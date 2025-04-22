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22 Nisan Marka Aktüeli! Eti, Solo, Electrolux: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 22 Nisan Marka Aktüeli! Eti, Solo, Electrolux: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 11:17

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Lego, Adidas, Eti, Zwilling, Pro Plan, Solo, Electrolux, Lava  gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 22.04.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Eti Popkek Çikolatalı Kek

Eti Popkek Çikolatalı Kek

Çok sevilen Eti Popkek, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Eti Popkek Çikolatalı Kek

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Zwilling Flow Tencere Seti

Zwilling Flow Tencere Seti

5 parçadan oluşan paslanmaz çelik tencere seti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Zwilling Flow Tencere Seti

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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LEGO Creator Retro Paten Oyuncak Yapım Seti

LEGO Creator Retro Paten Oyuncak Yapım Seti

8 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan ve 342 parçadan oluşan Lego seti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

LEGO Creator Retro Paten Oyuncak Yapım Seti

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Pro Plan Medium Puppy Somonlu Köpek Maması

Pro Plan Medium Puppy Somonlu Köpek Maması

12 kg somonlu köpek maması, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Pro Plan Medium Puppy Somonlu Köpek Maması

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Adidas Racer TR23 Erkek Spor Ayakkabı

Adidas Racer TR23 Erkek Spor Ayakkabı

40-45 arası numarası bulunan Adidas spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas Racer TR23 Erkek Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Lava Metal Premium Serisi Döküm Çok Amaçlı Tencere

Lava Metal Premium Serisi Döküm Çok Amaçlı Tencere

Lava döküm tencere, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Lava Premium Serisi Döküm Çok Amaçlı Tencere

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Adidas Bravada 2.0 Platform Kadın Spor Ayakkabı

Adidas Bravada 2.0 Platform Kadın Spor Ayakkabı

36-40 arası numarası bulunan Adidas kadın spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Adidas Bravada 2.0 Platform Kadın Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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K2r Renk Koruyucu Mendil 20'li

K2r Renk Koruyucu Mendil 20'li

Giysilerinizin renklerini korumak için kullanabileceğiniz mendiller, Günün Fırsat ürünleri arasında!

K2r Renk Koruyucu Mendil 20'li

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Electrolux E4SB1-4ST Create 4 Sport Blender

Electrolux E4SB1-4ST Create 4 Sport Blender

İster buz kırabileceğiniz ister mükemmel kıvamda smoothieler yapabileceğiniz blender, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Electrolux E4SB1-4ST Create 4 Sport Blender

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Solo Peçete 200'lü

Solo Peçete 200'lü

Kaliteli ve hesaplı Solo peçete, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Solo Peçete 200'lü

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Bioderma Sensibio H2O Micellar Makyaj Temizleme Suyu

Bioderma Sensibio H2O Micellar Makyaj Temizleme Suyu

Hassas ve normal ciltler için uygun olan makyaj temizleme suyu, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Bioderma Sensibio H2O Micellar Makyaj Temizleme Suyu

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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