Katlanabilir Çamaşır Kurutma Makinesinden Apple Airpods Pro 2'ye : Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Hem silip hem süpürebileceğiniz oldukça pratik ve aynı zamanda güçlü bir süpürge.

Philips XC8053/01 Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

'Süpürge konusunda ihtiyacım olan en önemli unsur ıslak zeminde kullanılabilen bir ürün olmasıydı. Eşim bel fıtığı hastası onun için en doğru ürün aldığımı düşünüyorum ve ben de evi süpürürken keyif alıyorum. Eski tip süpürgelere nazaran şarjlı, pratik bir noktadan bir noktaya taşırken zorlanmayacağım ve evin her tarafını kolaylıkla silip süpürebileceğim bir ürün olduğu için tercih ettim. Muhteşem vakum özelliği sayesinde tüm noktaları son teknoloji ile donatılmış başlıklarıyla her tarafı silip süpürebileceğim bir ürün. Evimizde deneyimledik ıslak zeminde olsun halı üzerine olsun pencere kenarları olsun tam beklediğim kalitede. Tek şarjla 80 dk'ya kadar çalışma özelliği ve başlığındaki ışıklar sayesinde gözle görünmeyen tozlarım görünmesini sağlıyor. Çok memnunuz.'