Yeni Sezonda Hava Aldırırken Ayaklarınızı Rahat Ettirecek Salomon Ayakkabı Modelleri
Yeni sezonun gelmesiyle birlikte, ayaklarınıza ferahlık ve konfor sağlayacak Salomon ayakkabı modellerini sizler için bir araya getirdik. Bu ayakkabılar, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunarak, hava aldırma ihtiyacınızı karşılayacak. Salomon markasının kalitesi ve güvencesiyle, ayak sağlığınızı korurken aynı zamanda tarzınızı da yansıtmanız mümkün olacak.
Bu içerik 29.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Salomon 417362 Supercross 4 Çok Renkli Erkek Ayakkabı
Salomon SPEEDCROSS 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı
Salomon XA PRO 3D V9 GTX Yürüyüş Ayakkabısı Erkek
Salomon 473075 Alphacross 5 Gtx Outdoor Yeşil Erkek Ayakkabı
Salomon X Ultra 360 Leather Gore-tex Yürüyüş Ayakkabısı
Salomon Techamphibian 5 Erkek Sandalet
Salomon THUNDERCROSS Patika Koşusu Ayakkabısı Erkek
Salomon Speedcross 6 Gtx Erkek Patika Koşu Ayakkabısı
Salomon SENSE RIDE 5 GTX W KOŞU/FITNESS AYAKKABI Kadın
Salomon XA PRO 3D V9 GTX W Yürüyüş Ayakkabısı Kadın
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın