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Bahar Fırsatları Kapsamında 4 Al 3 Öde Kampanyasından Çok Satan Kitapları Seçtik

etiket Bahar Fırsatları Kapsamında 4 Al 3 Öde Kampanyasından Çok Satan Kitapları Seçtik

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 14:14

Kitap kurtlarını çok mutlu edecek bir kampanya haberi ile gedik. 28 Mart'a kadar devam edecek olan 4 Al 3 Öde kampanyası kapsamında en çok satılan ve talep gören kitapları sizin için tek tek listeledik. Kütüphanenize yeni kitaplar katmanın tam zamanı! 4 al 3 Öde kampanyasının favorileri burada!

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Bu içerik 13.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Normal Efsanesi - Daniel Mate / Gabor Mate

Normal Efsanesi - Daniel Mate / Gabor Mate

Gabor Mate, oğlu Daniel Mate ile yazdığı bu kitapta; karşılanmayan gelişimsel ihtiyaçların, stresin ve travmanın fizyolojik etkilerinin izini sürüyor, bizi hasta eden şeylerle ilgili efsaneleri çürütüyor, bireylerin marazları ile toplumun gittikçe azalan refahı arasındaki noktaları birleştiriyor, böylece ortaya sağlık ve iyileşme üzerine şefkatli bir rehber çıkıyor.

Fiyatı 327 TL.

Normal Efsanesi - Daniel Mate / Gabor Mate

'Kitap çok faydalı, günümüz insanın toplumsal kaynaklı fiziksel ve psikolojik olarak zorlandığı noktaları çok güzel aydınlatıyor.'

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Küçük İşler Büyük Özgürlükler: Para Kazanmanın Unutturulmuş Sırları

Küçük İşler Büyük Özgürlükler: Para Kazanmanın Unutturulmuş Sırları

Ekonomik açıdan türbülanslı günlerden geçiyoruz. Parayla ilişkimiz hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. Peki ama bu ilişkiyi doğru kurabildik mi? Ne için çalışıyoruz? Paramızı neye harcıyoruz, hiç düşündünüz mü? Veya kendimize şunu soralım: Para kazanmak gibi bir derdimiz olmasa kim olurduk? Nasıl bir hayatımız olurdu?

Mert Başaran Küçük İşler Büyük Özgürlükler'de en basit, en sahici, en içimizden dille bize 'para'nın aslında ne olduğunu anlatıyor. Her birimizi modern zaman kölesi haline getiren sistemin foyasını ortaya çıkarıyor. Daha güzeli ise bu sistemden çıkış pasaportunu, finansal özgürlüğü kavuşma vizesini avucumuza bırakıyor.

Fiyatı 207 TL.

Küçük İşler Büyük Özgürlükler: Para Kazanmanın Unutturulmuş Sırları

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Tom Sawyer'in Maceraları - Mark Twain

Tom Sawyer'in Maceraları - Mark Twain

Twain, iyi kalpli, ancak her daim haylazlık peşindeki Tom ve arkadaşlarının maceralarını gerçekçi bir dille aktarırken, alışılmış terbiyeli ve örnek çocuk imgesini de yıkar. Yapıtın kuşaklar boyu her yaştan okura hitap etmesinin sırrı, belki de çocuk aklının nasıl işlediğini bize hatırlatmasında; yetişkin dünyasından ansızın çocukluğa ışınlanmanın paha biçilmez değerinde yatar.

Fiyatı 53 TL.

Tom Sawyer'in Maceraları - Mark Twain

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Kahramanın Sonsuz Yolculuğu - Joseph Campbell

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu - Joseph Campbell

Mitlerin ve masalların gizemini çözmek için başvurulacak ilk kitap.

Fiyatı 201 TL.

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu - Joseph Campbell

'Kurgu hikaye yazmayı düşünen hatta herhangi bir konuda bir şeyler yazmayı düşünen herkesin okuması, başucunda bulundurması gereken bir eser.'

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Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Bay ve Bayan Wright için işler uzun zamandır yolunda değildi. Hayatı boyunca yüz körlüğünden mustarip olan Adam durumunu kabullenmiş bir işkolikti ve karısı Amelia da kendini hayvan barınağındaki tam zamanlı işine adamıştı. Tam da yıldönümleri yaklaşırken, İskoçya’da iki günlük tatili kazanan çift bu hafta sonunun evliliklerini onaracağını ya da tamamen bitireceğini biliyordu. Bilmedikleriyse bu geziyi tesadüfen kazanmamış olduklarıydı. İçlerinden biri çok uzun zamandır yalan söylüyordu.

Fiyatı 124 TL.

Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

'1 günde bitirdiğim, ters köşe üstüne ters köşe olduğum o kitap. gerilim seviyorsanız kesinlikle okuyun.'

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Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler - Osamu Dazai

Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler - Osamu Dazai

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, 'sıradışı' hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler'de Japon masallarındaki tipik su perilerini, denizkızlarını ve intikamcı hayaletleri kendine has üslubuyla yorumlayarak fantastik bir alegori, çarpık bir masal dünyası ortaya çıkarıyor.

Fiyatı 49 TL.

Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler

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İntihar Dükkanı - Jean Teule

İntihar Dükkanı - Jean Teule

Hayatın yüküne dayanamayanlar son alışverişlerini yapıyorlar.

Zehirler, ipler, tıraş bıçakları ya da daha ilginç intihar yöntemi paketleri... Nesillerdir müşterilerinin son anlarında kullandıkları malzemeleri temin eden bu aile şirketine, bir gün sizin de yolunuz düşebilir.

Tabii dengeleri değiştiren bir sürpriz sizden önce bu karanlığı aydınlatmazsa...

Fiyatı 111 TL.

İntihar Dükkanı - Jean Teule

'İlginç ve eğlenceli 2 saatte bitti akıcı bir dilde yazılmış.'

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Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

Son dönem Japon edebiyatının parlayan ismi Hiromi Kawakami’den, bir başınayken sıradan duran ama bir eskici dükkânında yan yana geldiklerinde neredeyse sihirli bir bütün yaratan insanların –ve eşyaların– yalın, neşeli ve biraz da hüzünlü öyküsü.

Fiyatı 138 TL.

Nakano Eskici Dükkanı

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Deliliğe Övgü: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Deliliğe Övgü: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Erasmus, Deliliğe Övgü ile dönemin entelektüellerini eleştirdi, öğretmenler, papazlar, ilahiyatçılar, filozoflar, tüccarlar, avukatlar, hükümdarlar, azizler ve kendini zeki sayan herkesi alaycı bir dille yerdi.

Fiyatı 35 TL.

Deliliğe Övgü: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

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Yüzüklerin Efendisi 2: İki Kule

Yüzüklerin Efendisi 2: İki Kule

'Yüzüklerin Efendisi' son yüzyılın en çok okunan yüz kitabı arasında en başta geliyor; bilimkurgu, fantezi, polisiye, best-seller yada ana akım demeden, tüm edebiyat türleri arasında tartışmasız bir önderliğe sahip. Bir açıdan bakarsanız bir fantezi romanı, başka bir açıdan baktığınızda, insanlık durumu, sorumluluk, iktidar ve savaş üzerine bir roman. 

Fiyatı 237 TL.

Yüzüklerin Efendisi 2: İki Kule

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Ölümün Sonu - Cixin Liu

Ölümün Sonu - Cixin Liu

Yirmi birinci yüzyılın ilk zamanlarından bir uzay mühendisi olan Cheng Xin, bu yeni çağda hibernasyondan uyanır. Ancak beraberinde, Trisolar Krizi'nin başlangıcından kalan unutulmuş bir programın bilgisini de getirecek ve varlığı, bu iki dünya arasındaki narin dengeyi tepetaklak edecektir. İnsanlık yıldızlara ulaşabilecek midir yoksa beşiğinde can mı verecektir?

Fiyatı 360 TL.

Ölümün Sonu - Cixin Liu

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Şimdiki Çocuklar Harika - Aziz Nesin

Şimdiki Çocuklar Harika - Aziz Nesin

Bu romanda, çocuklar ana babalarını, öğretmenlerini ve büyüklerini eleştiriyor. Bu roman, çocuk eğitiminde gerekli sanılan, günümüzde geçerli birtakım değer yargılarının yanlışlığını anlatıyor. 

Fiyatı 123 TL.

Şimdiki Çocuklar Harika

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Kızıl Veba - Jack London

Kızıl Veba - Jack London

Jack London, 1912 yılında İngiltere'de London Magazine'de yayımlanmaya başlayan Kızıl Veba yapıtıyla 'kıyamet sonrası' edebiyatın öncüleri arasına girmiştir. Nüfustaki, bilim ve teknikteki, ekonomideki sıçramaların büyüsüyle gözlerin kamaştığı bir çağda yazar, uygarlığımızın kırılganlığını anımsatır. Yapıtı milyonlarca insanın doldurduğu şehirlerin ve kırların ıssızlığa teslim oluşundaki hızı bütün çarpıcılığıyla ortaya koyar.

Fiyatı 31 TL.

Kızıl Veba - Jack London

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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