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Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 12:01

10  Nisan haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, dudak bakımının favorisi Benefit Cosmetics Likit Renklendirici Allık ve Rujdan  başlayıp, kokusuna bayılacağınız Versace Bright Crystal Parfüm'e kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 10.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Benefit Cosmetics Likit Renklendirici Allık ve Ruj

Benefit Cosmetics Likit Renklendirici Allık ve Ruj

Kırmızı güllerin o masum ama çekici havasını dudaklarınıza ve yanaklarınıza taşıyan bu likit renklendirici, tam “ben makyaj yapmadım ama böyle doğdum” havası veriyor. Hem ruj gibi hem de allık olarak kullanabilirsiniz.

Benefit Cosmetics Likit Renklendirici Allık ve Ruj

Yves Rocher Makyaj Sabitleyici Sprey-100 ml

Yves Rocher Makyaj Sabitleyici Sprey-100 ml

Yves Rocher Makyaj Sabitleyici Sprey, makyajınızın gün boyu ilk andaki tazeliğini korumasına yardımcı olur. Hem sabitler, hem de tutuşunu güçlendirir. 

Yves Rocher Makyaj Sabitleyici Sprey-100 ml

Siveno %100 Doğal Roll-On Kadın Deodorant Bitkisel Leke Bırakmayan Vegan 50 ml

Siveno %100 Doğal Roll-On Kadın Deodorant Bitkisel Leke Bırakmayan Vegan 50 ml

Doğal içerikleriyle ter kokusunu önlerken cildinizi korur. İçeriğindeki potasyum alum, gözenekleri tıkamadan kötü kokulara neden olan bakterileri etkisiz hale getirir.

Kullanıcı yorumu;

Kokusu ayrı olay koltuk altına sürünce gelen koku ayrı olay gerçekten de bayıldım gebe kaldığımdan beridir koltuk altımda sürekli koku oluyordu ne kadar deodorant sürersem süreyim o koku hiç gitmezdi şimdi bunu kullanıyorum resmen koku diye bir sey kalmadı o kadar rahatladım ki keşke daha önce görseydim de alsaydım artık hep bunu kullanacağım😍

Siveno %100 Doğal Roll-On

L’Oréal Paris True Match Foundation

L’Oréal Paris True Match Foundation

Yeni cilde uyum sağlayan teknolojisi sayesinde fondöten tenine doğal bir görünüm kazandırırken, cildinle kusursuz bir uyum yakalamanı sağlar.

Kullanıcı yorumu;

Lorealin ürünlerini severek kullanıyorum. Renk tonunu sevdim . Su bazlı, kalıcı kapatıcılığı iyi.

L’Oréal Paris True Match Foundation

New York Brow Ultra Slim Kaş Kalemi

New York Brow Ultra Slim Kaş Kalemi

Ultra ince ucu ve yumuşak yapısıyla doğal bir görünüm sağlayan bu kaş kalemi gün içinde kurtarıcınız olacak!

Kullanıcı yorumu;

Makyajsız gezen biriyim ama kaşlarım asimetrik ve yaştan ötürü seyrelmeler başladı. Elim alışık olmamasına rağmen rahatça uyguladım, doğal durdu. Sıcakta dağılmadı.

New York Brow Ultra Slim Kaş Kalemi

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Cream Co. Perfecting AHA Complex Serum

Cream Co. Perfecting AHA Complex Serum

Cildine pürüzsüzlük kazandırmak, gözeneklerini sıkılaştırmak ve yenilenmiş bir görünüm elde etmek isteyenler için harika bir seçenek! Hafif yapısıyla cildine kolayca nüfuz ederken, AHA içeriği sayesinde cildin tazelenmesine yardımcı olur. Işıl ışıl, daha sağlıklı görünen bir cilt için bakım rutinine eklemeye değer.

Cream Co. Perfecting AHA Complex Serum

morfose Ultra Sert Saç Spreyı 400 Ml

morfose Ultra Sert Saç Spreyı 400 Ml

Morfose Ultra Strong Saç Spreyi, güçlü formülü sayesinde saç modelini sabitlemek isteyenlerin favorisi olmaya aday!

Kullanıcı yorumu;

Gerçekten beklediğimden çok çok daha iyi çıktı bu kadar uzun süreli etkisi olacağını düşünmüyordum. Normalde saçlarımın şekli hemen bozulmasın diye başka bir markanın ürününü kullanıyordum ancak istediğim sonucu alamıyordum. Açıkçası Müge Anlı'nın saçına bundan sıktığını gördüm ve öyle almaya karar verdim malum saçları kalıp gibi duruyor hareket etse dahi bozulmuyor.

morfose Ultra Sert Saç Spreyı 400 Ml

Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendirici Günlük Krem 50 ml

Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendirici Günlük Krem 50 ml

Gün boyu süren yoğun nemlendirme etkisiyle cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday. Hafif yapısıyla ciltte ağırlık yapmadan nemi hapseder.

Kiehl's Ultra Facial 24 Saat Nemlendirici Günlük Krem 50 ml

Versace Bright Crystal EDT 90 ml Kadın Parfüm

Versace Bright Crystal EDT 90 ml Kadın Parfüm

​Versace Bright  Kadın Parfüm, ferah, canlı ve çiçeksi notalarıyla feminen ve çekici bir koku deneyimi sunuyor.

  • Üst notalar: Yuzu, nar, karamelize kırmızı meyveler ve buz akoru​

  • Orta notalar: Lotus çiçeği, manolya ve şakayık​

  • Alt notalar: Amber, ambrox, akaju ve misk​

Versace Bright Crystal EDT 90 ml Kadın Parfüm

L'Oréal Paris L'oreal Paris revitalift Lazer X3 Maske 3lü Set

L'Oréal Paris L'oreal Paris revitalift Lazer X3 Maske 3lü Set

Cildinizi yoğun şekilde nemlendirerek yaşlanma belirtileriyle mücadele etmeyi hedefleyen bir ürün. İçeriğinde bulunan Peptid, Hyaluronik Asit ve C Vitamini sayesinde cildin sıkılaşmasına, pürüzsüzleşmesine ve aydınlanmasına katkıda bulunur.

L'Oréal Paris L'oreal Paris revitalift Lazer X3 Maske

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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