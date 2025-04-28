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ŞOK'a Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 30 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 30 Nisan 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
28.04.2025 - 15:24

ŞOK 30 Nisan ile 7 Mayıs 2025  Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Nisan ile 7 Mayıs 2025  ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Schafer 7 Parça Tencere Seti 1.999 TL,

Schafer 7 Parça Tencere Seti 1.999 TL,

  • Schafer Makarna Tabağı 89,95 TL, 

  • Schafer Seramik Baharatlık & Saklama Kabı 89,95 TL,

  • Akdeniz Aile Boy Çaydanlık 699 TL,

  • Paşabahçe Villa Patissere Kapaklı Servis Kasesi 129 TL,

  • Paşabahçe Leia Meşrubat Bardağı 119 TL, 

  • 3'lü Paşabahçe Leia Su Bardağı 109 TL, 

  • 4'lü Paşabahçe Rain Kase 119 TL, 

  • 3'lü Paşabahçe Krosno Su Bardağı  169 TL, 

  • 3'lü Paşabahçe Krosno Meşruba Bardağı 179 TL, 

  • 18 Parça Seramik Çay Seti 599 TL,

  • Ahşap Kapaklı Renkli Seramik Sunumluk / Kahvaltılık 249 TL,

  • 6'lı Sweet Şeffaf Saklama Kabı 129 TL, 

  • 1520 cc Kilitli Cam Saklama Kabı 129 TL, 

  • 640 cc Kilitli Cam Saklama Kabı 89,95 TL, 

  • Blender & Mikser Kabı 59,95 TL, 

  • Karıştırma Kabı 59,95 TL, 

  • Yuvarlak Badya 50 TL, 

  • Yuvarlak Süzgeç 50 TL, 

  • Kare Badya 50 TL, 

  • Hasır Tepsi Çeşitleri 119 TL, 

  • Metal El Aletleri 50 TL, 

  • 3'lü Dikdörtgen Saklama Kabı 50 TL, 

  • 2'li Konik Kova 379 TL, 

  • 2'li Kurulama Havlu Seti Nakışlı 75 TL

Günün fırsat ürünlerini görmek için tıklayın.

Çift Kişilik Pike Seti 499 TL

Çift Kişilik Pike Seti 499 TL

  • Çift Kişilik Ranforce Nevresim Seti 449 TL, 

  • Visco Dolgulu Yastık 199 TL, 

  • 2'li Kadın Transparan Çizgili Slip 75 TL, 

  • 2'li Kadın Dantelli Boxer 75 TL, 

  • Dantelli Bralet 100 TL, 

  • Kadın Dantel Detaylı Viskon Pijama Takımı 349 TL,

  • Bornoz Seti 499 TL, 

  • Kadın Kurdele Aksesuarlı Viskon Pijama Takımı 349 TL, 

  • 2'li Emboss Banyo Paspas Seti 269 TL, 

  • Kadın Yüksek Taban Tokalı Terlik 119 TL, 

  • Kadın Çift Toka Triko Terlik 279 TL,

  • Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi 2.999 TL

Halı Koltuk Yıkama Makineleri İçin Tıklayın

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

Kasa arkası indirimleri;

  • 1000 gram Kellogs Cocopops Topları 99 TL, 

  • 500 gram Tahsildaroğlu Lokum Kıvamında Klasik Beyaz Peynir 129 TL, 

  • 6'lı Ülker Çizi Kraker 45 TL, 

  • Sleepy Bebek Bezi Çeşitleri 85 TL,

  • 1480 ml Omo Express Fresh Sıvı Deterjan Çeşitleri 149 TL

Ne alırsan 25 TL

Ne alırsan 25 TL

İndirimli gıda ürünlerini görmek için tıklayın.

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Ne Alırsan 25 TL

Ne Alırsan 25 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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