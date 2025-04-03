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Philips Buharlı Ütüden Samsung Bluetooth Kulaklığa: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Philips Buharlı Ütüden Samsung Bluetooth Kulaklığa: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.04.2025 - 10:38

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 03.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

Sadece 30 saniyede 28 g/dk çıkışla ütülemeye başlar, bakterilerin %99,9'unu öldürür, giysileri ve oyuncakları yeniden ilk günkü haline getirir.

Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

'Denedik ve kırışmış olan kışlık pardesüyü bile hemen açtı.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulaklık

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulaklık

Kulağınızdaki kişisel tercüman ile tüm dil bariyerlerini ortadan kaldırmak artık çok kolay.

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulaklık

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Samsung Galaxy Watch 6 Classic Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch 6 Classic Akıllı Saat

Karşınızda haftanın en çok satın alınan akıllı saati.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

'Ürün hızlı ve problemsiz şekilde teslim edildi. Watch 7 ile arasında fiyat olarak çok fark yoktu fakat tasarım olarak gerçekten güzel iş çıkarmışlar. Donma kasma yok. Tüm özellikler aktif 2 gün çıkarıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Sunix 1500 Mah 10W Klasik Araba Bluetooth Hoparlör

Sunix 1500 Mah 10W Klasik Araba Bluetooth Hoparlör

Güçlü hoparlörü ile dikkat çeken ürün, haftanın çok satan elektronik ürünlerinden biri.

Sunix Klasik Araba Bluetooth Hoparlör

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Apple A16 Çipli iPad

Apple A16 Çipli iPad

Karşınızda haftanın en çok satın alınan tableti.

Süper hızlı A16 çip en sevdiğiniz aktivitelerde büyük bir performans artışı sağlıyor. Üstelik tüm gün süren pil ömrü sayesinde iPad, büyüleyici oyunlar oynamanın yanında fotoğraf ve video düzenlemek için de mükemmel 

Apple A16 Çipli iPad

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Record Master T310ch Şarj Özellikli Pikap

Record Master T310ch Şarj Özellikli Pikap

Taş plaklar dahil mevcut tüm plak türlerini çalabilen pikap, çok satan elektronik ürünler arasında.

Record Master T310ch Şarj Özellikli Pikap

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Anker 326 Powerbank 20.000 mAh

Anker 326 Powerbank 20.000 mAh

Aynı anda 2 cihazı şarj edebilen Anker powerbank en çok satan elektronik ürünler arasında.

Anker 326 Powerbank 20.000 mAh

'Ürünü 1 aydır kullanıyorum. Öncelikle tasarımı, ağırlığı, malzeme yapısı, üst seviye kalite bir cihaz algısı daha kullanmadan oluşturuyor. Bazı yorumlarda hızlı şarj özelliği olmadığı yazılmış veya 15w olmadığı gibi. 2 port var, bunlardan biri tip c, biri USB. İçinden çıkan kablo tip A çıkışlı, dolayısıyla bu portta Max 15w vermiyor ve Anker'in akıllı şarj teknolojisi IQ'yu desteklemiyor. Tip c portu ise 15w destekliyor ve IQ özelliğine sahip. O yüzden hızlı şarj için port c'ye bağlamak gerekiyor. Port A ise standart yapıda.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Arnica ET14440 Mila Toz Hazneli Elektrikli Süpürge

Arnica ET14440 Mila Toz Hazneli Elektrikli Süpürge

Bu hafta en çok satılan elektrikli süpürge karşınızda.

Arnica Mila Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, 750 Watt gücündeki motoruyla yaşam alanlarınızda toz bırakmıyor. AAA sınıfı enerji tasarrufu vadeden toz torbasız elektrik süpürgesi, emiş gücü ayar düğmesi sayesinde evinizin kontrolü size bırakıyor. 

Arnica ET14440 Mila Toz Hazneli Elektrikli Süpürge

'Beklediğimden daha iyi performans gösteriyor. Emiş gücü iyi ve hafif. Toz torbasız olması nedeniyle temizlenmesi de çok kolay.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Philips Daily Collection HR3705/10 300 W Mikser

Philips Daily Collection HR3705/10 300 W Mikser

Philips Daily mikser, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlamanıza yardımcı olur.

Philips Daily Collection HR3705/10 300 W Mikser

'Aradığımız ürün, en uygun fiyata. Teşekkürler Amazon. 5 kademe hız fonksiyonu ve Turbo çok iyi. Sessiz çalışıyor.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

AEE Dijital Temassız Ateş Ölçer

AEE Dijital Temassız Ateş Ölçer

Bu dijital termometre,  son 16 ölçümü hafızasında tutar, bu sayede ateş değişimlerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

AEE Dijital Temassız Ateş Ölçer

'Kullanımı kolay, taşınabilir, pratik bir ürün. Memnunum, tavsiye ederim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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