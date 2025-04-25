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Bu Paraya Değer mi? Philips Lumea Lazer Epilasyon Aletini İnceledik!

etiket Bu Paraya Değer mi? Philips Lumea Lazer Epilasyon Aletini İnceledik!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 16:31

Tüy alma meselesi bir kadın için hep bir döngü. Al, uzasın. Al, tekrar çıksın. Her seferinde zaman ve para harcıyoruz. “Keşke artık bu işi sonsuza kadar halletsek” dediğin anlar olmuştur. Tüy dökme uğruna neler denedik neler. Ağda, jilet, epilatör, şeker, tüy dökücü krem… Her seferinde acı, kızarıklık ya da iki gün sonra çıkan minnoş tüylerle vedalaşma çabası. Ama artık teknoloji bize diyor ki: “Gelin bu işi kökten çözelim!” İşte o noktada Philips Lumea sahneye çıkıyor. Kimi 'en gelişmiş IPL teknolojisi' diyor, kimi 'tüyleri tamamen bitiriyor' iddiasında… Peki gerçekten öyle mi? Yüz, bacak, koltuk altı, hassas bölgelerde nazik ve etkili olduğunu söylüyorlar ama bu paraya alınır mı? Tüm detaylarıyla avantajlarını, eksilerini ve kullanıcı yorumlarını senin için inceledik. Hazırsan başlıyoruz!

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Bu içerik 25.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Lumea’yı almaya değer kılan şeyler neler?

Philips Lumea’yı almaya değer kılan şeyler neler?

  • IPL teknolojisi: Işıkla tüy köklerini hedef alıyor ve yeniden çıkmalarını yavaşlatıyor. Düzenli kullanımda gerçekten uzun vadeli bir azalma görülüyor.

  • Yüz + Vücut + Hassas bölge başlıkları: Tek cihazla her yeri halledebiliyorsun. Bikini bölgesi, koltuk altı, bacaklar, hatta çene ve üst dudak bile. Hepsi için özel başlıkları sayesinde hassasiyetle kullanılabiliyor.

  • Kablo derdi yok: Şarjlı yapısı sayesinde priz başında bekleme derdi yok. İstediğin yerde kullan.

  • Cilt tonu sensörü: Cildinin rengine uygun ışık şiddetini kendi ayarlıyor. Daha güvenli ve kişiye özel.

  • Çantası ve yüz temizleme cihazı hediyesi: Seyahatlerde taşıması kolay ve bonus olarak cilt bakımına da destek.

Her şey bu kadar kusursuz mu?

Her şey bu kadar kusursuz mu?

  • Fiyat: Gerçekten yüksek fiyatlı. (Ama epilasyon merkezlerine yıllarca para vermekle kıyaslayınca tartışılır.)

  • Sabır işi: Anında etki beklememek gerek. İlk 4-5 hafta düzenli uygulama şart. Hemen sonuç isteyenler için biraz sabır gerekiyor.

  • Tüm cilt ve tüy tiplerine uygun değil: Çok açık renk tüylerde ya da çok koyu tenlerde verim düşebiliyor. Bu yüzden satın almadan önce uyumluluk kontrol edilmeli. 

  • Acısız ama zaman alıyor: Özellikle tüm bacak, kol gibi geniş bölgeler için biraz zaman ayırmak gerek. Hızlıca halledeyim dersen hayal kırıklığı olabilir.

Peki bu paraya Philips Lumea Lazer Epilasyon aleti alınır mı?

Peki bu paraya Philips Lumea Lazer Epilasyon aleti alınır mı?

Philips Lumea’yı eline aldığında ilk düşüneceğin şey şu oluyor: “Bu fiyata acaba ne kadar işe yarayacak?” Çünkü kabul edelim, fiyatı uygun değil. Ama mesele sadece fiyat değil, mesele karşılığında ne aldığın.

  • Bu cihaz, düzenli kullanıldığında tüylerde gözle görülür bir azalma sağlıyor. Bazı kullanıcılar 2-3 kullanımdan sonra bile farkı hissetmiş. 

  • Tüyler inceliyor, daha geç çıkıyor, çıkanlar da neredeyse görünmeyecek hale geliyor. 

  • Evde, kendi konfor alanında, canın istediği saatte uyguluyorsun. Randevu yok, sıra beklemek yok, mahremiyetin elinde.

Şöyle düşün: Her ay ağdaya, lazere ya da jilete verdiğin para ve zaman toplamda bu cihazdan daha fazla ediyor olabilir. Özellikle uzun vadede, birkaç ayda bir küçük dokunuşlarla devam ettiğinde maliyet neredeyse sıfıra iniyor.

Ama tabii ki bazı şartlar var;

Ama tabii ki bazı şartlar var;

  • Düzenli kullanmak önemli, çünkü ilk birkaç seferde mucize beklememek gerekiyor.

  • Cilt rengine ve tüy yapısına uyumlu olmalı, yoksa verim düşebilir.

  • Vücudun büyük bölgelerini uygulamak biraz zaman alabilir, sabır gerekebilir.

Sonuç olarak şunu diyebiliriz:

Eğer tüy problemini kalıcı olarak çözmek isteyen, sabırlı ve düzenli kullanıma sadık kalabilecek biriysen, bu cihaz verdiğin her kuruşa değer. Ama “bir kere deneyeyim, hemen sonuç alayım” diyorsan, beklentin biraz hayal kırıklığına dönüşebilir.

Hepsiburada’dan incelemek için; Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı BRI924/00

Amazon’dan incelemek için: Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı BRI924/00

Tüm Philips Lumea ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

Kullanıcı yorumları ne diyor?

Kullanıcı yorumları ne diyor?

İşte bazı kullanıcı yorumları:

2.kullanımdan itibaren farkı rahatça gözlemleyebildim. Çok konforlu. Hiç pişman olmadım. Cildim çok hassas ve çok alerjik olduğu için ıpl harici diğer yöntemlerle yaşadığım kaşıntı ve tahrişten kurtuldum. Birde hiç acı hissi yok normal lazerle arasında oldukça fark var düşük atış dereceleri olduğu için hiç bir etki göstermeyecek diye ilk kullanımda oldukça korkmuştum ama 2.kullanım sonrası etkiyi görünce acısız da düşük derecede etkisi olabileceğini gördüm.

2 yıldır kullanıyorum çok memnunum. Düzenli kullanımda pişman olmazsınız. Kollarım çok sarıdır benim 3 ayda bir ağda yaparım onlara bile ağdadan 1 gün sonra yapıyorum ve çok yavaş çıkıyor. Kılları bitirmesi mümkün değil sonuçta sarılar kalıyor fakat o kadar aza indirip inceltiyor ki görmüyorsunuz bile. Düzenli 1 yıl uygulamanın dediği gibi kullanın sonrasında 2 ayda bir duşta jilet ve 5 dakikada lazer yapıyorsunuz bitiyor. Saatlerimi almaması çok hoşuma gidiyor. İyi ki bu markayı tercih etmişim gidip diğer markalara 2 katı fiyat vermediğime çok memnunum aynı işlevi görüyor. Son olarak benim için en önemli yanı acı diye bir şey yok, eğer acıyorsa yanlış bir şey yapıyorsunuzdur, kılı tam kesememişsinizdir zaten orada o ay dökülme olmadığından fark edersiniz. Kılı jiletle aldıktan sonra beklemeden hemen lazer yapın asla ertesi günü beklemeyin ve lazerinizi her uygulamadan sonra temizleyin.

Ürünü aralık atından itibaren düzenli kullanmaktayım. Açıkçası daha pahalısını almadığıma çok seviniyorum tamamen ayni teknoloji çünkü sadece extra kablosuz kullanım vs gibi özellikler ekleniyor ki bence gerekli değil. Üründen son derece memnunum tum vucudumda kullandim ve gayet etki gördüm. Düzenli kullanım öneririm. Tüm bölgeleri ayni anda yapmaya çalışmak baya uzun sürüyor o yüzden günlere bölmenizi öneririm.

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Almak ya da ürünü incelemek istersen aşağıya linkleri bırakıyorum.

Almak ya da ürünü incelemek istersen aşağıya linkleri bırakıyorum.

Hepsiburada’dan incelemek için; Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı BRI924/00

Amazon’dan incelemek için: Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı BRI924/00

Tüm Philips Lumea ürünlerine bu listeden ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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