Bahar Fırsatları Kapsamında 4 Al 3 Öde Kampanyasından Çok Satan Kitapları Seçtik

Ekonomik açıdan türbülanslı günlerden geçiyoruz. Parayla ilişkimiz hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. Peki ama bu ilişkiyi doğru kurabildik mi? Ne için çalışıyoruz? Paramızı neye harcıyoruz, hiç düşündünüz mü? Veya kendimize şunu soralım: Para kazanmak gibi bir derdimiz olmasa kim olurduk? Nasıl bir hayatımız olurdu?

Mert Başaran Küçük İşler Büyük Özgürlükler'de en basit, en sahici, en içimizden dille bize 'para'nın aslında ne olduğunu anlatıyor. Her birimizi modern zaman kölesi haline getiren sistemin foyasını ortaya çıkarıyor. Daha güzeli ise bu sistemden çıkış pasaportunu, finansal özgürlüğü kavuşma vizesini avucumuza bırakıyor.

Fiyatı 207 TL.

Küçük İşler Büyük Özgürlükler: Para Kazanmanın Unutturulmuş Sırları

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