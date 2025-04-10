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Bu Senenin Modası Ne? 2025 Yaz Trendi Pantolonlar

etiket Bu Senenin Modası Ne? 2025 Yaz Trendi Pantolonlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 17:05

2025 yazının en gözde pantolon trendlerini sizler için bir araya getirdik. Bu sezon geniş paçalı pantolonlar ve cıvıl cıvıl renklere sahip kumaşlar, moda dünyasının en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor. Kendinizi bu yazın enerjisiyle donatmaya hazır olun!

Bu içerik 10.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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2025 yazında pantolon modasında rahatlık, doğallık ve küçük ama çarpıcı detaylar ön planda. İşte bu yazın öne çıkan pantolon trendlerinden bazıları:

2025 yazında pantolon modasında rahatlık, doğallık ve küçük ama çarpıcı detaylar ön planda. İşte bu yazın öne çıkan pantolon trendlerinden bazıları:

Geniş Paçalar Geri Döndü: Bol kesimli, dökümlü pantolonlar bu yazın en rahat parçalarından. Hem şık hem salaş görünmek mümkün. Özellikle keten ve viskon kumaşlar tercih ediliyor. Bej, açık gri, fıstık yeşili gibi doğal tonlar revaçta.

Turuncular, limon sarıları, kobalt mavileri... Bu yaz pantolonlar enerji saçıyor! Renk bloklu desenler, minimal geometrik desenler ya da çiçek baskılarıyla kombinlere hareket katmak oldukça popüler.

Turuncular, limon sarıları, kobalt mavileri... Bu yaz pantolonlar enerji saçıyor! Renk bloklu desenler, minimal geometrik desenler ya da çiçek baskılarıyla kombinlere hareket katmak oldukça popüler.

Yüksel Bel ve Büzgülü Bel Detayları: Yüksek bel hâlâ tahtını koruyor. Ancak bu sezon özellikle büzgülü ya da kuşaklı bel detayları da dikkat çekiyor. Hem bele vurgu yapıyor hem de feminen bir hava katıyor.

2025 yaz modasına uygun pantolon önerilerimize gelin birlikte göz atalım.👇✨

JJXX Normal Bel Normal Turuncu Kadın Pantolon

JJXX Normal Bel Normal Turuncu Kadın Pantolon

Yazın enerjik ruhunu yansıtan bu turuncu pantolon, normal bel kesimiyle konforu ve şıklığı bir araya getiriyor. Canlı rengiyle yaz kombinlerine cesur bir dokunuş katarken, günlük stilinde fark yaratmak isteyen kadınlar için vazgeçilmez bir parça olmaya aday.

Turuncu Kadın Pantolon

Mango Kemerli Kağıt Torba Pantolon

Mango Kemerli Kağıt Torba Pantolon

Modern kesimi ve belindeki şık kemeriyle zarafeti vurguluyor. Kağıt torba tarzı rahat kesimi, hem şıklığı hem de konforu bir arada sunarken, sıcak yaz günlerinde ferah bir stil yaratmak isteyenler için mükemmel bir tercih.

Mango Kemerli Kağıt Torba Pantolon

Pera Mavi Premium Rinse Jean Pantolon

Pera Mavi Premium Rinse Jean Pantolon

2025 yazının gözde bol paça trendini modern bir yorumla buluşturuyor. Zamansız indigo tonu ve dökümlü kesimiyle stil sahibi bir duruş sunarken, hem şehir şıklığına hem de hafta sonu rahatlığına zahmetsizce uyum sağlar.

Pera Mavi Premium Rinse Jean Pantolon

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Jument Kadın Yüksek Bel Rahat Kesim Pantolon

Jument Kadın Yüksek Bel Rahat Kesim Pantolon

Sadece kesimiyle ve limon sarısı rengiyle 2025 yaz modasının nabzını tutucak. Yüksek bel formu vücut hatlarını zarifçe vurgularken, ferah ve canlı tonu sayesinde her kombine anında enerji katacak.

Jument Kadın Yüksek Bel Rahat Kesim Pantolon

Koton Çiçekli Bol Paça Pantolon Beli Bağlamalı Viskoz Kumaş

Koton Çiçekli Bol Paça Pantolon Beli Bağlamalı Viskoz Kumaş

Koton’un çiçek desenli, beli bağlamalı bol paça pantolonu; hafif viskoz dokusuyla yazın sıcak günlerinde ferahlık sunarken, desenleriyle sezonun romantik ruhunu yansıtacak. Bohem şıklığıyla öne çıkan bu parça, 2025 yaz gardırobunun favorisi olmaya aday.

Koton Çiçekli Bol Paça Pantolon

DeFacto Jogger Fit Yüksek Bel Pantolon

DeFacto Jogger Fit Yüksek Bel Pantolon

Büzgülü beli ve paça lastiğiyle bu yazın en trend detaylarını bir araya getiriyor. Rahat kalıbı sayesinde gün boyu konfor sunarken, modern görünümüyle hem spor hem de günlük kombinlere uyum sağlayacak.

DeFacto Jogger Fit Yüksek Bel Pantolon

Levi's 80's Mom Kot Pantolon Kadın

Levi's 80's Mom Kot Pantolon Kadın

Her stile kolayca uyum sağlayan yapısıyla gardırobun kurtarıcı parçalarından biri olmaya aday. Hem günlük hem de şık kombinlerde rahatlıkla kullanılabilecek kadar esnek ve stil sahibi.

Levi's 80's Mom Kot Pantolon Kadın

DeFacto Baggy Gabardin%100 Pamuk Pantolon

DeFacto Baggy Gabardin%100 Pamuk Pantolon

%100 pamuklu dokusuyla yaz sıcaklarında nefes alan bir konfor sunarken, baggy kesimiyle modern ve salaş bir şıklık yakalıyor. Hem klasik stile hem de hafta sonu rahatlığına mükemmel uyum sağlayan bu parça, 2025 yazının vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.

DeFacto Baggy Gabardin%100 Pamuk Pantolon

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Rengamoda Kadın Geniş Paça Desenli Süprem Kumaş Pantolon

Rengamoda Kadın Geniş Paça Desenli Süprem Kumaş Pantolon

Yumuşacık süprem kumaşı ve rengârenk desenleriyle yaz stiline enerjik bir dokunuş katıyor. Hafif yapısı sayesinde gün boyu konfor sunarken, hareketli tasarımıyla sezonun favori parçaları arasında yerini alacak.

Kumaş Pantolon

Ritnice Line Kadın Likralı Cırt Kapama Bordo Palazzo Pantolon

Ritnice Line Kadın Likralı Cırt Kapama Bordo Palazzo Pantolon

Bordo renginin zarafeti, likralı kumaşın konforu… Ritnice Line’ın cırt kapamalı palazzo pantolonu, rahat ve şık bir stil arayanlar için mükemmel bir tercih!

Palazzo Pantolon

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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