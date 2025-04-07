onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

etiket Sizi Büyüleyip Daha Bitmeden Yenisini Almanızı Sağlayacak 10 Güzellik Ürünü

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 10:30

5 Nisan haftası, sizin için seçilmiş bir dizi güzellik ürününü bir araya getirdik. Bu ürünler arasında, saç bakımının favorisi Yves Rocher Kepeğe Karşı Şampuan'dan  başlayıp, kokusuna bayılacağınız Yves Saint Laurent Libre Parfüm'e kadar birçok seçenek bulunuyor. Bu özenle seçilmiş ürünler, güzellik rutininizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olacak ve cildinizi tazeleyecek.

Bu içerik 05.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Flormar Stay Perfect Yüksek Pigmentli & Yarı Mat Bitişli Likit Kapatıcı

Flormar Stay Perfect Yüksek Pigmentli & Yarı Mat Bitişli Likit Kapatıcı

Yüksek pigmentasyonu ve yarı mat bitişiyle göz altı ve cilt kusurlarını saniyeler içinde gizler. Hafif yapısıyla gün boyu cildinizle uyum sağlar, doğal ama etkili bir görünüm sunar. Makyaj çantanızın yeni favorisi olmaya aday!

Flormar Likit Kapatıcı

Pure Beauty BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory 30 ml

Pure Beauty BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory 30 ml

Hafif yapısı cilt tonunu eşitlerken, SPF50 koruması ile güneşin zararlı etkilerine karşı kalkan oluşturur. Ciltte yokmuş hissi bırakırken ışıltılı ve doğal bir görünüm sağlar. Güne başlarken ihtiyacınız olan her şey tek tüpte! 

Pure Beauty BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory 30 ml

Kiperin %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif Kolajen

Kiperin %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif Kolajen

Cildinizin elastikiyetini artırmaya, saç ve tırnak sağlığınızı desteklemeye, eklem ve kas yapınızı korumaya yardımcı olur. Renklendirici, katkı maddesi ve şeker içermez. Günlük rutininize kolayca dahil edebileceğiniz doğal bir güzellik ve sağlık desteği! 

Kiperin %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif Kolajen

NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi

NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi

NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi, dudaklarınıza 24 saat boyunca nem sağlarken hafif bordo ışıltısıyla doğal bir renk katar.

NIVEA Böğürtlen Dudak Bakım Kremi

Yves Rocher Kepeğe Karşı (Anti Pelliculaire) Yatıştırıcı Prebiyotik Şampuan

Yves Rocher Kepeğe Karşı (Anti Pelliculaire) Yatıştırıcı Prebiyotik Şampuan

Kepek problemi yaşayanlar için özel olarak geliştirilmiş bir üründür. Sülfatsız, tuzsuz ve vegan formülüyle saç derisini nazikçe temizlerken, kepeği azaltmaya ve yeniden oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Yves Rocher Kepeğe Karşı Yatıştırıcı Prebiyotik Şampuan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı 322 Ivory Concealer

L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı 322 Ivory Concealer

Kremsi dokusu sayesinde kolayca uygulanabilir ve suya ile neme dayanıklı. Hafif ve nemlendirici formülü, cildinizin nefes almasını sağlar. Üstelik, 24 saat boyunca kalıcılığını koruyarak gün boyu kusursuz bir ten makyajı sağlar. ​

L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı 322 Ivory Concealer

Yves Saint Laurent Libre Edp 90 Ml Kadın Parfümü

Yves Saint Laurent Libre Edp 90 Ml Kadın Parfümü

​Yves Saint Laurent'in Libre Eau de Parfum'ü, özgürlüğünü cesurca ifade eden kadınlar için tasarlanmış sofistike bir koku. Bu 90 ml'lik parfüm, Fas'tan gelen portakal çiçeğinin sıcaklığı ile Fransa'nın lavantasının ferahlığını harmanlayarak benzersiz bir çiçeksi lavanta deneyimi sunuyor.

Yves Saint Laurent Libre Edp 90 Ml Kadın Parfümü

Cream Co. SOS C Vitamini Arbutin Serum

Cream Co. SOS C Vitamini Arbutin Serum

​Cream Co. Serum, cilt tonunu eşitlemeyi, koyu lekeleri azaltmayı ve cildi aydınlatmayı hedefleyen bir ürün. İçeriğinde iki çeşit C vitamini, niasinamid, arbutin ve traneksamik asit bulunuyor.

Cream Co. SOS C Vitamini Arbutin Serum

Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

Diş hekimi tarafından geliştirilmiş olması, formülasyonunun sıradan beyazlatıcı macunlara göre çok daha güvenilir ve etkili olduğunu gösteriyor. Opalescence, yıllardır klinik ortamda kullanılan beyazlatma sistemleriyle tanınıyor ve bu macun da o uzmanlığın günlük rutine taşınmış hali diyebiliriz.

Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara

Kirpiklere kökten uca hacim ve uzunluk kazandırarak etkileyici bir görünüm sunar. Esnek fırçası sayesinde en kısa kirpikleri bile kavrayarak dolgun bir etki yaratıyor.

Maybelline New York Lash Sensational  Maskara

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın