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Yeni Sezonda Hava Aldırırken Ayaklarınızı Rahat Ettirecek Salomon Ayakkabı Modelleri

etiket Yeni Sezonda Hava Aldırırken Ayaklarınızı Rahat Ettirecek Salomon Ayakkabı Modelleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 16:56

Yeni sezonun gelmesiyle birlikte, ayaklarınıza ferahlık ve konfor sağlayacak Salomon ayakkabı modellerini sizler için bir araya getirdik. Bu ayakkabılar, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunarak, hava aldırma ihtiyacınızı karşılayacak. Salomon markasının kalitesi ve güvencesiyle, ayak sağlığınızı korurken aynı zamanda tarzınızı da yansıtmanız mümkün olacak.

Bu içerik 29.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Salomon 417362 Supercross 4 Çok Renkli Erkek Ayakkabı

Salomon 417362 Supercross 4 Çok Renkli Erkek Ayakkabı

Zemini kavrayan şarjlı tabanı sayesinde her türlü arazide sağlam adımlar atmanızı sağlar. Dayanıklı yapısı ve konforlu tasarımı, doğa yürüyüşlerinden koşuya kadar her macerada sizi destekler. Rahat, sağlam ve macera tutkunları için vazgeçilmez!

Salomon 417362 Supercross 4 Çok Renkli Erkek Ayakkabı

Salomon SPEEDCROSS 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı

Salomon SPEEDCROSS 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı

Zorlu araziler için tasarlanmış hafif ve dayanıklı yapısı, güçlü zemin tutuşu ve konforlu yastıklamasıyla her adımda destek sağlar. Şık tasarımıyla sadece performans değil, stil de sunuyor!

Salomon SPEEDCROSS 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı

Salomon XA PRO 3D V9 GTX Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

Salomon XA PRO 3D V9 GTX Yürüyüş Ayakkabısı Erkek

Dayanıklı yapısı, su geçirmez Gore-Tex teknolojisi ve güçlü zemin tutuşu ile doğa yürüyüşlerinden şehir hayatına kadar her yerde yanınızda! Şık tasarımı sayesinde kombinlerinize uyum sağlayacak.

Kullanıcı yorumu;

Uzun süredir her hava şartına kullandım çok sağlam hiç bir yerinde patlama bozulma yok.

Salomon XA PRO 3D V9 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon 473075 Alphacross 5 Gtx Outdoor Yeşil Erkek Ayakkabı

Salomon 473075 Alphacross 5 Gtx Outdoor Yeşil Erkek Ayakkabı

Su geçirmez Gore-Tex teknolojisi, güçlü zemin tutuşu ve konforlu yapısıyla doğa yürüyüşlerinden günlük kullanıma kadar her ortamda maksimum performans sunar.

Salomon 473075 Alphacross 5 Gtx Outdoor Yeşil Erkek Ayakkabı

Salomon X Ultra 360 Leather Gore-tex Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon X Ultra 360 Leather Gore-tex Yürüyüş Ayakkabısı

Gore-Tex su geçirmez teknolojisi sayesinde her hava koşuluna uyum sağlar, dayanıklı deri üst yüzeyi ile uzun ömürlü kullanım sunuyor.  Şık ve fonksiyonel tasarımıyla tarzınıza da uyum sağlar.

Salomon X Ultra 360 Leather Gore-tex Yürüyüş Ayakkabısı

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Salomon Techamphibian 5 Erkek Sandalet

Salomon Techamphibian 5 Erkek Sandalet

Tamamen ıslak ve vahşi koşullara uyum sağlayan yapısıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezi! Güçlendirilmiş burun kapağı ve dikişsiz tasarımı ayaklarınızı korurken, yüksek tutuş sağlayan yapışkan tabanı kaygan zeminlerde güvenli adımlar atmanıza yardımcı olur.

Salomon Techamphibian

Salomon THUNDERCROSS Patika Koşusu Ayakkabısı Erkek

Salomon THUNDERCROSS Patika Koşusu Ayakkabısı Erkek

Dayanıklı ve şık tasarımı, hız ve dengeyi bir araya getirirken her adımda güven verir. Koşu tutkunlarının yeni favorisi olacak!

Salomon THUNDERCROSS Patika Koşusu Ayakkabısı

Salomon Speedcross 6 Gtx Erkek Patika Koşu Ayakkabısı

Salomon Speedcross 6 Gtx Erkek Patika Koşu Ayakkabısı

Ayağı saran konforlu tasarımı her adımda destek sağlarken, şık ve dinamik görünümüyle tarzınızı tamamlar. Hem dayanıklı hem de stil sahibi bir koşu deneyimi için vazgeçilmez!

Salomon Speedcross 6 Gtx Erkek Patika Koşu Ayakkabısı

Salomon SENSE RIDE 5 GTX W KOŞU/FITNESS AYAKKABI Kadın

Salomon SENSE RIDE 5 GTX W KOŞU/FITNESS AYAKKABI Kadın

Esnek ve hafif yapısı, hem patikalarda hem de şehirde rahat bir kullanım sağlarken, şık tasarımıyla tarzınızı tamamlar. 

Salomon SENSE RIDE 5 GTX W

Salomon XA PRO 3D V9 GTX W Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

Salomon XA PRO 3D V9 GTX W Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

3D Advanced Chassis teknolojisi hareket kontrolünü optimize ederek her adımda denge ve koruma sunar. Dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla doğa yürüyüşlerinden şehir hayatına kadar her an yanınızda!

Salomon XA PRO 3D V9 GTX W Yürüyüş Ayakkabısı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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