Bu Paraya Değer mi? Philips Lumea Lazer Epilasyon Aletini İnceledik!

İşte bazı kullanıcı yorumları:

2.kullanımdan itibaren farkı rahatça gözlemleyebildim. Çok konforlu. Hiç pişman olmadım. Cildim çok hassas ve çok alerjik olduğu için ıpl harici diğer yöntemlerle yaşadığım kaşıntı ve tahrişten kurtuldum. Birde hiç acı hissi yok normal lazerle arasında oldukça fark var düşük atış dereceleri olduğu için hiç bir etki göstermeyecek diye ilk kullanımda oldukça korkmuştum ama 2.kullanım sonrası etkiyi görünce acısız da düşük derecede etkisi olabileceğini gördüm.

2 yıldır kullanıyorum çok memnunum. Düzenli kullanımda pişman olmazsınız. Kollarım çok sarıdır benim 3 ayda bir ağda yaparım onlara bile ağdadan 1 gün sonra yapıyorum ve çok yavaş çıkıyor. Kılları bitirmesi mümkün değil sonuçta sarılar kalıyor fakat o kadar aza indirip inceltiyor ki görmüyorsunuz bile. Düzenli 1 yıl uygulamanın dediği gibi kullanın sonrasında 2 ayda bir duşta jilet ve 5 dakikada lazer yapıyorsunuz bitiyor. Saatlerimi almaması çok hoşuma gidiyor. İyi ki bu markayı tercih etmişim gidip diğer markalara 2 katı fiyat vermediğime çok memnunum aynı işlevi görüyor. Son olarak benim için en önemli yanı acı diye bir şey yok, eğer acıyorsa yanlış bir şey yapıyorsunuzdur, kılı tam kesememişsinizdir zaten orada o ay dökülme olmadığından fark edersiniz. Kılı jiletle aldıktan sonra beklemeden hemen lazer yapın asla ertesi günü beklemeyin ve lazerinizi her uygulamadan sonra temizleyin.

Ürünü aralık atından itibaren düzenli kullanmaktayım. Açıkçası daha pahalısını almadığıma çok seviniyorum tamamen ayni teknoloji çünkü sadece extra kablosuz kullanım vs gibi özellikler ekleniyor ki bence gerekli değil. Üründen son derece memnunum tum vucudumda kullandim ve gayet etki gördüm. Düzenli kullanım öneririm. Tüm bölgeleri ayni anda yapmaya çalışmak baya uzun sürüyor o yüzden günlere bölmenizi öneririm.