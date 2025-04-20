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İlkbaharda Evcil Hayvan Sahiplerinin Faydalı Bulacağı Ürün Önerileri

etiket İlkbaharda Evcil Hayvan Sahiplerinin Faydalı Bulacağı Ürün Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 06:46

İlkbaharın gelişiyle birlikte evcil hayvan sahipleri için faydalı olabilecek ürün önerilerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu öneriler, evcil dostlarınızın kulak ve ağız bakımı gibi temel ihtiyaçlarına yönelik olup, hem kedi hem de köpek sahiplerinin ilgisini çekecek nitelikte.

Bu içerik 19.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Veturel Kulak Bakım Solüsyonu

Veturel Kulak Bakım Solüsyonu

Veturel Kulak Bakım Solüsyonu, kulak içindeki kir ve kalıntıları nazikçe temizler. Düzenli kullanımda ise fazla kir oluşumunu kontrol altına almaya yardımcı olur. Evcil hayvanınızın rahat etmesi ve kulak sağlığının korunması için güvenle tercih edebilirsiniz.

Veturel Kulak Bakım Solüsyonu

Veturel Pati Temizleyici

Veturel Pati Temizleyici

Islak havalarda dışarı çıkmak patili dostlarımız için büyük keyif... ama o çamurlu patiler eve dönünce biraz sorun yaratabiliyor! İşte Veturel Pati Temizleyici tam bu noktada devreye giriyor. Köpeğinizin patilerini nazikçe temizler, hiçbir şekilde rahatsız etmez.

Veturel Pati Temizleyici

Furminator New Short Hair Kısa Tüylü Kediler İçin Tüy Tarağı

Furminator New Short Hair Kısa Tüylü Kediler İçin Tüy Tarağı

Furminator New Short Hair, kısa tüylü minik dostlarımız için özel olarak tasarlandı. Bu tarak sayesinde ölü tüyler, kir ve tozlar kolayca uzaklaştırılır, kediniz kendini daha temiz ve rahat hisseder. Üstelik tarama sırasında doğal yağların dağılımı da desteklenir.

Furminator New Short Hair Kısa Tüylü Kediler İçin Tüy Tarağı

Catit 2.0 Kişisel Bakım Seti, kediler için masaj köşesi

Catit 2.0 Kişisel Bakım Seti, kediler için masaj köşesi

Üzerindeki masaj köşesi ve monte edilmiş fırça sayesinde, kediniz tüylerini kendi istediği zaman ve hızda taratabiliyor. Fırçalanmaktan hoşlanmayan minik patiler için bile harika bir çözüm, çünkü baskı yok, stres yok! 

Catit 2.0 Kişisel Bakım Seti, kediler için masaj köşesi

Keçeden arındırma bıçağı rulosu

Keçeden arındırma bıçağı rulosu

Koltuklar, halılar ya da kıyafetler… Minik dostlarımız her yere tüylerini bırakmayı çok seviyor! Ama merak etmeyin, bu yeniden kullanılabilir keçeden arındırma bıçağı rulosu sayesinde o inatçı tüyler tek hamlede toplanıyor. 

Keçeden arındırma bıçağı rulosu

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NomNom Kedi ve Köpek Kulak Temizleme Solüsyonu

NomNom Kedi ve Köpek Kulak Temizleme Solüsyonu

Minik dostlarımızın kulak sağlığı da en az tüyleri kadar hassas bir konu. NomNom Kulak Temizleme Solüsyonu, hem kediler hem de köpekler için özel olarak geliştirilmiş formülüyle öne çıkıyor. Kulak kirlerini ve fazla yağı nazikçe temizlerken, kötü kokuların oluşmasını da önlemeye yardımcı olur.

NomNom Kedi ve Köpek Kulak Temizleme Solüsyonu

Reflex Temizleme Mendili 50 Li

Reflex Temizleme Mendili 50 Li

Minik dostunuzla dışarıda geçirdiğiniz anlar ne kadar keyifliyse, eve dönüşte hijyen de bir o kadar önemli! Reflex Temizleme Mendili, günlük kullanıma uygun yapısıyla pati temizliğinden tüylerine kadar pratik bir çözüm sunar. 

Reflex Temizleme Mendili 50 Li

Buffer Mama Hazneli Evcil Hayvan Suluğu

Buffer Mama Hazneli Evcil Hayvan Suluğu

Minik dostunuzla çıktığınız yürüyüşlerde ya da seyahatlerde hem su hem mama derdi bitsin! 

Buffer Mama Hazneli Evcil Hayvan Suluğu, taşınabilir ve kilitlenebilir tasarımıyla gerçekten favoriniz olmaya aday. Hem mama hem suyu tek bir kapta taşıyabilmenizi sağlayan bu pratik ürün, sızdırma yapmaz ve kullanımı oldukça kolay. 

Buffer Mama Hazneli Evcil Hayvan Suluğu

Ankaflex Araç Içi Evcil Hayvan Seyahat Çantası

Ankaflex Araç Içi Evcil Hayvan Seyahat Çantası

Yola çıkarken patili dostunuzu da konforlu bir şekilde yanınıza almak istiyorsanız, Ankaflex Seyahat Çantası tam aradığınız şey! Araç içi kullanıma uygun bu özel çanta, ithal ve sıvı geçirmez kaliteli kumaşıyla hem şık hem dayanıklı. 

Ankaflex Araç Içi Evcil Hayvan Seyahat Çantası

Veturel Köpek Diş Fırçası 360 Yumuşak Parmak Fırça Silikon

Veturel Köpek Diş Fırçası 360 Yumuşak Parmak Fırça Silikon

Veturel’in 360° yumuşak silikon parmak fırçası, köpeğinizin ağız bakımını kolaylaştırmak için birebir. Parmak kontrollü ergonomik tasarımı sayesinde senin için konforlu bir kullanım sunarken, yumuşak silikon yapısıyla da diş etlerine zarar vermeden etkili temizlik sağlar.

Veturel Köpek Diş Fırçası 360 Yumuşak Parmak Fırça Silikon

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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