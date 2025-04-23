Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

etiket Evinizin Küçük Dokunuşlarla Süper Şık Olduğunu Düşündüren 11 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 15:21

Minimumda para harcayarak maksimum verimi almak isteyenler burada mı? Mutfak tezgahını en pratik ve şık şekilde yenilemek isteyenler mesela ya da yatak odasının havasını değiştirmek isteyenler... Listemizde hepinize göre bir şey var. Bakmadan geçmeyin!

 Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 23.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oturma alanınıza retro bir hava katacak olan antika bir telefon.

Oturma alanınıza retro bir hava katacak olan antika bir telefon.

Retro tarzdan hoşlananlar için çok güzel dekoratif bir obje.

İster dresuarın üzerine koyun, ister salondaki masanıza...

Dekoratif Retro Telefon

Ahşabın sıcaklığını hissetmek isteyenler için rattan dolap topuzları.

Ahşabın sıcaklığını hissetmek isteyenler için rattan dolap topuzları.

Tam 12 adet rattan dolap topuzu ile, ahşap detaylı mobilyalarınızın havasını değiştirebilir ve ortamınızı daha sıcak daha bohem bir hale getirebilirsiniz.

Çevre dostu olması da artısı!

12 Adet Rattan Mobilya Topuzu

Petek görünümünü kapatarak kullanışlı hale getirebileceğiniz bir dresuar.

Petek görünümünü kapatarak kullanışlı hale getirebileceğiniz bir dresuar.

Evinizdeki alanı daraltmadan kullanabileceğiniz aynı zamanda petek görünümünü kapattığı için ortamı güzelleştiren bir dresuar.

Dresuar için ekstra bir alan kullanmayı tercih etmeyenler için harika bir seçim olacaktır.

Petek Kaplama Dresuar

Mutfağınıza şıklık katacak ve size kolaylık sağlayacak şık ve kullanışlı bir evye.

Mutfağınıza şıklık katacak ve size kolaylık sağlayacak şık ve kullanışlı bir evye.

Şık bir lavabo, şelale musluğu, dayanıklı tahliye borusu, süzgeç, paslanmaz çelik tepsi, tahliye sepeti, açılı vana, kesme tahtası, sıcak ve soğuk su boruları, sabunluk, saf musluk ve bardak yıkayıcıdan oluşan harika bir ürün.

Bu işlevsel ve şık lavabo ile zahmetsiz temizliğin keyfini çıkarabilir ve mutfağınızın zarafetini koruyabilirsiniz.

Paslanmaz Çelik Şelale Musluklu Mutfak Evyesi

Televizyon izleme keyfinizi ikiye katlayacak olan, 55 – 70" büyüklüğündeki televizyonlar için uygun 4 metre LED şerit.

Televizyon izleme keyfinizi ikiye katlayacak olan, 55 – 70" büyüklüğündeki televizyonlar için uygun 4 metre LED şerit.

LED TV arka plan aydınlatması bir USB bağlantısı ile çalışır (örn. Powerbank, bilgisayar, USB şarj cihazı) ve yatak odası, ev sineması, çalışma masası, dolap vs. gibi bir sürü alanda kullanılabilir.

Akıllı LED Arka Işık

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kırmadan dökmeden mutfağınızı yenileyebilmenizi sağlayan tezgah üstü kaplama folyosu.

Kırmadan dökmeden mutfağınızı yenileyebilmenizi sağlayan tezgah üstü kaplama folyosu.

Üstelik kendinden yapışkanlı olduğu için ekstra yapıştırıcı gerektirmez.

Uygulaması kolay, maliyeti az.

Sonuç ise harika!

Ölçüsü: 70 cm x 2 metre

Tezgah Üstü Fayans Kaplama Folyosu

Modern tasarımı ve enerji tasarruflu özelliği ile dikkat çeken bir LED lambader.

Modern tasarımı ve enerji tasarruflu özelliği ile dikkat çeken bir LED lambader.

Şık ve estetik bir görünüm sunan LED lambader, evinizin her köşesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İster salona ister yatak odanıza...

LED Lambader

Süper yumuşak hissettiren ve koltuğunuzu daha rahat ve uzun ömürlü hale getiren bir koltuk kılıfı.

Süper yumuşak hissettiren ve koltuğunuzu daha rahat ve uzun ömürlü hale getiren bir koltuk kılıfı.

Hem yumuşacık hem de çok kullanışlı.

Tüm mevsimler için uygun olan ürünü, sadece kanepe örtüsü olarak değil, aynı zamanda bebek oyun matı, yatak odası halısı, zemin altlığı, pencere eşiği paspası vb. olarak da kullanabilirsiniz.

Süt Kadifesi Süper Yumuşak Koltuk Kılıfı

Eşsiz tasarımı ile salonunuzda, mutfağınızda ya da yemek odanızda kullanabileceğiniz zarif bir şişe tutacağı.

Eşsiz tasarımı ile salonunuzda, mutfağınızda ya da yemek odanızda kullanabileceğiniz zarif bir şişe tutacağı.

İster kendinize ister ev hediyesi olarak alabileceğiniz çok şık dekoratif bir ürün.

Zarif Şişe Tutacağı

Göz yormayan ve şık duran bir banyo seti.

Göz yormayan ve şık duran bir banyo seti.

Set 5 parçadan oluşuyor.

  • Çöp Kovası 

  • Tuvalet Fırçası 

  • Diş Fırçalık 

  • Sıvı Sabunluk 

  • Katı Sabunluk

5 Parça Akrilik Banyo Seti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İster peçetelik ister havlu askılığı olarak kullanabileceğiniz sade şık bir askı.

İster peçetelik ister havlu askılığı olarak kullanabileceğiniz sade şık bir askı.

Çok yönlü kullanabileceğiniz bir ürün.

Yatay olarak yapıştırırsanız havluluk, dikey olarak ise kağıt havluluk olarak değerlendirebilirsiniz.

Siyah rengi ile göz yormayan sade şık bir ürün.

Siyah Yapışkanlı Lüks Tasarım Askı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın