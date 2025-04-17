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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 11:16

17  Nisan haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, saç bakımının favorisi Boom Butter Saç Bakım Yağı'ndan, kokusuna bayılacağınız Gucci Flora Gorgeous Gardenia Parfüm'e kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 17.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Pop Beauty Kaş Sabitleyici ve Şekillendirici

Pop Beauty Kaş Sabitleyici ve Şekillendirici

Pop Beauty Kaş Sabitleyici, yenilikçi tasarımı sayesinde kaşlarını dilediğin gibi şekillendirmen için harika bir yardımcı. Gün boyu sabit kalan, dağılmayan ve kusursuz görünen kaşlar artık hayal değil.

Pop Beauty Kaş Sabitleyici ve Şekillendirici

Note Cosmetics Drop Highlighter 01 Pearl Rose Likit Aydınlatıcı

Note Cosmetics Drop Highlighter 01 Pearl Rose Likit Aydınlatıcı

Likit formülüyle cilde adeta ışıltı damlatıyor. İnci pembesi tonuyla hem doğal bir parlaklık sunar hem de ten makyajına zarif bir dokunuş ekler.

Kullanıcı yorumu;

Günlük kullanım için aldım. Allık kullanmıyorum. Doğal, hoş bir renk ve ışıltı bırakıyor. Çok sevdim.

Pearl Rose Likit Aydınlatıcı

NYX Professional Makeup Jumbo Face Stick

NYX Professional Makeup Jumbo Face Stick

Pratikliği ve etkisiyle makyaj çantalarının yeni yıldızı olmaya aday! Bu çok amaçlı stick aydınlatıcı, saniyeler içinde cilde ışıltı kazandırır. Yanaklara, burun ucuna, göz pınarlarına ya da kaş altına… 

Hem doğal bir parlaklık, hem de anında tazelenmiş bir görünüm için birebir.

NYX Professional Makeup Jumbo Face Stick

CeraVe Moisturising Cream - Nemlendirici Bakım Kremi

CeraVe Moisturising Cream - Nemlendirici Bakım Kremi

Seramid ve hyaluronik asit içeren yağsız formülüyle cildi derinlemesine nemlendirir. MVE teknolojisi sayesinde nemi gün boyu hapseder ve 24 saat süren etkili bir bakım sunar. Özellikle kuru ve hassas ciltler için ideal olan bu krem, cildin doğal bariyerini güçlendirerek daha sağlıklı ve dengeli bir görünüm kazandırır.

Nemlendirici Bakım Kremi

La Roche Posay Effaclar Gel

La Roche Posay Effaclar Gel

Akneye eğilimli ciltler için özel olarak geliştirilen La Roche-Posay Effaclar Temizleme Jeli, cildi kurutmadan derinlemesine arındırır. İçeriğindeki La Roche-Posay termal suyu sayesinde yatıştırıcı bir etki sunar, gözenekleri tıkamadan cildin yağ dengesini korur.

La Roche Posay Effaclar Gel

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Boom Butter Saç Bakım Yağı, Yoğun Besleyici

Boom Butter Saç Bakım Yağı, Yoğun Besleyici

İçeriğindeki 7 değerli bitkisel yağla saçlarına kökten uca yoğun bir bakım sunar. Doğal yağ kompleksi sayesinde yıpranmış saç tellerini besler, güçlendirir ve sağlıklı uzamasına destek olur. 

Kullanıcı yorumu;

Ürün kuru saçlarımı canlandırdı. Olan kepeğim 1 haftada neredeyse bitti, inşallah aynı şekilde devam eder etkisi.

Boom Butter Saç Bakım Yağı

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Creme

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Creme

Ciltteki ince çizgilere ve belirgin kırışıklıklara karşı etkili bir bakım sunar. Güçlü içerikleri sayesinde cildin onarım sürecini desteklerken, daha sıkı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. 

 Akşam rutininin yıldızı olmaya aday.

Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Creme

L'Oréal Paris Loreal Paris True Match Nude Serum Fondöten

L'Oréal Paris Loreal Paris True Match Nude Serum Fondöten

Cilt tonunu eşitlerken aynı anda nem kazandırır ve doğal bir ışıltı bırakır.  Cilt bakımını makyajla buluşturmak isteyenler için mükemmel bir seçim

L'Oréal Paris Loreal Paris True Match Nude Serum Fondöten

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Yumuşak ama bir o kadar da etkileyici notalarıyla, ilk sıkışta büyüleyen, tenle bütünleşince unutulmaz hale gelen bir koku. Romantik, feminen ve bir o kadar da özgün bir imza arayanlar için ideal.

Gucci Parfüm

Yves Rocher Besleyici (Douceur) Kolay Tarama Spreyi

Yves Rocher Besleyici (Douceur) Kolay Tarama Spreyi

Saçlarını anında yumuşatarak taramayı keyifli hale getiriyor. Bitkisel içeriği sayesinde saçlara nazikçe bakım yaparken, kırılmaları en aza indirir ve elektriklenmeyi kontrol altına alır. 

Yves Rocher Besleyici (Douceur) Kolay Tarama Spreyi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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