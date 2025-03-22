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Stanley Termostan Xiaomi Dijital Termometreye: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Stanley Termostan Xiaomi Dijital Termometreye: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 22:26

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Hummel spor ayakkabıdan Porland kaseye, uzaktan kumandalı arabadan Solo tuvalet kağıdına. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 22.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Drift Uzaktan Kumandalı Oyuncak Araba

Drift Uzaktan Kumandalı Oyuncak Araba

Arabanın sağlam yapısı, uzun pil ömrü ve yüksek hızı öne çıkan özellikler arasında. Ayrıca, drift yetenekleri ve eğlenceli sürüş deneyimi de kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor.

Drift Uzaktan Kumandalı Oyuncak Araba

'Ürün çok güzel fiyatı da iyi yurtdışımdan gelmesinden önce tedirgin oluyordum ana bu ikinci alışverişim hiç problem yaşamadım hiç düşünmeden alınabilir hem ekstra bir ücret çıkmaması da harika teşekkür ederim Hepsiburada'ya.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Porland Morocco Desen Yeşil Kase

Porland Morocco Desen Yeşil Kase

18 cm çapında şık porselen kase haftanın yıldızlarından biri.

Porland Morocco Desen Yeşil Kase

'Ürün harika yeşil aldım ama yanına bir renk daha alacağım 2li daha güzel olacak.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 40’lı

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 40’lı

Her evin ihtiyacı tuvalet kağıdı haftanın yıldızlarından bir diğeri.

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 40’lı

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Hummel Orka Unisex Spor Ayakkabı

Hummel Orka Unisex Spor Ayakkabı

40-44 arası numarası bulunan rahat ve hafif Hummel marka spor ayakkabı, indirimli fiyatı ile çok satanlar arasında!

Hummel Orka Unisex Spor Ayakkabı

'Fiyatına göre gayet rahat ve görünümü mükemmel 👍'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Anker Soundcore Liberty 3 Pro TWS Bluetooth 5.2 Kulaklık

Anker Soundcore Liberty 3 Pro TWS Bluetooth 5.2 Kulaklık

Net ve berrak ses kalitesi, aktif gürültü önleme ve mikrofon performansı ile övgüleri toplayan bir kulaklık.

30 günün en düşük fiyatı ile satışta!Anker Soundcore Liberty 3 Pro TWS Bluetooth Kulaklık

'Ürün kutusunu elinize almanız ve kutusunu açmanızla birlikte premium seviyede bir ürünle vakit geçireceğinizi çok net hissediyorsunuz. Bütün kulak yapıları için tasarlanmış kulak içi silikonlar ve kanatçıklarıyla, malzeme kalitesiyle, kızaklı yapısıyla, led aydınlatmalarıyla her açıdan diğerlerinden farklı olduğunu çok net belli ediyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Tefal GV9820 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü

Tefal GV9820 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü

Akıllı tasarıma ve ekstra güçlü buhar performansına sahip bir ürü.

Tefal GV9820 Pro Express Vision Buhar Kazanlı Ütü

'Ütü değil uçak yapmışlar resmen, harika buharı var kırışıkları güzel açıyor.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

US. Sleeping Full Natural Sleep Yatak

US. Sleeping Full Natural Sleep Yatak

180x200 ebatlarındaki yatak haftanın çok satanları arasında!

Şu anda %30 indirim fırsatı da var!

US. Sleeping Full Natural Sleep Yatak

'Bu fiyata var ya bulabileceğin en güzel yatak kesinlikle tavsiye ediyorum abartmıyorum harika hiç düşünmeyin alın.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Stanley The Ice Flow Pipetli Termos

Stanley The Ice Flow Pipetli Termos

0.89 litre kapasiteli Stanley IceFlow Cup sızdırmaz ve kompakt tasarıma sahip olan bir ürün.

Ömür boyu garantili olduğunu da hatırlatalım.

Stanley The Ice Flow Pipetli Termos

'Ürün oldukça dayanıklı ve kullanışlı. İşe giderken su tüketimimi takip etmek veya sporda ihtiyacımı karşılamak için ideal.'

Çok satan diğer ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Asya Bayrak Premium Türk Bayrağı

Asya Bayrak Premium Türk Bayrağı

Şanlı bayrağımız da listemizde!

Farklı ölçülerde mevcut.

Asya Bayrak Premium Türk Bayrağı

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

LCD ekranlı ısı ölçer haftanın yıldızları arasında.

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

'Daha önce satın aldığım dikdörtgen nem ve ısı ölçerler kısa süre önce bozuldu ve analog Zaten Alman başka bir nem ölçere göre önemli sapmalar yapıyordu. Sonunda bu minik (abartmıyorum bayağı minik) ısı ve nem ölçeri satın aldım. 'Yüksek hassasiyet İsviçre'den gelişmiş SENSIRION sıcaklık ve nem sensörü hassas ölçüm sağlar. Almadan önce araştırdığımda xiaomi resmi web sitesinde Bu sensör, 0,1°C'ye kadar düşük sıcaklık değişimlerini ve %1 BN'ye kadar nem oranı dalgalanmalarını hızlı ve doğru bir şekilde algılayabilir ve anında bildirir' diye yazıyordu bu nedenle satın almıştım. Kullandığımda ürünün anlatıldığı gibi olduğunu ödenen fiyatına göre çok kaliteli ve başarılı olduğunu gördüm. '

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Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

39-49 arası numarası bulunan erkek spor ayakkabı modeli haftanın yıldızları arasında.

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Çok satan diğer ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Coolist CLB10 10 Litre Buzluk

Coolist CLB10 10 Litre Buzluk

Buz kasetleri veya buz jeli ile kullanarak dondurulmuş ya da soğutulmuş yiyeceklerinizi, içecekleri ve ilaçlarınızı uzun süre soğuk bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Coolist CLB10 10 Litre Buzluk

Çok satan diğer ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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