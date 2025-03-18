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Bahar Fırsatları Devam Ediyor! Gerçekten İndirimde Olan 11 Ürün

etiket Bahar Fırsatları Devam Ediyor! Gerçekten İndirimde Olan 11 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 12:48

Amazon Bahar Fırsatlarında büyük indirim rüzgarları esiyor! Apple, Samsung, Next, Levi's, Columbia, Artema  gibi sevilen markaların gerçek indirimli ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 18.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Apple 2022 M2 Çipli MacBook Air Laptop

Apple 2022 M2 Çipli MacBook Air Laptop

Yeniden tasarlanan MacBook Air yalnızca 1,24 kg hafifliğinde!

13.6 inç Liquid Retina ekran canlı görüntüler ve inanılmaz ayrıntılar için 500 nitten fazla parlaklık, P3 geniş renk yelpazesi ve bir milyar renk desteği sunuyor.

Şu anda Bahar Fırsatları kapsamında %26 indirimle satışta!

Apple 2022 M2 Çipli MacBook Air Laptop

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Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Bir kulaklıktan daha fazlası... Kulağınızdaki kişisel tercümanınız olacak bu kulaklık ile tüm dil bariyerlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Samsung Türkiye garantili kulaklık %10 indirimle satışta!

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Next YE-55GFSG7-4K 55" 140 Ekran UHD 4K Google Android TV

Next YE-55GFSG7-4K 55" 140 Ekran UHD 4K Google Android TV

Bu televizyon şu anda %14 indirimle satışta!

'Görüntü kalitesi iyi, ses iyi, geçişler iyi, android performansı da iyi, takılma veya donma fark etmedik henüz. Popüler tv uygulamaları da gayet iyi çalıştı.'

Next YE-55GFSG7-4K 55' UHD 4K Google Android TV

Scoot & Ride Unisex Scooter

Scoot & Ride Unisex Scooter

Çocukların favorisi olan ve uzun yıllar keyifle kullanabilecekleri scooter da şu anda indirimde!

Scoot & Ride Unisex Scooter

Columbia Peakfreak II Mid Outdry Wp Yürüyüş Ayakkabısı

Columbia Peakfreak II Mid Outdry Wp Yürüyüş Ayakkabısı

37-39 arası numara seçeneği bulunan yürüyüş ayakkabısını şu anda %26 indirimle alabilirsiniz.

Columbia Peakfreak II Mid Outdry Wp Yürüyüş Ayakkabısı

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Levi's 501 Crop Jean Pantolon

Levi's 501 Crop Jean Pantolon

Çok sevdiğiniz o zamansız jean'i şimdi %30 indirim ile alabilirsiniz.

Levi's 501 Crop Jean Pantolon

'Kalıbı ve duruşu güzel aynısından 2. defa satın aldım.'

Vileda Turbo İkisi Bir Arada Komple Temizlik Seti

Vileda Turbo İkisi Bir Arada Komple Temizlik Seti

Vileda Turbo EasyWring & Clean komple set, teleskopik saplı paspas ve pedalla çalışan kovadan oluşan, güçlü sıkma ve dökme ağzına sahip olan bir ürün.

Üç parçalı teleskopik sap 130 cm'ye kadar uzatılabilir, sırt ve eklem ağrısı çekenler için bu çok önemli bir detay.

Bu set şu anda indirimde!

Vileda Turbo Komple Temizlik Seti

Shark StainStriker Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Shark StainStriker Pet Başlıklı, Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Bu kompakt leke temizleyici halılardan, merdivenlerden, döşemelerden, arabalardan ve daha fazlasından evcil hayvan lekelerini ve kokularını anında temizler.

Sadece evcil hayvan lekelerini değil elbette, yiyecek ve döküntüleri,  gömülü çamur ve kiri kısacası her şeyi temizler.

Shark StainStriker Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

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Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

Şu anda indirimde olan akülü elektrikli süpürge kiri, döküntüleri, evcil hayvan tüylerini ve lekeleri anında emebilir, sert zeminleri, fayansları, halıları ve parke zeminleri kolayca temizleyebilir ve evinizin yeni gibi görünmesini sağlayan sessiz ve verimli bir temizlik deneyimi sunar.

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge

Artema Aquaheat Bliss S 230 A47202 Termostatik Duş Sistemi

Artema Aquaheat Bliss S 230 A47202 Termostatik Duş Sistemi

Termostatik batarya, duş başlığı ve el duşu ile komple gelen termostatik duş sistemi şu anda %17 indirimde!

Artema Aquaheat Bliss Termostatik Duş Sistemi

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Apple iPhone 11 (64 GB)

Apple iPhone 11 (64 GB)

Portre modu, 4K video kaydı ve ağır çekim özelliklerine sahip 12 MP TrueDepth ön kameraya sahip iPhone 11 indirimli ürünler arasında!

Apple iPhone 11 (64 GB)

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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