Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü
24 Nisan haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, saç bakımının favorisi Taft Curl and Flex Köpük'ten, kokusuna bayılacağınız Yves Saint Laurent Libre Parfüm'e kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.
Bu içerik 24.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici Yüz Kremi
NYX Professional Makeup Buttermelt Glaze Işıltılı Nemlendirici Tint
Yves Saint Laurent Libre Edp 50 Ml Kadın Parfümü
Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara
L'Oréal Paris Glow Paradise Balm-in-lipstick - Işıltı Veren Bordo Tonlu Ruj
Taft Curl and Flex Köpük 150 ml
CeraVe Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi
Yves Rocher Frambuaz Dudak Balsamı-4.8 g
Siveno %100 Doğal El Ve Vücut Kremi Hindistan Cevizi Avokado Yoğun Nemlendirici
Vaseline Nemlendirici Jel Krem Cocoa Butter
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın