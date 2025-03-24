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Electrolux Elektrikli Süpürgeden Baseus Kulaklığa: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

etiket Electrolux Elektrikli Süpürgeden Baseus Kulaklığa: Haftanın En Çok Satan Elektronik Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 14:07

Bu hafta kapanın elinde kalan elektronik ürünleri sizin için tek tek listeledik. En çok satın alınan akıllı saatten, en çok satılan tablete... En çok tercih edilen süpürgeden, en çok satan kulaklığa! Listemiz dolu dolu. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri. 

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 24.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Baseus Bowie E19 True Kablosuz Kulaklık

Baseus Bowie E19 True Kablosuz Kulaklık

Bu hafta en çok satılan kulak içi kulaklık karşınızda!

Baseus Bowie E19 True Kablosuz Kulaklık

'Bu fiyata asla alınamayacak bir ürün normal şartlarda. Harika ses seviyesi ve kalitesi var ve her şeyi olması gerektiği gibi. Tereddütsüz alabilirsiniz 👌.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Varta Longlife AAA Alkalin Kalem Pil 10'lu Paket

Varta Longlife AAA Alkalin Kalem Pil 10'lu Paket

Sızdırmaz, uzun ömürlü ve uluslararası standartlara göre sertifikalı olan Alman malı piller, elektronikte haftanın yıldızları arasında.

Varta Longlife AAA Alkalin Kalem Pil 10'lu Paket

'Orijinal Varta piller harika gerçekten. Almak için çok beklemeyin. Amazon farkını gösterdi çok hızlı teslimat.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

57 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliği bulunan JBL kulak üstü kulaklık, en çok satan elektronik ürünler arasında!

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

'Kaliteli ve rahat alışkınsanız kulağınızda baskı hissetmezsiniz. Ses konusunda yoruma gerek yok fena bir şey zaten. Gönül rahatlığıyla alınabilir.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

18 güne kadar uzun pil ömrüne sahip Xiaomi Redmi Watch 5, bu hafta en çok satılan akıllı saat.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active Akıllı Saat

'Bu paraya muazzam bir ürün; adım, uyku ve nabız takibi çok başarılı ve neredeyse tüm özellikleri açıkken şarjı bir haftadan uzun gidiyor. iOS ile de tam entegre oluyor, sadece veri erişim iznini vermeniz gerek.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Samsung Galaxy Tab S10+ Yapay Zeka (AI) Tablet

Samsung Galaxy Tab S10+ Yapay Zeka (AI) Tablet

Karşınızda haftanın en çok satan tableti!

Daha fazla pil. Daha fazla oyun. Daha fazla video!

Samsung Galaxy Tab S10+ Yapay Zeka (AI) Tablet

'Şarjı çok uzun süre gidiyor. Ekran ve grafik performansı mükemmel.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi

60 cc'lik fincan ile toplam 5 adet (300 cc) kahve yapma kapasitesine sahip olan ürün, en çok satan küçük mutfak aletleri listesinin zirvesinde!

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi

'Fiyatına göre çok bir beklentim yoktu ancak türk kahvesi köpüğü çok kıvamında oluyor, orijinal sahlep bile yaptık, gayet memnun kaldık.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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Cosori Airfryer 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

Cosori Airfryer 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

2-4 kişilik aileler için ideal boyutta olan sıcak hava fritözü, en çok satılanlar arasında!

Cosori Airfryer 5,5 L Sıcak Hava Fritözü

'Eskiden aşırı gereksiz alet, fanlı fırın varsa gerek yok derdim ama fanlı kıytırık fırınların bununla uzaktan yakından alakası yok. Güçlü şekilde sıcak hava üfleyen, sirküle eden demiyorum sıcak hava üfleyen konveksiyonel fırın olmadığı sürece airfryer can kurtaran bir cihaz.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Electrolux Ultraflex EUFC81DB Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Electrolux Ultraflex EUFC81DB Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Bu süpürgenin 12 metrelik hareket yarıçapı ile temizliğinizi, odadan odaya geçerken elektrik prizlerini değiştirmeden tek seferde yapabilirsiniz.Electrolux Ultraflex EUFC81DB Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

'Severek kullanıyorum çok pratik, çekişi hareketi boşaltması filtresi her şeyi çok güzel. Kablosu da uzun. 3+1 büyük evimiz için gayet yeterli. Sesi normal.'

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

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JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

Karşınızda en çok satın alınan bluetooth hoparlör.

Elde tutulabilecek kadar küçük olması sizi yanıltmasın. Geniş klips açıklığı ile istediğiniz yere kolayca takabilirsiniz. Güçlü sürücüleri ve pasif radyatörleri ile daha yüksek JBL Pro ses kalitesi ve güçlü bas sunan hoparlörü tek bir şarj 12 saate kadar kullanabilirsiniz.

JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör

Haftanın çok satan elektronik ürünlerinin hepsine göz atmak için buraya tıklayabilirsin.

Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

Emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip olan şarj aleti, hızlı şarj desteği de sunuyor.

Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

'Klasik Spigen kalitesi. Sürpriz yok!'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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