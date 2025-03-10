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Apple Airpods Pro 2'den Quest 3 Sanal Gerçeklik Gözlüğüne: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Apple Airpods Pro 2'den Quest 3 Sanal Gerçeklik Gözlüğüne: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 17:23

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

'Aktif Gürültü Engelleme' özelliği arka plan gürültülerini iki kata kadar daha fazla engelleyen, 'Şeffaf Mod' ile de etrafınızda olup bitenlere kulak vermenize imkan tanıyan bir kulaklık.

Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

'Dünyanın en iyi kulak içi kulaklığı, Apple bu işi gerçekten hakkıyla yapıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Quest 3 512GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Quest 3 512GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Size ince doğruluk, gerçekçi hisler ve daha sezgisel etkileşimler sunan Touch Plus denetleyicileri ile sanal dünyalara ulaşabilir ve onlara dokunabilirsiniz. Hareketlerinizi takip eden Direct Touch ile kumanda olmadan da gezinebilir ve böylece yolunuzu bulmak için sadece ellerinizi kullanabilirsiniz.

Quest 3 512GB Sanal Gerçeklik Gözlüğü

'Ürün mükemmel ve piyasadaki en uygun fiyata satılıyor. Satıcı çok ilgili.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Next Start 4K Media Player

Next Start 4K Media Player

4K HDR yüksek çözünürlüğe sahip bir medya oynatıcı.

Bu haftanın en çok satan elektronik ürünlerinden biri.

Next Start 4K Media Player

'İlk izlenim aşırı rahat bir cihaz. Mi Stick 1080p olan modelden çok çok hızlı. Menülerde de YouTube'da da gezmek tat veriyor. Ogt kablo desteği de mevcut.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Apple Watch SE (2. nesil) Akıllı Saat

Apple Watch SE (2. nesil) Akıllı Saat

Motive ve aktif olmanız, sağlık durumunuzu takip etmeniz, bağlantıda ve güvende kalmanız için gereken her şey bu saat sayesinde bileğinizde.

Apple Watch SE (2. nesil) Akıllı Saat

'Saat kolunuzdayken bir çok işi telefona bakmadan yapabiliyorsunuz. Navigasyon takibi, mesaj okuma, spor takibi, bildirimleri görme, telefona cevap verme ve konuşma vb Özetle iPhone kullananlar için temel bazda yeterli bir saat. Çoğu kişi için 2 kata yakın fark vermeye gerek yok. Kalp sorununuz varsa ekg sizin için önemliyse 9 veya 10 tercih edilebilir. Hayatınız spordan ibaretse ultra alınabilir. Onun dışında standart iPhone kullanıcısı için yeterli bir saat.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Meta Ray-Ban Wayfarer Akıllı Gözlük

Meta Ray-Ban Wayfarer Akıllı Gözlük

Bu akıllı teknolojiye sahip gözlükle, sesli komutlarla telefon görüşmelerinin yanı sıra fotoğraf ve video çekimleri de yapabilirsiniz.

Meta Ray-Ban Wayfarer Akıllı Gözlük

'Ürün gerçekten beklediğimden de başarılı.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Tabletin dahili 128 GB depolama alanı da tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlıyor. Ayrıca ekstra alacağınız bir microSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz. 

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

'Bu tablet beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Benim beklentim: şarjı uzun giden, bir şeyler seyrederken ekranı rahatsız etmeyecek kalitede olan, sesi orta kalite de ucuz bir tabletti.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör

Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör

Tek bir şarjla tüm gün dinlemeye devam edebileceğiniz, kaliteli ses sunan hafif bir hoparlör.

Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör

'Kesinlikle kaliteli ve yüksek sese sahip. Ev ortamında %50 ses düzeyi ile çok rahat kullanırsınız. Uygulamasını yükleyerek EQ ayarı yapabilirsiniz. Kendi özel EQ ayarı çok hoş.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Baseus Bipow Overseas Edition Dijital Ekranlı 20.000 mAh Powerbank

Baseus Bipow Overseas Edition Dijital Ekranlı 20.000 mAh Powerbank

20000mAh kapasite ile birçok akıllı telefon, tablet veya diğer cihazları aynı anda şarj edebileceğiniz powerbank'in 2 adet 18W USB çıkış portu, 1 adet 18W mikro USB giriş portu ve bir 18W/20W Type-C giriş/çıkış portu bulunuyor.

Baseus Dijital Ekranlı 20.000 mAh Powerbank

'S20 FE telefonumu 4 kere tam şarj ediyor, yolculuklarda kullanmak için almıştım çantamdan çıkarmaz oldum. Tek sıkıntısı el çantasında taşımak için biraz ağır ama bence değer.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Philips XB9125/07 Marathon Ultimate Torbasız Elektrikli Süpürge

Philips XB9125/07 Marathon Ultimate Torbasız Elektrikli Süpürge

En çok satılan torbasız elektrikli süpürge karşınızda!

Philips XB9125/07 Marathon Ultimate Torbasız Elektrikli Süpürge

'Yaklaşık 11 aydır kullanıyorum ve ilk süpürmemde, daha önce evi tam anlamıyla hiç süpürmemişim gibi hissettim. Bu süpürge, sunduğu performans ve özelliklerle beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Özellikle yüksek çekim gücü arayanlar için ideal; en düşük seviyede bile güçlü bir performans sunarken, orta ve yüksek kademede neredeyse hiç toz ve kiri kaçırmıyor.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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