Bu Senenin Modası Ne? 2025 Yaz Trendi Pantolonlar
2025 yazının en gözde pantolon trendlerini sizler için bir araya getirdik. Bu sezon geniş paçalı pantolonlar ve cıvıl cıvıl renklere sahip kumaşlar, moda dünyasının en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor. Kendinizi bu yazın enerjisiyle donatmaya hazır olun!
Bu içerik 10.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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2025 yazında pantolon modasında rahatlık, doğallık ve küçük ama çarpıcı detaylar ön planda. İşte bu yazın öne çıkan pantolon trendlerinden bazıları:
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Turuncular, limon sarıları, kobalt mavileri... Bu yaz pantolonlar enerji saçıyor! Renk bloklu desenler, minimal geometrik desenler ya da çiçek baskılarıyla kombinlere hareket katmak oldukça popüler.
JJXX Normal Bel Normal Turuncu Kadın Pantolon
Mango Kemerli Kağıt Torba Pantolon
Pera Mavi Premium Rinse Jean Pantolon
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Jument Kadın Yüksek Bel Rahat Kesim Pantolon
Koton Çiçekli Bol Paça Pantolon Beli Bağlamalı Viskoz Kumaş
DeFacto Jogger Fit Yüksek Bel Pantolon
Levi's 80's Mom Kot Pantolon Kadın
DeFacto Baggy Gabardin%100 Pamuk Pantolon
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Rengamoda Kadın Geniş Paça Desenli Süprem Kumaş Pantolon
Ritnice Line Kadın Likralı Cırt Kapama Bordo Palazzo Pantolon
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