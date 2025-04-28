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Salomon'dan Adidas'a Günün İndirimli Spor Ayakkabıları

etiket Salomon'dan Adidas'a Günün İndirimli Spor Ayakkabıları

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 14:18

Yeni sezonun enerjisini adımlarında hissetmeye ne dersin? Hem kadın hem erkek modellerinde kaçırılmayacak fiyatlar, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. İster koşu tutkunu ol, ister sokak stilinin yıldızı; her zevke ve ihtiyaca uygun indirimli spor ayakkabılar seni bekliyor. Salomon’un efsane outdoor ayakkabılarından Adidas’ın ikonik spor modellerine kadar birbirinden havalı seçeneklerle dolu bu liste tam sana göre! Hazırsan, en tarz adımları en iyi fiyatlarla atmaya başlayalım.

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Bu içerik 28.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Adidas Erkek TERREX ANYLANDER R.RDY Spor Ayakkabı

Adidas Erkek TERREX ANYLANDER R.RDY Spor Ayakkabı

Bu spor ayakkabı macera dolu günler için tasarlandı. Suya dayanıklı yapısıyla yağmurda bile ayaklarını kuru ve rahat tutuyor. İster sokaklarda ister doğa yollarında olsun, her adımda “Ben buradayım!” demek istiyorsan, doğru yerdesin.

Adidas Erkek TERREX ANYLANDER R.RDY Spor Ayakkabı

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Tommy Hilfiger THE GREENWICH FLATFORM ELEVATED Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger THE GREENWICH FLATFORM ELEVATED Spor Ayakkabı

Stiline hem yükseklik hem de bolca havalı detay katıyor. Modern platform tasarımı sayesinde adımların hem daha güçlü hem de ekstra konforlu. Minimal duruşuna ikonik Tommy dokunuşları eşlik ediyor; böylece ister spor ister casual kombinlerinde yıldız gibi parlıyorsun.

Tommy Hilfiger THE GREENWICH FLATFORM ELEVATED Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Columbia Peakfreak II Outdry Ayakkabı

Columbia Peakfreak II Outdry Ayakkabı

Outdoor maceralarını su geçirmezlik, hafiflik ve sağlamlıkla taçlandırıyor. Yağmurda, çamurda bile ayakların kuru kalırken; esnek ve hafif yapısıyla saatlerce yürüyüş yaparken bile rahatlığın keyfini çıkarıyorsun. Macera ruhun varsa, bu ayakkabı tam senlik!

Columbia Peakfreak II Outdry Ayakkabı

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Salomon Yürüyüş Gore-tex Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon Yürüyüş Gore-tex Yürüyüş Ayakkabısı

Doğanın her sürprizine hazırlıklı olman için tasarlan bu ayakkabı su geçirmiyor ve nefes alabilir yapısıyla da terleme derdi tarih oluyor. Hafif, sağlam ve her adımda ekstra destek sunan bu modelle en zorlu patikalarda bile güvenle ilerleyeceksin.

Salomon Yürüyüş Gore-tex Yürüyüş Ayakkabısı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Tommy Hilfiger TH HI VULC STREET LTH PATCH Spor Ayakkabı

Tommy Hilfiger TH HI VULC STREET LTH PATCH Spor Ayakkabı

Her adımda stilinle fark yaratacaksın. Yüksek bilek tasarımı ekstra havalı bir duruş sunarken, rahat tabanı sayesinde gün boyu konfor da seninle.

Şıklık, rahatlık ve cool duruş… Hepsi bir arada!

Tommy Hilfiger TH HI VULC STREET LTH PATCH Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Calvin Klein BOLD FLATF LOW LACE TUMB LTH Spor Ayakkabı

Calvin Klein BOLD FLATF LOW LACE TUMB LTH Spor Ayakkabı

Sade tasarımı ve şık detaylarıyla her kombine zarafet katıyor. Yumuşak deri dokusu, konforlu tabanı ve modern duruşuyla ister jean ister elbise altına, ister günlük ister özel anlarda mükemmel uyum sağlıyor.

Calvin Klein BOLD FLATF LOW LACE TUMB LTH Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Camper Drift Trail Kadın Spor Ayakkabı

Camper Drift Trail Kadın Spor Ayakkabı

Hafifliği ve esnekliğiyle her adımda seni özgür hissettiriyor. Dinamik tasarımı ve yumuşak yapısıyla ister uzun yürüyüşlerde ister şehir sokaklarında konfor hep seninle. Tarzına enerjik bir dokunuş katmak istiyorsan, bu ayakkabıyı çok seveceksin. Hem rahat hem iddialı adımlar atmak senin işin!

Camper Drift Trail Kadın Spor Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Salomon X ULTRA 360 GTX W Ayakkabı

Salomon X ULTRA 360 GTX W Ayakkabı

Hafif yapısı sayesinde hız kesmeden ilerler, destekleyici tasarımıyla her adımda kendini daha güçlü hissedersin. İster yağmurda ister dağ yollarında olsun, doğaya meydan okumak istiyorsan bu ayakkabıyı tavsiye ederim.

Salomon X ULTRA 360 GTX W Ayakkabı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Jack Wolfskin TERRAQUEST LOW M Yürüyüş Ayakkabısı

Jack Wolfskin TERRAQUEST LOW M Yürüyüş Ayakkabısı

Rahatlığından ödün vermeden doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal. Hafifliğiyle her adımda seni desteklerken, doğanın her köşesinde keşfe çıkmaya hazır hissettiriyor. Doğada özgürce yürümek istiyorsan, bu ayakkabı seni bekliyor.

Jack Wolfskin TERRAQUEST LOW M Yürüyüş Ayakkabısı

İndirimdeki tüm moda ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Columbia Drainmaker XTR Ayakkabı

Columbia Drainmaker XTR Ayakkabı

Aktif yaşam tarzını benimseyenler için mükemmel bir seçenek. İster su kenarında, ister dağda olsun, her adımda seni destekleyen bu ayakkabı, her anına eşlik etmeye hazır!

Columbia Drainmaker XTR Ayakkabı

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Adidas BARREDA DECODE Ayakkabı

Adidas BARREDA DECODE Ayakkabı

Şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Hem günlük kullanıma uygun hem de spor yaparken ihtiyacın olan desteği sağlıyor. İster koşu, ister günlük geziler, ister spor salonu… Bu ayakkabı, her adımda seni desteklemek için tasarlandı!

Adidas BARREDA DECODE Ayakkabı

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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