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Kedi Köpek Mamasından Tasmaya Evcil Hayvan Ürünlerinde Müthiş Fırsatlar

etiket Kedi Köpek Mamasından Tasmaya Evcil Hayvan Ürünlerinde Müthiş Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 12:25

Evcil dostlarınızın ihtiyaçlarını karşılamak adına, kedi köpek mamalarından oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede sunulan evcil hayvan ürünlerindeki cazip fırsatları sizin için bir araya getirdik. 

Bu içerik 07.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Reflex Plus Adult Cat 33/14 Chıcken Multı Color 15 Kg

Reflex Plus Adult Cat 33/14 Chıcken Multı Color 15 Kg

Kalsiyum, fosfor, sodyum, iyot, çinko, bakır, demir ve selenyum içeren bu kuru kedi maması, yetişkin kediler için mükemmel bir beslenme kaynağı. Zengin içeriğiyle kedinizin sağlığını destekler ve tüylerini parlak tutar!

Reflex Plus Adult Cat

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Pro Plan Medium Puppy Somonlu Tam Kuru Orta Irk Yavru Köpek Maması

Pro Plan Medium Puppy Somonlu Tam Kuru Orta Irk Yavru Köpek Maması

Yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiş bu mama, somonlu lezzetiyle köpeğinizin gelişimini destekler. Zengin besin içeriği sayesinde sağlıklı kas yapısını, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırır. Orta ırk yavrular için mükemmel bir seçim!

Pro Plan Medium Puppy Somonlu Tam Kuru Orta Irk Yavru Köpek Maması

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Enjoy Yetişkin Köpek Maması, Kuzu Etli, 3 Kg

Enjoy Yetişkin Köpek Maması, Kuzu Etli, 3 Kg

Kalsiyum, fosfor, sodyum ve iyot içeren bu kuzu etli mama, yetişkin köpekler için ideal bir beslenme kaynağı. Sağlıklı kemik gelişimini destekler, enerji ihtiyacını karşılar ve lezzetli kuzu etinin tadı köpeğinizin favorisi olacak!

Enjoy Yetişkin Köpek Maması, Kuzu Etli, 3 Kg

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Pronature Yavru Kedi Maması Tavuk ve Pirinçli 10 Kg

Pronature Yavru Kedi Maması Tavuk ve Pirinçli 10 Kg

Pronature'ın bu özel formülü, yavru kedilerinizin sağlıklı büyüme ve gelişimini desteklemek için tasarlanmış.

Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş bu mama, yavru kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirir ve sağlıklı bir cilt ile parlak tüylerin oluşumuna katkı sağlar. ​

Pronature Yavru Kedi Maması Tavuk ve Pirinçli 10 Kg

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Gourmet Perle Izgara Tavuklu Tam Yaş Kedi Maması

Gourmet Perle Izgara Tavuklu Tam Yaş Kedi Maması

Izgara tavuk parçalarıyla zenginleştirilmiş bu mama, kedinizin protein ihtiyacını karşılamak için mükemmel bir kaynak.

Gourmet Perle Izgara Tavuklu Tam Yaş Kedi Maması

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Schesir Yetişkin Kedi Konservesi 85 Gr Ton Balıklı + Levrekli

Schesir Yetişkin Kedi Konservesi 85 Gr Ton Balıklı + Levrekli

​Schesir Yetişkin Kedi Konservesi, ton balığı ve levrek içeriğiyle yetişkin kedileriniz için lezzetli ve besleyici bir seçenek sunuyor. %100 doğal içeriklerle hazırlanmış bu mama, renklendirici, lezzet artırıcı ve koruyucu maddeler içermez.

Schesir Yetişkin Kedi Konservesi

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Brit Care Functional Snack Yetişkin Köpek Ödülü

Brit Care Functional Snack Yetişkin Köpek Ödülü

Kilo kontrolü ihtiyaçları olan yetişkin köpekler için özel olarak tasarlanmış, tahılsız ve lezzetli bir ödül.

Kullanıcı yorumu;

Light olduğu için köpeğimi eğitirken bol bol kullanabiliyorum. Ayrıca kokusu çok güzel.

Brit Care Functional Snack Yetişkin Köpek Ödülü

Trixie Lucano xxl 109 cm Kedi Kulesi

Trixie Lucano xxl 109 cm Kedi Kulesi

Kedilerin doğal tırmalama içgüdülerini karşılamak için mükemmel bir seçenek. 4 jüt sarılı direği sayesinde, mobilyalarınızı ya da halınızı tırmalamak yerine sağlıklı bir alternatif sunuyor. Ayrıca, 3 yükseltilmiş seviyeye sahip olması, kedinizin tırmanma ve atlama isteğini karşılar.

Trixie Lucano xxl 109 cm Kedi Kulesi

Company of Animals Halti Comfy Göğüs Tasması

Company of Animals Halti Comfy Göğüs Tasması

Polar astarı sayesinde, uzun yürüyüşlerde bile köpeğinizin her zaman rahat hissetmesini sağlar. Yumuşak ve konforlu dokusu, köpeğinizin cildine nazik davranır, sürtünmeyi azaltır ve yürüyüşleri daha keyifli hale getirir.

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Company of Animals Halti Comfy Göğüs Tasması

Busstier Gökkuşağı Renkli Katlanır Kedi ve Köpek Oyun Tüneli

Busstier Gökkuşağı Renkli Katlanır Kedi ve Köpek Oyun Tüneli

Parlak ve canlı gökkuşağı renkleri evcil hayvanların favorisi olacak.

Kullanıcı yorumu;

Mükemmel ürün kedimiz çok sevdi fiyatını fazlası ile hakkettiğini düşünüyorum.

Busstier Gökkuşağı Renkli Katlanır Kedi ve Köpek Oyun Tüneli

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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