Bahar Fırsatları’ndan Seçtik! Philips’in Çok Satanlar Arasına Girmiş İndirimli Ürünleri

İhtiyacınız olan her şey için tek bir makine!

Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olan erkek bakım seti, kendiliğinden bilenen ve yağlama gerektirmeyen bıçaklarıyla her zaman ilk günkü gibi keskin.

Fiyatı indirimde 1354 TL.

Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti