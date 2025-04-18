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Yaza Girerken Mutlaka Almak İsteyeceğiniz Çok Tercih Edilen Ürünler

etiket Yaza Girerken Mutlaka Almak İsteyeceğiniz Çok Tercih Edilen Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 13:16

Yaza adım atarken, sizler için bir dizi popüler ürün seçtik. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, yaz sıcaklarına karşı en kullanışlı çözüm olarak öne çıkıyor. Soğuk kahve severler için ise Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi, vazgeçilmez bir tercih olacak. Bu ve daha pek çok ürünü, sizin için özenle bir araya getirdik.

Bu içerik 17.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Plaj ve kamp sezonu nihayet başlıyor! Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu ise belli: taşınabilir soğutucular.

Plaj ve kamp sezonu nihayet başlıyor! Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu ise belli: taşınabilir soğutucular.

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu, kamp ve açık hava maceralarında serinliğin garantisi! Çift duvarlı köpük izolasyonu sayesinde içecekleri ve yiyecekleri tam 4 güne kadar soğuk tutar. Hem sağlam hem de pratik yapısıyla uzun yolculuklar, piknikler ve sahil günleri için ideal. 

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu

Soğuk içeceklerini her yere taşı!

Soğuk içeceklerini her yere taşı!

Dayanıklılığıyla efsaneleşmiş bir klasik! 18/8 paslanmaz çelik gövdesi ve çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceğiniz saatlerce sıcak ya da soğuk kalır. BPA içermeyen yapısıyla sağlıklı, sızdırmaz tasarımıyla da her koşulda güvenli.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

Yaz yaklaşırken pürüzsüz bir cilt için işe koyulmanın tam zamanı!

Yaz yaklaşırken pürüzsüz bir cilt için işe koyulmanın tam zamanı!

IPL teknolojisiyle çalışan bu akıllı cihaz, düzenli kullanımda tüylerin yeniden çıkmasını önlemeye yardımcı oluyor. Vücuda nazikçe uygulanan ışık darbeleri sayesinde cildin her zaman ipeksi ve pürüzsüz kalmasını sağlar.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea  Tüy Alma Cihazı

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Kremi ile yaza pürüzsüz ve ışıltılı bir ciltle girin!

Clinique Smart Clinical Repair Kırışıklık Kremi ile yaza pürüzsüz ve ışıltılı bir ciltle girin!

İnce çizgilere karşı etkili formülü, cildinizi onarırken aynı zamanda sıkılaştırır. Yaz ışığında kendinizi daha taze, daha genç hissetmek için bakım rutininize şimdi ekleyin!

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Creme

Havalar ısınıyorsa, doğa sizi çağırıyor demektir!

Havalar ısınıyorsa, doğa sizi çağırıyor demektir!

Columbia Peakfreak II Mid Outdry yürüyüş ayakkabısıyla adımlarınız artık daha sağlam, daha konforlu. Su geçirmez yapısı ve hafif tasarımı sayesinde hem zorlu parkurlarda hem de günlük doğa yürüyüşlerinde vazgeçilmeziniz olacak.

Columbia Peakfreak II Mid Outdry Wp Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

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Yaz geliyor, cildin ışıldasın!

Yaz geliyor, cildin ışıldasın!

%96,3 salyangoz salgısı filtratıyla formüle edilen bu eşsiz öz, kuruluk, donukluk ve ince çizgilere karşı adeta bir bakım iksiri gibi çalışıyor. Cildi nemlendirirken onarmaya, canlılık kazandırırken gençleştirmeye yardımcı olur.

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Evcil hayvanlarımız artık çok daha fazla susayacak.

Evcil hayvanlarımız artık çok daha fazla susayacak.

3.2 litrelik paslanmaz çelik otomatik su pınarı, temiz ve taze su akışıyla onların ilgisini çekerken, su seviyesi göstergesiyle size de pratiklik sunar. Sessiz çalışması sayesinde hem huzurlu bir ortam sağlar hem de dostlarınız gün boyu susuz kalmaz. 

Su Seviyesi Göstergeli 3.2 L Paslanmaz Çelik Kedi Köpek Için Otomatik Su Pınarı

Yaza formda girmen için vücudunu tanı!

Yaza formda girmen için vücudunu tanı!

Beurer BF 195 Cam Diyagnoz Terazisi, vücut yağ oranından kas kütlesine, su oranından günlük kalori ihtiyacınıza kadar birçok detayı analiz ederek size kapsamlı bir sağlık takibi sunar.

Beurer Bf 195 Cam Diyagnoz Terazisi

Gideceğin yerlerde yolda kalma!

Gideceğin yerlerde yolda kalma!

Uzun yolda her şey olabilir ama hazırlıklıysanız sorun değil! UTRAI Jstar 5, 24000mAh gücüyle aracınızı hızlıca çalıştırmakla kalmaz, lastik şişirme pompası, LED lambası, LCD ekranı ve powerbank özelliğiyle tam bir yol yardım kahramanı gibi yanınızda olur.

UTRAI Jstar 5 24000mAh 2000A Jump Starter

Gelsin soğuk kahveler, yaz moduna geçiş resmen başladı!

Gelsin soğuk kahveler, yaz moduna geçiş resmen başladı!

Philips 5500 Serisi LatteGo ile ister buz gibi ferahlatıcı içecekler, ister klasik sıcak kahve keyfi... Tam 20 farklı içecek seçeneğiyle kahve zevkinizi bir üst seviyeye taşıyor. 

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi 20 Sıcak ve Soğuk İçecek

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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