onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
Tarzınızı Yansıtacağınız Şık Davet Elbiseleri

etiket Tarzınızı Yansıtacağınız Şık Davet Elbiseleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 11:19

Davetlerin vazgeçilmez unsuru olan kıyafet seçiminde, sizi kurtaracak parçaları bir araya getirdik. İster düğün, ister kokteyl, isterseniz şık bir akşam yemeği olsun; Mango'dan İpekyol'a her ortamda size ayak uyduracak, şıklığınızla göz kamaştıracağınız parçaları sizin için seçtik.

Bu içerik 21.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İpekyol Elbise

İpekyol Elbise

Bu sezonun gözde desenlerinden puantiyeyi zarafetle buluşturan İpekyol’un uzun saten elbisesi, hem şıklığı hem de modern feminen duruşuyla stil sahibi kadınların favorisi olmaya aday.

İpekyol Elbise

Mango Halter Yaka Açık Sırtlı Elbise

Mango Halter Yaka Açık Sırtlı Elbise

Mango Halter Yaka Açık Sırtlı Elbise, sade ama etkileyici duruşuyla ister bir yaz düğününde, ister şık bir akşam yemeğinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz zarif bir parça.

Mango Halter Yaka Açık Sırtlı Elbise

GRACE KARIN Payetli kurşun kalem elbise

GRACE KARIN Payetli kurşun kalem elbise

Işıltısıyla girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekecek türden. İster şık bir gece daveti, ister zarif bir düğün… Bu elbise, her anı özel kılacak kadar iddialı ve bir o kadar da şık.

GRACE KARIN Payetli kurşun kalem elbise

Mango Fiyonklu Askılı Elbise

Mango Fiyonklu Askılı Elbise

Mango Fiyonklu Askılı Elbise, tam da yazın ruhunu yansıtan o enerjik rengiyle gardırobunuzun yıldızı olmaya aday. Hem feminen detaylarıyla hem de stil duruşuyla yazın favorisi olmaması imkansız gibi!

Mango Fiyonklu Askılı Elbise

newrong Kadın Derin V Yaka Fırfırlı Yan Yırtmaçlı Kokteyl Elbisesi

newrong Kadın Derin V Yaka Fırfırlı Yan Yırtmaçlı Kokteyl Elbisesi

Feminen detayları ve zarif kesimiyle tüm bakışları üzerinize toplar. Derin V yaka ve hareket katan fırfırlar sayesinde hem zarif hem cesur bir duruş sergilerken, yan yırtmaç detayı da yürürken adeta sizi sahneye taşır. Davetlerin yıldızı olmaya hazır olun!

newrong Kadın Derin V Yaka Elbise

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Parfois Uzun Saten Elbise

Parfois Uzun Saten Elbise

Parfois Uzun Saten Elbise, göz alıcı sarı rengiyle enerjinizi yükseltirken, saten dokusuyla adeta lüksü üzerinize taşıyor. Zarif duruşu ve ışıltılı yapısıyla ister yaz davetleri ister özel geceler olsun, girdiğiniz her ortamda fark yaratmaya hazır.

Parfois Uzun Saten Elbise

DeFacto Kare Yaka Askılı Mini Elbise

DeFacto Kare Yaka Askılı Mini Elbise

Sade ama iddialı tarzıyla gardırobunuzun joker parçası olmaya aday. Şık mini tasarımı sayesinde topuklularla kombinlediğinizde ister akşam yemeğine ister arkadaş buluşmasına rahatlıkla uyum sağlar.

DeFacto Kare Yaka Askılı Mini Elbise

HOX'S Gloria | Payetli Midi Kalem Abiye Elbise

HOX'S Gloria | Payetli Midi Kalem Abiye Elbise

Biraz daha şık olayım, biraz daha dikkat çekeyim diyorsan, HOX'S Gloria tam senlik! Payet detaylarıyla ışıltıyı doruklara taşıyan bu midi kalem elbise, kruvaze yaka ve önden yırtmaç detayıyla zarafeti yeniden tanımlıyor. Bej rengiyle sofistike bir duruş sergilerken, her adımında iddianı konuşturacak!

HOX'S Gloria | Payetli Midi Kalem Abiye Elbise

Gira Payetli Tek Omuz Elbise

Gira Payetli Tek Omuz Elbise

Tek omuz detayıyla modern bir zarafet sunarken, üzerindeki ışıltılı payetlerle her adımda dikkatleri üzerine çekeceksin. Düğünler, davetler ya da özel gecelerde ‘ben geldim’ demenin en şık yolu olabilir.

Gira Payetli Tek Omuz Elbise

Gira Siyah Ip Detaylı Maxi Elbise

Gira Siyah Ip Detaylı Maxi Elbise

Siyah vazgeçilmezim diyenler burada mı? Gira Siyah İp Detaylı Maxi Elbise, zarif duruşu ve şık detaylarıyla ‘benim rengim siyah’ diyenlerin favorisi olmaya aday. 

Gira Siyah Ip Detaylı Maxi Elbise

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lela Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Elbise

Lela Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Elbise

Hem cepli oluşuyla pratik, hem de pile detaylarıyla zarif... Kısacası tam bir joker elbise!

Kullanıcı yorumu;

O kadar güzel ki giyildi zaman çok zarif duruyo rengi özellikle bu tonu çok sevdiğimden aldım ve beklediğim gibide canlı geldi rengi soluk değil her yerde giyile bilecek bi elbise kendi bedeninizi alın.

Lela Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Elbise

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın