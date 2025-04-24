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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 13:42

24  Nisan haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, saç bakımının favorisi Taft Curl and Flex Köpük'ten, kokusuna bayılacağınız Yves Saint Laurent Libre Parfüm'e kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 24.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi

Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi

Cilt bakımında hafif ve etkili bir nemlendirici arayanlar için popüler bir seçenek. Yağsız, jel-krem formülü sayesinde cilde anında ferahlık hissi verirken, 100 saate kadar süren derinlemesine nemlendirme sağlar.

Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi

NYX Professional Makeup Buttermelt Glaze Işıltılı Nemlendirici Tint

NYX Professional Makeup Buttermelt Glaze Işıltılı Nemlendirici Tint

Buttermelt Glaze, hem makyaj hem de cilt bakımını aynı potada eriten harika bir ürün! SPF 30 ile hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlarken, cildine doğal bir ışıltı ve canlılık katıyor, üstelik yapay durmayan, adeta “ben böyle parlıyorum” havasında bir etkiyle.

NYX Professional Makeup Buttermelt Glaze Işıltılı Nemlendirici Tint

Yves Saint Laurent Libre Edp 50 Ml Kadın Parfümü

Yves Saint Laurent Libre Edp 50 Ml Kadın Parfümü

Güçlü ama zarif duruşuyla tam bir özgür ruh parfümü! İlk sıkışta etkileyici kokusuyla baş döndürür, gün boyu kalıcılığıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. İddialı ve özgün bir imza arıyorsanız, bu parfüm favoriniz olmaya aday!

Yves Saint Laurent Libre Edp 50 Ml Kadın Parfümü

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

Esnek fırçası sayesinde en kısa kirpiklere bile ulaşarak kökten uca hacim ve uzunluk sağlar. Hafif formülü ile kirpiklerde ağırlık yapmadan gün boyu etkileyici bir görünüm sunar.

Sky High Maskara

L'Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-lipstick - Işıltı Veren Bordo Tonlu Ruj

L'Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-lipstick - Işıltı Veren Bordo Tonlu Ruj

Hem nemlendirici balm etkisiyle dudaklara bakım yapıyor, hem de ışıltılı rengiyle makyajınıza tatlı bir dokunuş katıyor. Doğal ama çarpıcı bir görünüm istiyorsanız, bu ruj tam da çantanızda olması gerekenlerden! 

L'Oréal Paris Glow Paradise Balm

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Taft Curl and Flex Köpük 150 ml

Taft Curl and Flex Köpük 150 ml

Saçlarını şekillendirirken sertleştirmeyen formülü sayesinde doğal bir görünüm sunar, buklelerini belirginleştirir ve gün boyu esnek tutar. Hem hacim hem hareket isteyenler için birebir!

Kullanıcı yorumu;

Permalı saçlarıma kullandığım bir ürün. Aşırı doğal ve yumuşacık yapıyor saçlarımı.

Taft Curl and Flex Köpük 150 ml

CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi

CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi

Yüz ve Vücut Kremi, cildinizi derinlemesine nemlendirirken aynı zamanda korur. İçeriğindeki seramid ve hyalüronik asit sayesinde cilt bariyerinizi güçlendirir, kuruluğu anında giderir ve uzun süreli nem sağlar. 

CeraVe Yüz Ve Vücut Kremi

Yves Rocher Frambuaz Dudak Balsamı-4.8 g

Yves Rocher Frambuaz Dudak Balsamı-4.8 g

Muhteşem frambuaz aromasıyla gününüze tat katmaya hazır mısınız? Frambuaz Dudak Balsamı, bitkisel içeriğinde bulunan Karite yağı ve doğal frambuaz özleri sayesinde dudaklarını gün boyu nemli ve yumuşacık tutar.

Yves Rocher Frambuaz Dudak Balsamı

Siveno %100 Doğal El Ve Vücut Kremi Hindistan Cevizi Avokado Yoğun Nemlendirici

Siveno %100 Doğal El Ve Vücut Kremi Hindistan Cevizi Avokado Yoğun Nemlendirici

Siveno %100 Doğal El ve Vücut Kremi, Hindistan cevizi ve avokado gibi doğanın en besleyici iki mucizesini tek bir kavanozda buluşturuyor. Yoğun nemlendirici etkisiyle cildinizi derinlemesine besler, kuruluğu anında giderir ve yumuşacık bir his bırakır.

Siveno %100 Doğal El Ve Vücut Kremi

Vaseline Nemlendirici Jel Krem Cocoa Butter

Vaseline Nemlendirici Jel Krem Cocoa Butter

Cildinizin derinlemesine nemlenmesini sağlarken, aynı zamanda kakao yağıyla tatlı bir dokunuş sunar. Hafif formülü, cildinizi yağlandırmadan nemlendirir ve yumuşacık bir his bırakır. 

Vaseline Nemlendirici Jel Krem Cocoa Butter

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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