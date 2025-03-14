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Bahar Fırsatları’ndan Seçtik! Philips’in Çok Satanlar Arasına Girmiş İndirimli Ürünleri

etiket Bahar Fırsatları’ndan Seçtik! Philips’in Çok Satanlar Arasına Girmiş İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 13:02

Tıraş makinelerinden lazer epilasyon cihazına, elektrikli süpürgeden ütüye... Philips marka ürünler indirimleri ile burada sizi bekliyor!

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 14.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips Hue Play 2'li EkoPaket

Philips Hue Play 2'li EkoPaket

Bu ürün sayesinde, 16 milyon renkle ve sıcak-soğuk beyaz ışıkla oynayarak benzersiz bir aydınlatma deneyimi yaratabilirsiniz.

Fiyatı indirimli 4209 TL.Philips Hue Play 2'li EkoPaket

'Özellikle oyun ve filmlerde çok keyifli atmosfer yaratıyor.'

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Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olan Philips OneBlade, sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Fiyatı 726 TL.

Philips OneBlade QP2724/20 Yüz Hibrit Tıraş Makinesi

Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti

İhtiyacınız olan her şey için tek bir makine!

Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olan erkek bakım seti, kendiliğinden bilenen ve yağlama gerektirmeyen bıçaklarıyla her zaman ilk günkü gibi keskin.

Fiyatı indirimde 1354 TL.

Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Tüm tüy ve cilt tiplerine uygun olan lazer epilasyon cihazı, yüz ve vücut kullanımı için 2 başlık hediyeli.

3 uygulamada tüylerde en az %85 azalma gözlemlenen ürün hassas bölgelerde de kullanıma uygundur.

Fiyatı 11.499 TL.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

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Philips Elektrikli Üç Başlı Kuru Tıraş Makinesi

Philips Elektrikli Üç Başlı Kuru Tıraş Makinesi

Kendiliğinden bilenen 27 PowerCut bıçağı ile pürüzsüz ve eşit bir tıraş sunar, her seferinde kusursuz sonuçlar sağlar.

Fiyatı indirimde 980 TL.

Philips Elektrikli Üç Başlı Kuru Tıraş Makinesi

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Philips Sonicare 2100 - Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Philips Sonicare 2100 - Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Sonic teknolojisi ve fırçaların hareketi bir araya geldiğinde, manuel diş fırçalarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla plağı nazikçe yok eden diş fırçasının kıllarının güçlü titreşimi, diş aralarının derinlerinde ve diş eti çizginiz boyunca mikro kabarcıklar oluşturarak ferahlatıcı bir deneyim sunar. 

Sonicare diş fırçası dişlerinizi ve diş etinizi zorlamadan eksiksiz ağız temizliği sağlar. 

Fiyatı 898 TL.

Philips Sonicare 2100 - Sonic Şarjlı Diş Fırçası

Philips HC3525/15 Saç Kesme Makinesi

Philips HC3525/15 Saç Kesme Makinesi

Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar son derece uzun ömürlüdür. Bu sayede makineniz, 5 yıl sonra bile ilk günkü gibi keser

Fiyatı indirimde 806 TL.

Philips HC3525/15 Saç Kesme Makinesi

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Philips XB9145/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips XB9145/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Yüksek emiş gücüne sahip süpürgenin, dört farklı detaylı temizlik aparatı sayesinde erişilmesi zor tüm yerlere ulaşabilir ve kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Fiyatı 13.199 TL.

Philips XB9145/07 Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips STH3020/70 Buharlı Düzleştirici

Philips STH3020/70 Buharlı Düzleştirici

Ütü masasına ihtiyaç duymadan pratik şekilde ütü yapabileceğiniz ürün, 30 saniyede kullanıma hazır.

Seyahatlere götürmek için de ideal!

Fiyatı 1939 TL.

Philips STH3020/70 Buharlı Düzleştirici

Philips Hue Lightstrip Gradient TV 65" Akıllı Renkli LED Şerit Aydınlatma

Philips Hue Lightstrip Gradient TV 65" Akıllı Renkli LED Şerit Aydınlatma

Tek bir LED şeritte aynı anda birden fazla ışık renginin kusursuz bir karışımını elde edin. Renkler birlikte, doğal bir şekilde akar ve duvarınıza verdiği ışıkla televizyonunuzun arkasında benzersiz bir etki sergiler.

Fiyatı indirimli 7689 TL.

Philips Hue Lightstrip Gradient TV 65' Akıllı Renkli LED Şerit Aydınlatma

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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