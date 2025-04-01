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Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Mart Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Geçtiğimiz Ay Bunlar Okundu! Mart Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 13:06

Okumakta olduğunuz kitap bitmek üzere ve şimdiden ne okuyacağım derdine mi düştünüz? O zaman hemen buraya. Mart ayının en çok satılan ve en çok okunan kitapları fiyatları ve yorumları ile beraber listeledik. Aralarından favori türünüzü seçin ve kitabı hemen sepete ekleyin. Merak etmeyin Amazon kitapları gerçekten çok hızlı gönderiyor. Elinizdeki bitmeden yenisi kapınıza çoktan gelmiş olur bile...

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Bu içerik 01.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Fiyatı 130 TL.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

'Kitap çekim yasasına giriş hakkında yazarın deneyimlerinden örnekler verdiği bir eser. Başlangıç için etkili, edebi bir eser olmadığı için anlaşılır ve basit anlatıma sahip.'

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Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla

Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla

Zorla ve aldatmacayla sevgili vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve ülkenin her köşesi fiili olarak ele geçirilmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve daha korkunç olmak üzere, ülkenin içinde iktidara sahip olanlar aymazlık ve sapkınlık ve hatta hainlik içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını istilacıların siyasi emelleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde yorgun ve bitkin düşmüş olabilir.

Ey Türk geleceğinin evladı!

İşte, bu durum ve koşullar içinde bile görevin, Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun güç, damarlarındaki soylu kanda mevcuttur!

Fiyatı 83 TL.

Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla

'Kesinlikle her Türk evladının okuması gereken bir eser bununla ilgili söyleyecek bir şey yok zaten :)'

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi

Bazen senin de aklından geçiyor mu hiç; bu insanlar nasıl bu kadar rahatlar, nasıl kafaya takmıyorlar, nasıl üzülmüyorlar diye. Benim aklımdan geçiyor açıkçası. Bir psikolog olmama rağmen ben de bazen aynı hatalara düşüyorum, aynı şeylere üzülüyorum ve sonra her seferinde olduğu gibi kendime kızıyorum; bir öğrenemedin şu hayatı diye.

Hayatın acemisi gibi hissediyorum kendimi.

Oysa pek çok kişi bir psikolog olarak her derdini çözmüşsün, her zaman mutlu ve huzurluymuşsun gibi zannediyor. Hâlbuki bazen terzi kendi söküğünü dikemiyor.

İşte bu kitabı; benim gibi, yıllar geçse de hâlâ bu hayatın acemisi olanlara, hassas ve duygusal insanlara, hayatın zorlu yollarından geçmekte olanlara yazdım.

Fiyatı 117 TL.

Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi: Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigori Petrov, yayımlandığı dönemde Balkanlarda olduğu kadar genç Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılanan Beyaz Zambaklar Ülkesinde eserinde, uzun yıllar ulus kimliğine sahip olamamış, işgaller, toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk ve türlü güçlüklerle boğuşmuş küçücük bir ülkenin her yönden kalkınmasının hikayesi büyük bir hayranlık ve sevgiyle anlatıyor.

Fiyatı 33 TL.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

'Bir ulusun eğitime verdiği değerle nasıl medeni seviyelere çıkabileceğini anlatan, umut aşılayan bir kitap. Atatürk'ün bu kitabı önermiş olması halkın eğitilmesine ne kadar önem verdiğini gösteriyor.'

Hayatın Değeri Uzun Yaşanmasında Değil İyi Yaşanmasındadır

Hayatın Değeri Uzun Yaşanmasında Değil İyi Yaşanmasındadır

'Bir şeyin ne kadar büyük ya da küçük olduğu değil, hayat üstünde ne kadar etkili olduğu önemlidir...' diye düşünen ünlü yazar, hayat üzerinde etkili olan her şeyin daima öncelikli olduğunun da altını çiziyor.

Fiyatı 83 TL.

Hayatın Değeri Uzun Yaşanmasında Değil İyi Yaşanmasındadır

'Kitabı beğendim, kimi zaman durup birkaç dakika üstüne düşündüğüm kendi hayatımdan parçaları gözden geçirdiğim kısımları oldu.'

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Veda Etmiyorum - Han Kang

Veda Etmiyorum - Han Kang

Kore edebiyatının dünyaya armağanı, Booker ödüllü Vejetaryen, Booker finalisti Beyaz Kitap ve Çocuk Geliyor'un yazarı Han Kang'dan ödüllere boğulan, övmelere doyulmayan bir roman daha: Veda Etmiyorum.

Veda Etmiyorum, Güney Kore'nin bugünü ile acı dolu geçmişi arasında özümüzü bulacağımız bir yolculuğa davet. Bu romanda üç kadının bakış açısından Güney Kore tarihinin en karanlık zamanlarını okuyacağız. 

Fiyatı 124 TL.

Veda Etmiyorum - Han Kang

'Daha önce yazarın vejetaryen kitabını okumuştum. Onun gibi bu kitap da çok güzel, düşündürücü. Kitap bittiği zaman bir süre düşüncelerden çıkamıyorsunuz.'

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Ray Bradbury sadece bilimkurgunun değil fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri. Bilimkurgunun 'iyi edebiyat' da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. Yayımlandığı anda klasikleşen, distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzyıl başyapıtı.

'Yazılmış en iyi bilimkurgu romanı. İlk okuduğumda, yarattığı dünyayla kabuslar görmeme sebep olmuştu.' -Margaret Atwood

Fiyatı 152 TL.

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

'Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Keşke daha önce okusaymışım.'

31 Mart Vakası: Belgeler ve Tanıklıklarla

31 Mart Vakası: Belgeler ve Tanıklıklarla

Osmanlı tarihinin en karmaşık olaylarından biri olan 31 Mart Vakası’nı tüm yönleriyle okumaya hazır mısınız? Tarihçi Ender Korkmaz; arşivlerin tozlu raflarından çıkan belgeler, dönemin basını ve az bilinen tanıklıklarla bu kritik süreci yeniden ele alıyor.

Fiyatı 97 TL.

31 Mart Vakası: Belgeler ve Tanıklıklarla

Engereğin Gözü: "Hükümdür Ölümü Kul Ölümüne Benzemez"

Engereğin Gözü: "Hükümdür Ölümü Kul Ölümüne Benzemez"

'Bu roman hem karanlığın hem de aydınlığın, umudun romanıdır.' -Yaşar Kemal-

Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Zülfü Livaneli'nin 'istediğimi yapmaya en çok yaklaştığım kitap' dediği 1997 Balkan Edebiyat Ödüllü ilk romanı Engereğin Gözü, küçük yaşta hadım edilip Haremağası yapılmış zenci bir kölenin, Habeş Süleyman'ın gözünden iktidar - birey ilişkisini anlatıyor.

25. yıl baskısıyla yeniden okurlarıyla buluşan Engereğin Gözü, bir dönem romanı olmanın ötesinde, insan psikolojisinin derinliklerine; dün, bugün ve yarının saraylarına, en gizli sırları bile aydınlatacak gerçeklikte ışık tutan bir Zülfü Livaneli klasiği.

Fiyatı 230 TL.

Engereğin Gözü: 'Hükümdür Ölümü Kul Ölümüne Benzemez'

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Öfke sorunu yaşayan bir kadın, her istediğine sahip ancak bir türlü mutlu olmayı bilmeyen bir iş adamı, insanın bu dünyadaki konumu üzerine düşünen ve bir yandan da kendi acısıyla başa çıkmaya çalışan yeni mezun bir psikolog. Irvin Yalom'un gerçek psikoterapi seanslarından derlediği bu hikayeler, zorlukları ve tatlı anlarıyla yaşamı bir bütün olarak kabullenmeyi öğretirken aynı sayfaya her baktığınızda farklı şeyler görebileceğiniz bir başucu kitabı olduğunu kanıtlıyor.

Fiyatı 182 TL.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

'Kitap insan duygu ve durumu ile ilgili o kadar farklı hikayelere değinmiş ki her anında kendinizden bir parça bulabilirisiniz.'

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Dansa Davet - Jean Teule

Dansa Davet - Jean Teule

Dansa Davet, 1518 yılında görülen, dünyanın en ilginç toplumsal histeri vakalarından birinin hikâyesini anlatıyor. Strasbourg'da açlık ve sefaletin, insanları cinayete sürükleyen bir yokluğun hüküm sürdüğü zamanlarda, ıstırabından aklını yitiren bir kadın, aniden sokaklarda dans etmeye başlar. Kısa bir süre içinde ona katılanların sayısı gitgide artar ve 'Dans Vebası' tüm şehri esir alır. 

Fiyatı 87 TL.

Dansa Davet - Jean Teule

'1518 Strazburg garip bir olay yaşandı. Kitlesel olarak yapılan bu olayın tarihte eşi yok. Din tüccarlarının sömürüsüne değişik bir tepki bu şiddetle tavsiye ederim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
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