onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim , Kozmetik
Roborock Robot Süpürgeden Ray-Ban Gözlüğe: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Roborock Robot Süpürgeden Ray-Ban Gözlüğe: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 09:47

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Philips hava temizleyiciden Roborock S8 robot süpürgeye, Ray-Ban gözlükten Uzspace su matarasına. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ray-Ban 2140 901/5F 54 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban 2140 901/5F 54 Unisex Güneş Gözlüğü

Haftanın çok satanları arasında olan gözlük, şu anda sepette %45 indirim fırsatı ile karşınızda!

Ray-Ban 2140 901/5F 54 Unisex Güneş Gözlüğü

'50 ekartman bir tık küçük geldi ama inanılmaz güzel gözlük… Neyse övmeyeceğim herkes almasın. 😃'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Anker Soundcore Motion Boom Plus Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Anker Soundcore Motion Boom Plus Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Net ve pürüzsüz ses kalitesi, güçlü bas performansı ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken bir ürün.

Anker Soundcore Motion Boom Plus Bluetooth Hoparlör

'Kesinlikle tavsiye ederim. Bütün mağazaları gezdim tek tek ses fiyat performansını yaptım. Bu ürün gayet güzel ses, bas, tiz veriyor hele bir de evde akustik yansıması olan bir yerde olursa bas derinden tok ve bozmadan geliyor şarj süresi gayet güzel elbette daha iyileri vardır ama gerek yok evde zaten fazla ses açamazsın. Ben bu cihazı 5 dakika tam ses dinlesem komşular kapıma gelir.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Philips Air Performer 8000 Serisi 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici

Philips Air Performer 8000 Serisi 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici

Hem fan hem ısıtıcı olarak kullanabileceğiniz kaliteli bir hava temizleyici.

Özellikle alerjisi olanlar için ideal.

Philips Air Performer 8000 Serisi 3'ü 1 Arada Hava Temizleyici

'Salona koyduk, mutfak balkonunda sigara içildiğinde siz kokuyu almasanız bile auto moddayken hemen turbo moda geçip havayı temizliyor. Gündüz automod gece uyku modunda çalıştırıyoruz.'Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Uzspace Pipetli Mega Boy Tritan Su Matarası

Uzspace Pipetli Mega Boy Tritan Su Matarası

1500 ml kapasiteli, sağlam ve kaliteli yapısı ile öne çıkan bir su matarası.

Koku yapmaması da en beğenilen özellikleri arasında.

Uzspace Pipetli Mega Boy Tritan Su Matarası

'Bu markanın içerisinde su haftalarca kalsa da koku yapmıyor. Tavsiye üzerine aldım. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Her ay suluk almaktansa bir kere para verip yıllarca kullanabilirsiniz.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge

Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge

Uygulama üzerinden kolaylıkla kontrol edebileceğiniz, haritalama ve engellerden kaçma özelliği çok başarılı olan güçlü ve akıllı bir robot süpürge.

Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge

'3-4 dakikada evin tamamen haritasını çıkardı. Tek seferde halıları tamamen tanıdı. Temizliği çok iyi, normal bir süpürgeden farksız. Paspası gayet yeterli. Ayrı ayrı özellikleri var çok güzel. Örnek olarak halı üstüne çıkınca paspası kaldırıyor böylece halınız ıslanmıyor ve paspas tüylenmiyor. Ayrıca önce halıları süpürtüp sonra paspas attırabiliyorsunuz.'Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Solo Yüzey Temizleme Mendili

Solo Yüzey Temizleme Mendili

Ekstra büyük ekstra kalın yapısı ve deterjan katkılı özel formülüyle yağa, kirece ve lekelere karşı ultra etkili olan bir ürün.

Tüm yüzeylerde pratik ve etkili temizlik için en iyisi.

Solo Yüzey Temizleme Mendili

'Kalite ve temizlemesi çok iyi.'

Amazon'da çok satan ürünlerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Orta kavrulmuş 500 g çekirdek kahve haftanın yıldızları arasında.

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

'Kahve gurmesi değilim fakat düz bir tüketici olarak fiyat performans açısından başarılı.'

Amazon'da çok satan ürünlerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

40-46 arası numarası olan spor ayakkabı haftanın yıldızları arasında.

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

'1 beden büyük alın ayağınız geniş ise ve orijinal ürün orijinal değil diyenlere kanmayın Amazon çakma satmaz.'

Amazon'da çok satan ürünlerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

Bioxcin Forte Şampuan 900ml

Bioxcin Forte Şampuan 900ml

Bioxcin Forte Şampuan, yoğunlaştırılmış formülü sayesinde saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur ve saçları güçlendirir.

Avantajlı üçlü set (toplam 900 ml) haftanın yıldızları arasında.

Bioxcin Forte Şampuan 900ml

Amazon'da çok satan ürünlerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

Bioderma Atoderm Cream Ultra Nemlendirici

Bioderma Atoderm Cream Ultra Nemlendirici

Normal ve kuru ciltler için ideal olan nemlendirici bebekten yetişkine tüm ailenin kullanımı için uygun.

Ve şu anda indirimde.

Bioderma Atoderm Cream Ultra Nemlendirici

'Doktor tavsiyesi üzerine almıştım. Simdi de annem için aldım. Çok güzel bir nemlendirici.'

Amazon'da çok satan ürünlerin hepsine göz atmak istersen buraya tıklayabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın