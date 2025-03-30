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Katlanabilir Çamaşır Kurutma Makinesinden Apple Airpods Pro 2'ye : Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Katlanabilir Çamaşır Kurutma Makinesinden Apple Airpods Pro 2'ye : Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.03.2025 - 19:19

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 29.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

Karşınızda haftanın en çok satın alınan kablosuz kulaklığı.

Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Kulaklık

'1.nesil Airpods Pro kullanıyordum talihsiz bir kaza sonucu düşürdüm ve üzerinden araçlar geçip parçaladı hiç beklemeden 2.nesilini sipariş verdim arasındaki fark bariz Apple kalitesi tereddütsüz alabilirsiniz piyasada orijinal en uyguna satan Amazon'a teşekkürler.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Duracell Optimum AA Alkalin Kalem Pil (8'li Paket)

Duracell Optimum AA Alkalin Kalem Pil (8'li Paket)

Duracell optimum piller, dijital kameranız gibi güç ihtiyacı çok olan cihazlarınıza 30 kata kadar Daha uzun ömür sağlıyor.

Duracell Optimum AA Alkalin Kalem Pil (8'li Paket)

'Duracell kalitesi. Uygun fiyat ve hızlı kargo için teşekkür ediyorum.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

Şarj edilen cihazın özelliklerine göre, şarj gücünü optimize bir şekilde ayarlayan minik ve kaliteli bir ürün.

Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Samsung Galaxy Watch FE Akıllı Saat

Samsung Galaxy Watch FE Akıllı Saat

Karşınızda haftanın en çok satan akıllı saati.

Samsung Galaxy Watch FE Akıllı Saat

'Marka takıntısı ve bağımlılığı olmayan biriyim ama Samsung'u her konuda başarılı buluyorum. Saat konusunda da aynı... Kurulumla beraber 2 saat kadar inceledim. Fiyatına oranla, ekran ve yazılım kalitesi oldukça iyi. Şarjın çabuk tükendiği birçok yorumda vurgulanmış, normaldir...Ekmek-köfte ilişkisi...Sesli görüşme yapabilme, titreşim kuvveti, düşme algılama özelliği ve sayamadığım birçok özelliği için alınabilecek bir saat.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Karşınızda haftanın en çok satan tableti.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

'Ekran boyutu ilk başta çok mu büyük olur diye düşünüyorsanız endişe etmeyin büyük boy bir defterle aynı boyutta bu tablet. O sebeple ince bir defter kader yer kaplıyor.

Diğer yandan ekran deneyimine gelirsem, ekrandan içerik tüketmek video film dizi vs oldukça tatmin edici. YouTube 2k 4k videolar açıp bir süre vay bee ne güzel yapmışlar falan dersiniz öyle diyeyim.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Google TV (4K) Özellikli Chromecast

Google TV (4K) Özellikli Chromecast

HDR ile 4K'ya kadar kristal netliğinde görüntünün ve daha parlak renklerin keyfini çıkarabileceğiniz bir ürün.

Google TV (4K) Özellikli Chromecast

'Xaomi stick'den sonra ilaç gibi geldi hiç takılmadan bir şeyler açmak ne kadar güzelmiş.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlö

Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlö

12 saate varan çalma süresi sayesinde gün boyu kesintisiz müzik keyfi yaşayabileceğiniz kaliteli bir hoparlör.

Soundcore by Anker Motion 100 Bluetooth Hoparlör

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Philips XC8053/01 Aqua Plus 25,2 V Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC8053/01 Aqua Plus 25,2 V Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

Hem silip hem süpürebileceğiniz oldukça pratik ve aynı zamanda güçlü bir süpürge.

Philips XC8053/01 Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge

'Süpürge konusunda ihtiyacım olan en önemli unsur ıslak zeminde kullanılabilen bir ürün olmasıydı. Eşim bel fıtığı hastası onun için en doğru ürün aldığımı düşünüyorum ve ben de evi süpürürken keyif alıyorum. Eski tip süpürgelere nazaran şarjlı, pratik bir noktadan bir noktaya taşırken zorlanmayacağım ve evin her tarafını kolaylıkla silip süpürebileceğim bir ürün olduğu için tercih ettim. Muhteşem vakum özelliği sayesinde tüm noktaları son teknoloji ile donatılmış başlıklarıyla her tarafı silip süpürebileceğim bir ürün. Evimizde deneyimledik ıslak zeminde olsun halı üzerine olsun pencere kenarları olsun tam beklediğim kalitede. Tek şarjla 80 dk'ya kadar çalışma özelliği ve başlığındaki ışıklar sayesinde gözle görünmeyen tozlarım görünmesini sağlıyor. Çok memnunuz.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Mioji Mio UV100X Yeni Nesil Uv Işıklı Portatif Askılı Katlanabilir Çamaşır Kurutma Makinesi

Mioji Mio UV100X Yeni Nesil Uv Işıklı Portatif Askılı Katlanabilir Çamaşır Kurutma Makinesi

Oldukça pratik bir ürün. Seyahatler için de ideal.

Kompakt tasarımı sayesinde evinizde çok az yer kaplayan ürün, akıllı dijital dokunmatik ekranı ile kolay ve rahat bir kullanım sunuyor.

Yeni Nesil Uv Işıklı Portatif Askılı Katlanabilir Çamaşır Kurutma Makinesi

'Gayet güzel. 2 adet sweati 2 saatte kuruttu.'

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Hoover Ultra Vortex UV-C Işınlı Pro Yatak Ve Koltuk Temizleyici

Hoover Ultra Vortex UV-C Işınlı Pro Yatak Ve Koltuk Temizleyici

Filtreli ve fırçalı yatak ve koltuk temizleyicisi haftanın en çok satan elektronik ürünleri arasında.

Hoover Ultra Vortex UV-C Işınlı Pro Yatak Ve Koltuk Temizleyici

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Apple AirTag 4’lü Paket

Apple AirTag 4’lü Paket

Arkadaşlarınızın ve aygıtlarınızın yanı sıra eşyalarınızın da nerede olduğunu görebileceğiniz Apple AirTag en çok satan elektronik ürünler arasında.

Apple AirTag 4’lü Paket

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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