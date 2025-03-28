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Dyson Süpürgeden Samsung Monitöre: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Dyson Süpürgeden Samsung Monitöre: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 23:27

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Şarjlı su pompasından Samsung monitöre, dış mekan güvenlik kamerasından Emsan düdüklü tencereye. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 28.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Emsan Montana İndüksiyon Tabanlı Düdüklü Tencere Seti

Emsan Montana İndüksiyon Tabanlı Düdüklü Tencere Seti

2 tencereye de uyumlu kullanılabilecek gibi tasarlanmış düdüklü kapak ve cam kapak sayesinde 2 farklı düdüklü ve 2 farklı tencere olarak kullanılabilen çok kullanışlı bir set.

Emsan Montana İndüksiyon Tabanlı Düdüklü Tencere Seti

'Görüntüsü ve kalitesi çok güzel, hızlı ve lezzetli pişiriyor. Eski tip düdüklüm vardı, bozulunca bunu aldım. Daha pratik ve güvenli olduğunu düşünüyorum. Çok memnun kaldım, tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Dyson V8™ Advanced Kablosuz Süpürge

Dyson V8™ Advanced Kablosuz Süpürge

Hem güçlü hem sessiz.

Anti-tangle teknolojisiyle, şimdiye kadarki en güçlü V8, artırılmış çekim gücü sayesinde 40 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor.

Dyson V8™ Advanced Kablosuz Süpürge

'Çok pratik ve çekim gücü harika evimde toz kalmadı sanki anlatıldığı kadar varmış kesinlikle tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

TP-LINK Tapo C310 Dış Mekan Wi-Fi/Ethernet Güvenlik Kamerası

TP-LINK Tapo C310 Dış Mekan Wi-Fi/Ethernet Güvenlik Kamerası

Ailenizin güvenliğini sağlamak için evinizin, garajınızın veya bodrumunuzun girişine kurabileceğiniz bu kamera, bir hareket algıladığında anında bildirim gönderiyor. 

Tapo C310 Outdoor evinizi gece gündüz korumanıza yardımcı olan kaliteli bir kamera.

TP-LINK Tapo C310 Dış Mekan Güvenlik Kamerası

'Bu aldığım 4. kamera oluyor. Bir IT Manager olarak şunu belirtmek isterim ki, bu bazda alacağınız en iyi kameralardan birisi. Adı-sanı duylmadık kameralardan uzak durun, çünkü yarın bir gün elinizde kalabilir. Bu kameranın gece görüş özelliği de gayet güzel. Kayıtlar için bir micro sd karta ihtiyacınız var ya da üzerinde gelen ilk 1 ay ücretsiz daha sonra paralıya dönen bir bulut sistemi var. Eğer kamerayı alçakta veya birisinin sökebileceği bir yerde ise, mutlaka bir nas server ya da nvr kayıt cihazı almanızı öneririm. Çünkü kamera söküldükten sona çalışmayacağından ötürü geçmiş görüntülere ulaşamazsınız.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

iThink Damacana İçin Şarjlı Su Pompası

iThink Damacana İçin Şarjlı Su Pompası

Dahili şarj edilebilir pili sayesinde tamamen şarj edildikten sonra 4-6 damacana için kullanılabilen ürün, dolum işlemini de oldukça hızlı gerçekleştiriyor.

iThink Damacana İçin Şarjlı Su Pompası

'Motor gücü çok iyi. bundan hızlı dolduran bulamazsınız.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Pirantech CB-107C Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi

Pirantech CB-107C Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi

kullanıcıları tarafından güçlü buhar çıkışı ve çok yönlü kullanım özellikleri ile övgüler alan ürün, temizlikte kimyasal kullanmadan etkili sonuçlar sunuyor. Özellikle duvar, zemin ve mobilya temizliğinde çok başarılı.

Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi

'Çok araştırdım Kar*her piyasayı ele geçirmiş. Aynı dikey süpürgedeki D*son algısı. İnsan diğer markalara önyargı ile yaklaşıyor. Ama fiyat ve performans olarak yorumları okudum gerçekten de o kadar paralara gerek yok. Tank haznesi 1.5 litre. Basınç Kar*her'den daha yüksek. Bütün aparatları yedekleri ile birlikte kutunun içinde. Eskidikçe değiştir ayrıca yeniden satın almak istediğinizde de seti diğer markanın tel ürünü fiyatına.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Musk FFP2/N95 Siyah Renk Maske

Musk FFP2/N95 Siyah Renk Maske

Yüksek koruma sağlayan, nefes almayı kolaylaştıran ve yüz yapısına uyumlu bir maske. Kulak iplerinin rahatlığı ve kokusuz yapısı da beğenilen özellikleri arasında. 

Musk FFP2/N95 Siyah Renk Maske

'Ürünü daha önce tek bir maske olarak başka bir yerden almıştım. Burada daha ucuzdu. 20 tane aldım. Yüze tam olarak oturuyor. Şık da duruyor. Memnun kaldım.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Samsung LS27D366GAUXUF 27" Full Hd Curved LED Monitör

Samsung LS27D366GAUXUF 27" Full Hd Curved LED Monitör

Kavisli monitör, görüş alanınızı daha yakından sararak derinlik algısını artırır ve çevresel dikkat dağıtıcı unsurları en aza indiren daha geniş bir görüş oluşturur. Bu sayede ekrandaki içeriğe daha iyi odaklanabilirsiniz.

Samsung 27' Full Hd Curved LED Monitör

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Bosch Home And Garden Yüksek Basınçlı Yıkama Kiti

Bosch Home And Garden Yüksek Basınçlı Yıkama Kiti

Eviniz ve aracınız için pratik ve kullanışlı bir ürün.

120 barlık pompa ve seçilen püskürtme aparatları, çok yönlü bir temizleme performansı sunuyor. 450 ml'lik yüksek basınçlı deterjan püskürtme ucu, hızla sabun uygulayarak zaman tasarrufu sağlıyor.

Bosch Home And Garden Yüksek Basınçlı Yıkama Kiti

'Gelir gelmez bir balkon, 2 araç yıkadım. Kendi küçük ama işlev mükemmel. Tazyik ve köpük atma mükemmel.'

Çok satan diğer ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

39-46 arası numarası olan ayakkabı haftanın çok satanları arasında!

Adidas Galaxy 7 M Erkek Spor Ayakkabı

'Orijinal güzel ayakkabı, çok rahat ve bu fiyata çok uygun.'

Çok satan diğer ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi

BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi

24 kalemden oluşan keçeli boya kalem seti haftanın yıldızları arasında.

Su bazlı olan BIC Kids Kid Couleur keçeli kalemleri ellerden ve çoğu kumaştan yıkayarak çıkarmak çok kolay. Bu yüzden hem çocukların hem de ebeveynlerin favorisi!

BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi

'Renkler harika, kolay uygulanıyor.'

Çok satan diğer ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsonite 16N-09-004 Qibyte Notebook Sırt Çantası

Samsonite 16N-09-004 Qibyte Notebook Sırt Çantası

Çekçekli çantalara entegre edilmeye imkan sağlayan arka bölüme sahip kullanışlı ve kaliteli bir çanta.

Samsonite 16N-09-004 Qibyte Notebook Sırt Çantası

'Ürün çok güzel, şık ve sağlam bir ürün.'

Çok satan diğer ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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