Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim , Kozmetik
23 Nisan Marka Aktüeli! Lenovo, Adidas, Columbia: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 23 Nisan Marka Aktüeli! Lenovo, Adidas, Columbia: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 11:28

Bugün 23 Nisan! Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bu özel bayram kutlu ve daim olsun! 

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Adidas, Columbia, Lenovo, Goon, Boss, Calvin Klein, Lego gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 23.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Art Puzzle Mustafa Kemal Atatürk 1000 Parça Çerçeveli Puzzle

Art Puzzle Mustafa Kemal Atatürk 1000 Parça Çerçeveli Puzzle

Bu muhteşem 'Mustafa Kemal Atatürk' çerçeveli puzzle, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Mustafa Kemal Atatürk 1000 Parça Çerçeveli Puzzle

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bitzee Disney İnteraktif Oyuncak Kılıfı

Bitzee Disney İnteraktif Oyuncak Kılıfı

Bitzee dijital evcil hayvan aksesuarları için koruyucu kılıf, darbeleri etkili bir şekilde emebilir ve kazayla çarpmanın neden olduğu hasarları azaltabilir, evcil hayvan oyuncağınızı herhangi bir yere saklarken ve taşırken evcil hayvan makinenizin güvenli ve rahat olmasını sağlar.

Günün Fırsat ürünleri arasında!

Bitzee Disney İnteraktif Oyuncak Kılıfı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Adidas Fukasa Run Kadın Spor Ayakkabı

Adidas Fukasa Run Kadın Spor Ayakkabı

36-42 arası numarası bulunan spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas Fukasa Run Kadın Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Goon Bebek Bezi Mutlu Bebek Fırsat Paketi

Goon Bebek Bezi Mutlu Bebek Fırsat Paketi

Annelerin de bebeklerin de çok sevdiği Goon bebek bezi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Goon Bebek Bezi Mutlu Bebek

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12600HX Freedos Gaming Laptop

Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12600HX Freedos Gaming Laptop

144Hz yenileme hızına sahip 15.6' FHD (1920 x 1080) IPS ekrana sahip olan Lenovo laptop, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Lenovo LOQ 15IAX9 i5-12600HX Freedos Gaming Laptop

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Columbia Silver Ridge IV Unisex Şapka

Columbia Silver Ridge IV Unisex Şapka

UPF 50 güneş korumalı şapka, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Columbia Silver Ridge IV Unisex Şapka

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica 42161 Oyuncak Yapım Seti

LEGO Technic Lamborghini Huracán Tecnica 42161 Oyuncak Yapım Seti

806 parçadan oluşan Lego seti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

LEGO Technic Lamborghini Yapım Seti

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Calvin Klein Kadın Çanta

Calvin Klein Kadın Çanta

Calvin Klein çanta, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Calvin Klein Kadın Çanta

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

BOSS Herren Güneş Gözlüğü

BOSS Herren Güneş Gözlüğü

%100 UV korumalı güneş gözlüğü, Günün Fırsat ürünleri arasında!

BOSS Herren Güneş Gözlüğü

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Adidas VL Court Bold Kadın Spor Ayakkabı

Adidas VL Court Bold Kadın Spor Ayakkabı

36-40 arası numarası bulunan Adidas spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas VL Court Bold Kadın Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın