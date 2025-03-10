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10 Mart Marka Aktüeli! Sony Playstation, Apple, Samsonite: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 10 Mart Marka Aktüeli! Sony Playstation, Apple, Samsonite: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 14:12

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Samsonite, Sony, Apple, Artema, Tefal, Stanley, Samsung, Huawei, Braun, Under Armour gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense Bundle

Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense Bundle

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Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense Bundle

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Apple Watch SE (2. nesil) Yıldız Işığı Kasa Akıllı Saat

Apple Watch SE (2. nesil) Yıldız Işığı Kasa Akıllı Saat

Motive ve aktif olmanız, sağlık durumunuzu takip etmeniz, bağlantıda ve güvende kalmanız için gereken her şeyi size sunan Apple Watch, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Apple Watch SE (2. nesil) Yıldız Işığı Kasa Akıllı Saat

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Apple MacBook Pro Laptop

Apple MacBook Pro Laptop

M4 Pro veya M4 Max çipe sahip çok güçlü 16 inç MacBook Pro laptop, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Apple MacBook Pro Laptop

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Artema Serenity A42913 Banyo Bataryası

Artema Serenity A42913 Banyo Bataryası

Çıkış ucu uzunluğu 170 mm olan krom renk banyo bataryası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Artema Serenity A42913 Banyo Bataryası

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Tefal EY130 Easy Fry Essential 3,5 Litre Az Yağlı Fritöz

Tefal EY130 Easy Fry Essential 3,5 Litre Az Yağlı Fritöz

Geleneksel bir fırına kıyasla %50'den fazla enerji tasarrufu sağlayan fritöz, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Tefal EY130 Easy Fry Essential 3,5 Litre Az Yağlı Fritöz

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Stanley The Ice Flow Pipetli Termos

Stanley The Ice Flow Pipetli Termos

0,9 litrelik hacme sahip Stanley termos, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Stanley The Ice Flow Pipetli Termos

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Apple 10.9" 10. Nesil iPad (Wi-Fi, 256 GB)

Apple 10.9" 10. Nesil iPad (Wi-Fi, 256 GB)

12 MP geniş arka kameraya sahip 10. nesil iPad, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Apple 10.9' 10. Nesil iPad (Wi-Fi, 256 GB)

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch Ultra Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch Ultra Akıllı Saat

Samsung Türkiye garantili, Galaxy AI destekli sağlık analizleri yapabilen akıllı saat, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Samsung Galaxy Watch Ultra Akıllı Saat

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

İnce bir çerçeveye sahip olan ekranı ve %13 daha yüksek ekran-gövde oranı ile size arzuladığınız uyumu her gün keyif alacağınız benzersiz bir deneyimle sunacak olan Huawei akıllı saat, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Braun IPL Silk·expert Pro 3 Epilasyon Cihazı

Braun IPL Silk·expert Pro 3 Epilasyon Cihazı

Vücut genelinde etkili tüy alma deneyimi sunan IPL lazer epilasyon aleti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Braun IPL Silk·expert Pro 3

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Samsonite 15.6" Uyumlu Guard IT 2.0 Tekerlekli Notebook Sırt Çantası

Samsonite 15.6" Uyumlu Guard IT 2.0 Tekerlekli Notebook Sırt Çantası

Elektronik cihazlarınızın şarj olurken çantanızın içinde rahatça kalmasını sağlayan Easy Pass sistemine sahip laptop çantası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Samsonite Tekerlekli Notebook Sırt Çantası

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Under Armour Ua Charged Surge 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

Under Armour Ua Charged Surge 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

40-45 arası numarası olan Under Armour spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Under Armour Ua Charged Surge 4 Erkek Koşu Ayakkabısı

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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