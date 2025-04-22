Tarzınızı Yansıtacağınız Şık Davet Elbiseleri
Davetlerin vazgeçilmez unsuru olan kıyafet seçiminde, sizi kurtaracak parçaları bir araya getirdik. İster düğün, ister kokteyl, isterseniz şık bir akşam yemeği olsun; Mango'dan İpekyol'a her ortamda size ayak uyduracak, şıklığınızla göz kamaştıracağınız parçaları sizin için seçtik.
Bu içerik 21.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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İpekyol Elbise
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Mango Halter Yaka Açık Sırtlı Elbise
GRACE KARIN Payetli kurşun kalem elbise
Mango Fiyonklu Askılı Elbise
newrong Kadın Derin V Yaka Fırfırlı Yan Yırtmaçlı Kokteyl Elbisesi
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Parfois Uzun Saten Elbise
DeFacto Kare Yaka Askılı Mini Elbise
HOX'S Gloria | Payetli Midi Kalem Abiye Elbise
Gira Payetli Tek Omuz Elbise
Gira Siyah Ip Detaylı Maxi Elbise
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Lela Bisiklet Yaka Cepli Pileli Midi Elbise
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