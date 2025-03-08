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Miu Miu Güneş Gözlüğünden Bosch Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Miu Miu Güneş Gözlüğünden Bosch Klimaya: Haftanın Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 08:14

Bakalım bu hafta en çok satılan ürünler hangileri olmuş? Bosch marka duvar tipi klimadan kedi kumuna, Under Armour spor ayakkabıdan dokuma halıya. Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 08.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Miu Miu Kadın Oval Gold Metal Güneş Gözlüğü

Miu Miu Kadın Oval Gold Metal Güneş Gözlüğü

Bu hafta güneş açtı ve güneş gözlükleri de listemize birer birer girmeye başladı.

Miu Miu Kadın Oval Gold Metal Güneş Gözlüğü

'Kaliteli bir güneş gözlüğü için uygun fiyatlı bir seçenek kesinlikle orijinal daha öncede Prada gözlük almıştım bu satıcıdan fiyat olarak da en uygun satıcıydı.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Bosch Climate CL2000U W 35 E A++ 12000 BTU Duvar Tipi Klima

Bosch Climate CL2000U W 35 E A++ 12000 BTU Duvar Tipi Klima

Sessiz çalışan iyi bir klima arayanların tercihi...

Bosch Climate CL2000U W 35 E A++ 12000 BTU Duvar Tipi Klima

'Ürün sesiz sedasız çok iyi bir ürün, çok beğendim alacaklara tavsiye ederim, servis kuruluma gelince, yoğunluktan dolayı çok geç kurulum oluyor, ben o kadar uğraşmama rağmen, teslimattan 9 gün sonra kurdurabildim, bir de elektrik tesisat kurulumu var, keşke klima kurulumu yapan teknik servis, elektrik bağlantısını da yapsa!'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Berev 5 Fonksiyonlu Yüksek Basınçlı Duş Başlığı

Berev 5 Fonksiyonlu Yüksek Basınçlı Duş Başlığı

Banyonuzu keyifli hale getirirken su tasarrufuna da katkı sağlayan şık bir duş seti.

Berev 5 Fonksiyonlu Yüksek Basınçlı Duş Başlığı

'Ürün tam olarak fiyat performans ürünü. Ayarları sayesinde su ve enerji tasarrufu sağlıyor. Çok kullanışlı ve hafif. Çok memnun kaldığım için 2 adet daha sipariş verdim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Konfor Vola 2978 Modern Dokuma Halı

Konfor Vola 2978 Modern Dokuma Halı

Kalın, sık dokulu dokuma halı, haftanın çok satanlarından biri.

Farklı boyutları mevcut.

Konfor Vola 2978 Modern Dokuma Halı

'Ürün hissi çok güzel yumuşak. Kalın yazdığı için bayağı ağır bir şey bekliyordum ama beklediğimden İnce çıktı fakat yeterli salon için.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

Şilay Home Büyük Beden Havlulu Bornoz 2'li Set

Şilay Home Büyük Beden Havlulu Bornoz 2'li Set

Su emiş gücü ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir bornoz seti.

Şilay Home Büyük Beden Havlulu Bornoz 2'li Set

'Kalın bir bornoz değil. Biraz ince. Ama iş görür. Fiyat performans ürünü diyebilirim.'

Haftanın çok satan ürünlerinin hepsini görmek istersen burada.

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Under Armour UA W Charged Speed Swift Kadın Koşu Ayakkabısı

Under Armour UA W Charged Speed Swift Kadın Koşu Ayakkabısı

36-40 arası numarası bulunan spor ayakkabı, haftanın yıldızlarından biri.

Under Armour UA W Charged Speed Swift Koşu Ayakkabısı

'Ürün orijinal ve kargolama çok özenliydi. Harika bir alışveriş deneyimi oldu. Her şey için teşekkürler Amazon :)'

Ever Clean Litterfree Paws Kedi Kumu 10 L

Ever Clean Litterfree Paws Kedi Kumu 10 L

Kedili evlerin tercihi olan kedi kumu karşınızda.

Ever Clean Litterfree Paws Kedi Kumu 10 L

'Güçlü topaklanıyor, temizlerken dağılmıyor ve çamur olmuyor. Patilerine neredeyse hiç yapışmıyor yapışsa da en fazla tuvaletlerinden 1-2 metre mesafede çok az görüyoruz. Kokusu da çok iyi.'

Luti Concept Araç Bagaj Düzenleyici

Luti Concept Araç Bagaj Düzenleyici

Alt tarafında bulunan cırtları sayesinde bagajınıza sabitleme imkanı olan bagajınızdaki dağınıklığın toparlayıcısı olacak bir bagaj düzenleyici.

Luti Concept Araç Bagaj Düzenleyici

'Ürün çok güzel ve kaliteli bagajda bütün eşyalarımı topladım işime çok yaradı kesinlikle tavsiye ediyorum.'

LEGO Icons Çiçek Buketi

LEGO Icons Çiçek Buketi

Haftanın yıldızlarından biri olan bu rengarenk lego seti, gül, aslanağzı, gelincik, aster çiçeği, papatya ve daha birçok çiçek türüyle dolu 15 çiçek sapı içeriyor.

LEGO Icons Çiçek Buketi

Yataş Piante Çift Kişilik Triola Uyku Seti

Yataş Piante Çift Kişilik Triola Uyku Seti

Yorgan, lastikli çarşaf ve 2 adet volanlı yastık kılıfından oluşan şık bir uyku seti.

Rengi de harika!

Yataş Piante Çift Kişilik Triola Uyku Seti

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Tefal Titanyum 1X Simple Cook 20/24/28 cm 3'lü Tava Set

Tefal Titanyum 1X Simple Cook 20/24/28 cm 3'lü Tava Set

Tefal tava setinde bulunan 'Thermo-Signal Teknolojisi' mükemmel kıvam, lezzet ve mühürleme için pişirmeye başlama zamanını gösterir.

20, 24 ve 28 cm çapındaki üçlü tava seti haftanın yıldızlarından.

Tefal Titanyum 1X Simple Cook 20/24/28 cm 3'lü Tava Set

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Pratik temizliği sevenlerin tercihi.

Beyaz sirke ve karbonat içeren doğal içeriği sayesinde, sık temas edilen yüzeylerde durulama gerektirmeden ve iz bırakmadan temizlik sağlamaya yardımcı olur.

Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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