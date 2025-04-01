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Bayramda Tatlıyı Fazla Kaçıranlara Bir An Önce Başlayacakları Diyette Kullanacakları Ürün Önerileri

etiket Bayramda Tatlıyı Fazla Kaçıranlara Bir An Önce Başlayacakları Diyette Kullanacakları Ürün Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 14:49

Unutmayın, kendinizle ve bedeninizle barışık olmak her zaman önceliğiniz olmalıdır. Ancak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve iyi hissetmek için de dikkatli ve bilinçli bir beslenme düzeni önemlidir. İşte bu yüzden, sizlere bayram sonrası diyetinizde kullanabileceğiniz ürünlerle ilgili önerilerimizi sunuyoruz.

Bu içerik 01.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bayramda aldığınız kiloları takip etmek artık çok kolay!

Bayramda aldığınız kiloları takip etmek artık çok kolay!

Osveld Detox Akıllı Tartı, yüksek hassasiyetli sensörleri sayesinde vücut ağırlığı, yağ oranı, su oranı ve kemik ağırlığı gibi detaylı ölçümler yapar. Bluetooth bağlantısı ile verilerinizi anında mobil cihazınıza aktarır, böylece ilerlemenizi kolayca takip edebilirsiniz. 

Osveld Detox Vücut Yağ Analiz Özellikli Akıllı Tartı

Mutfak Tartısı, Elektronik Hassas Mutfak Terazisi

Mutfak Tartısı, Elektronik Hassas Mutfak Terazisi

Hassas ölçüm kapasitesi sayesinde malzemelerinizi doğru tartabilir, tariflerinizi mükemmel kıvamında hazırlayabilirsiniz. Diyet yapanlar ve mutfakta hassas ölçüm isteyenler için ideal bir yardımcı!

Mutfak Tartısı

Hane216 Detoks Matara 650 ml

Hane216 Detoks Matara 650 ml

Hane216 Detoks Matara 650 ml, ödem atmaya yardımcı detoks sularınızı kolayca hazırlamanız için harika bir seçenek! Limon, nane, maydanoz veya tarçın gibi malzemeleri ekleyerek sağlıklı ve ferahlatıcı içecekler oluşturabilirsiniz. 

Hane216 Detoks Matara 650 ml

Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender

Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender

Taze ve sağlıklı içecekleri tek dokunuşla hazırlamanızı sağlar. Tok tutan, düşük kalorili smoothie’ler ve protein shake’lerle formunuzu koruyun. Taşınabilir şişesi sayesinde içeceğinizi yanınıza alabilir, sağlıklı yaşamı her an sürdürebilirsiniz!

Arzum AR1032 Shake’N Take Kişisel Blender

Sinbo 3 Litre Çok Fonksiyonlu Buharlı Pişirici Güveç

Sinbo 3 Litre Çok Fonksiyonlu Buharlı Pişirici Güveç

Yapışmaz teflon kaplaması sayesinde yemeklerinizi daha az yağ kullanarak pişirmenize yardımcı olur. Çift katlı tasarımıyla aynı anda farklı yemekler hazırlayabilir, buharda pişirme özelliğiyle besin değerlerini koruyarak sağlıklı tarifler oluşturabilirsiniz.

Sinbo 3 Litre Çok Fonksiyonlu Buharlı Pişirici Güveç

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Numune Market Suhvee 2 Lt Pipetli Motivasyonel Su Matarası

Numune Market Suhvee 2 Lt Pipetli Motivasyonel Su Matarası

Su içmek kilo vermenin en önemli olmazsa olmaz hareketi.

Kullanıcı yorumu;

Günde bir bardak su bile içmediğim için eşim almış hediye olarak , ben bile su içmeye başladıysam demek ki keramet şişede 😅 güzel plastik kokusu yok, rengi çok hoş.

Motivasyonel Su Matarası

Tulip Kitchenware Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Yemek Saklama Kutusu

Tulip Kitchenware Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Yemek Saklama Kutusu

Isıyı uzun süre koruyarak yemeklerinizi sıcak ya da soğuk muhafaza etmenize yardımcı olur. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde sağlıklı ve dayanıklı bir kullanım sunarken, sızdırmaz tasarımı ile çantanızda güvenle taşıyabilirsiniz. 

Evde hazırladığınız sağlıklı yemekleri ofise, okula ya da seyahatlerinizde rahatça götürmek için ideal!

Yemek Saklama Kutusu

Elya Pilates 10 Parçalı Pilates ve Fitness Seti

Elya Pilates 10 Parçalı Pilates ve Fitness Seti

Diyetinizi desteklemek, vücudunuzu şekillendirmek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için harika bir yardımcı! Pilates, esneme ve güçlendirme hareketlerinizi destekleyen bu set; direnç bantları, pilates topu ve farklı egzersiz aksesuarları ile evde veya spor salonunda rahatça antrenman yapmanıza olanak tanır.

Elya Pilates 10 Parçalı Pilates ve Fitness Seti

Aydın Sport 65 kg Dambıl Seti

Aydın Sport 65 kg Dambıl Seti

Kilo verirken daha kaslı bir bedene sahip olmak isteyenler mutlaka ağırlık çalışıp kol, bacak ve karın kası yapın.

Aydın Sport 65 kg Dambıl Seti

Delta Fuşya Uzunluğu Ayarlanabilir Deluxe Atlama İpi

Delta Fuşya Uzunluğu Ayarlanabilir Deluxe Atlama İpi

Vaktiniz kısıtlıysa bile günde sadece 10 dakika ip atlamak, kalori yakımınızı hızlandırır, metabolizmanızı canlandırır ve dayanıklılığınızı artırır!

Delta Fuşya Uzunluğu Ayarlanabilir Deluxe Atlama İpi

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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