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Son Dönemde Popüler Olan Salyangoz Özü Nedir, Kremi Ne İşe Yarar?

etiket Son Dönemde Popüler Olan Salyangoz Özü Nedir, Kremi Ne İşe Yarar?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 14:45

Salyangoz özünün popülerliği son dönemlerde artış gösterdi. Peki, bu salyangoz özü nedir ve kreminin faydaları nelerdir? İşte sizin için araştırdığımız bu konu hakkında bilgiler ve ayrıca beğeneceğinizi düşündüğümüz krem önerilerimiz. 

Bu içerik 07.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Salyangoz özü, son yıllarda cilt bakım ürünlerinde sıkça yer alan doğal bir bileşen.

Salyangoz özü, son yıllarda cilt bakım ürünlerinde sıkça yer alan doğal bir bileşen.

Bu öz, özellikle salyangozların vücutlarında bulunan ve cilt yenileme, onarım gibi özelliklere sahip olan mukopolisakkaritler, glikolik asit, hyaluronik asit, çinko ve proteinler gibi maddeleri içerir. Bu maddeler, cildin yenilenmesine yardımcı olur, cilt bariyerini güçlendirir ve nem dengesini sağlar.

Salyangoz özü içeren kremlerin sunduğu faydalara bir göz atalım.👇

Salyangoz özü içeren kremlerin sunduğu faydalara bir göz atalım.👇

Cilt Yenileme: Salyangoz özü, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına ve yeni hücrelerin oluşumuna yardımcı olarak cildin daha sağlıklı ve genç görünmesini sağlar.

Leke ve İz Tedavisi: Ciltteki lekelerin ve akne izlerinin görünümünü hafifletmeye yardımcı olabilir.

Hidrasyon ve Nem Desteği: İçeriğindeki hyaluronik asit sayesinde cildi derinlemesine nemlendirir ve su kaybını önler.

Antioxidant Etki: Cildi serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yardımcı olabilir.

Bu kremler, genellikle hassas ciltler için de uygun olup, cilt tonunu eşitleyip, parlaklık kazandırır.

Bu kremler, genellikle hassas ciltler için de uygun olup, cilt tonunu eşitleyip, parlaklık kazandırır.

Ancak, her cilt tipinin farklı olabileceğini unutmamak önemli, bu yüzden yeni bir ürün kullanmadan önce bir uzmandan görüş almak faydalı olabilir.

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

İçerdiği %96,3 salyangoz salgısı filtresiyle cildin doğal onarım sürecini hızlandırarak kuruluk ve yaşlanma belirtilerini giderir. Bu yoğun öz, cildin donukluğunu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda su kaybını önleyerek cildi derinlemesine nemlendirir. Yatıştırıcı etkisiyle cildin tazelenmesini sağlar ve zamanla daha pürüzsüz, ışıltılı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Snail Wrınkless Snail Cream Salyongoz Özlü Krem

Snail Wrınkless Snail Cream Salyongoz Özlü Krem

Bu krem, cildinize hem onarıcı hem de yenileyici bir etki sağlar, böylece daha pürüzsüz ve canlı bir görünüm elde edersiniz. İçeriğindeki doğal salyangoz özü, cildin elastikiyetini artırarak ince çizgilerin görünümünü hafifletir ve cildin daha sıkı bir yapıya kavuşmasına yardımcı olur.

Snail Wrınkless Snail Cream Salyongoz Özlü Krem

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DR. HELIX SALYANGOZ ÖZLÜ YAŞLANMA KARŞITI ONARICI KREM

DR. HELIX SALYANGOZ ÖZLÜ YAŞLANMA KARŞITI ONARICI KREM

Cildinizi derinlemesine onarır ve yaşlanma belirtilerine karşı etkili bir mücadele sunar. Salyangoz özüyle zenginleştirilen formülü, ciltteki ince çizgiler ve kırışıklıkların görünümünü azaltırken, cildin yenilenmesine ve gençleşmesine yardımcı olur.

DR. HELIX SALYANGOZ ÖZLÜ YAŞLANMA KARŞITI ONARICI KREM

Jiyu Yaşlanma ve Kırışıklık Karşıtı Sıkılaştırıcı Yenileyici Salyangoz Özlü Anti-Aging Krem

Jiyu Yaşlanma ve Kırışıklık Karşıtı Sıkılaştırıcı Yenileyici Salyangoz Özlü Anti-Aging Krem

Hafif yapısı sayesinde cilt tarafından hızla emilir ve anında derinlemesine nemlendirir. Salyangoz özüyle zenginleştirilen formülü, cildinize taze ve genç bir görünüm kazandırırken, ince çizgiler ve kırışıklıkların görünümünü azaltır. 

Jiyu Yaşlanma ve Kırışıklık Karşıtı Sıkılaştırıcı Krem

Mizon All In One Snail Repair Cream

Mizon All In One Snail Repair Cream

Hem nemlendirici hem de onarıcı özellikleriyle cildinize derinlemesine destek sağlar. İnce çizgilerin görünümünü azaltır, cildin elastikiyetini artırır ve zamanla daha genç ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Mizon All In One Snail Repair Cream

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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