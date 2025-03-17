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Samsung Galaxy Tabletten Apple AirTag'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Samsung Galaxy Tabletten Apple AirTag'e: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 11:45

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 17.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Bu hafta en çok satılan kulak içi kulaklık karşınızda!

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

'Ses kalitesi mükemmel. Mikrofonu çok kaliteli, aramalar sırasında karşı taraf sizi çok net duyuyor Kaydırma hareketleri ile kulaklığı kontrol etmek çok kolay. Gürültü engellemesi oldukça yeterli.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

Bu hafta en çok satılan akıllı saat karşınızda!

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

'Bu paraya muazzam bir ürün; adım, uyku ve nabız takibi çok başarılı ve neredeyse tüm özellikleri açıkken şarjı bir haftadan uzun gidiyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Bu hafta en çok satılan tablet karşınızda!

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

'Bu fiyata alınabilecek en iyi tabletlerden biri olduğunu düşünüyorum. Film izlemek ve basit oyunlar oynamak için ideal. Boyutu harika, kitap okumak çok keyifli. Hoparlör kalitesi beklediğimden çok daha iyi ve ekran çok canlı.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

Bu hafta en çok satılan şarj aleti karşınızda!

Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

Aşırı ısınma, aşırı akım ve kısa devre koruması ile cihazınızı maksimum güvenlikte şarj eder.

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Apple AirTag 4’lü Paket

Apple AirTag 4’lü Paket

Eşyaların kaybolmasına son veren AirTag 4'lü paketi, bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri arasında.

Apple AirTag 4’lü Paket

'Apple uzayındaysanız sizde olmaması bir eksiklik. Çanta, bavul, motorsiklet için ideal. Şimdi havayolları da Apple ile anlaştı, kayıp bagaj dönüşleri çok hızlandı.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Next YE-55GFSG7-4K 55" 140 Ekran UHD 4K Google Android TV

Next YE-55GFSG7-4K 55" 140 Ekran UHD 4K Google Android TV

Bu hafta en çok satılan televizyon karşınızda!

Next YE-55GFSG7-4K 55' 140 Ekran UHD 4K Google Android TV

'Tam bir fiyat performans ürünü , kesinlikle tavsiye edebilirim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Black+Decker Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi

Black+Decker Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi

Bu hafta en çok satılan süpürge karşınızda!

Black+Decker Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı El Süpürgesi

'Motor gücüne göre oldukça sessiz bir makine. Çekim gücü kuvvetli. Öyle ki bazı yerlerde elektrik süpürgesine bile ihtiyaç duymayabilirsiniz. Koltuk üzerindeki kılları birkaç git gelde toplayabiliyor. Genel olarak beğendik. Kalite kallavi fiyat cüzi.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Kumtel B66-S2 Ankastre Fırın

Kumtel B66-S2 Ankastre Fırın

Ankastre fırın, haftanın yıldızlarından.

Temizlik için kolay sökülebilen iç camı ve enerji tasarrufu ile çok beğenilenlerden...

Kumtel B66-S2 Ankastre Fırın

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Yui K22 Dokunmatik Led Ekranlı Taşınabilir Mini Buzdolabı

Yui K22 Dokunmatik Led Ekranlı Taşınabilir Mini Buzdolabı

Kozmetik ya da gıda ürünleri için kullanabileceğiniz 20 litre hacimli mini buzdolabı, haftanın elektronik yıldızlarından.

Yui K22 Dokunmatik Led Ekranlı Taşınabilir Mini Buzdolabı

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Meyve ve Sebze Yıkama Makinesi

Meyve ve Sebze Yıkama Makinesi

Meyve ve sebzeleri sadece akan su altında durulamak ne yazık ki artık yeterli değil. 

Bu meyve temizleyicinin güç düğmesine basın. Temizlenmesi gereken meyve ve sebzeleri bir kaba yerleştirin ve sıcaklığı 40°C'yi geçmeyen su ekleyin.

Bu meyve temizleyici suya temas ettiğinde otomatik olarak çalışacak ve yaklaşık 15 dakika içinde meyve sebzelerinizi arındıracaktır.

Meyve ve Sebze Yıkama Makinesi

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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