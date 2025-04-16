onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Güzellik ve Bakım Kategorisinde 800 TL’ye %20 İndirim Fırsatı Başladı!

etiket Güzellik ve Bakım Kategorisinde 800 TL’ye %20 İndirim Fırsatı Başladı!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 12:57

Güzellik ve Bakım kategorisinde 800 TL'lik alışverişlerinizde %20 indirim fırsatı başladı! Saçlarınızın vazgeçilmezi olan Gliss Oil Nutritive Sıvı Saç Bakım Kremi'nden, hoş kokusuyla beğeneceğiniz Rexona Clinical Protection Stick Deodorant'a kadar pek çok ürün, cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve kendinizi şımartın! 

Bu içerik 16.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gliss Oil Nutritive Sıvı Saç Bakım Kremi 200 ml

Gliss Oil Nutritive Sıvı Saç Bakım Kremi 200 ml

Gliss Oil Nutritive Sıvı Saç Bakım Kremi, yıpranmış saçlarla vedalaşmak isteyenler için adeta bir kurtarıcı! İçeriğindeki Omega 9 ve Marula Yağı sayesinde saçların hem kolayca taranmasına yardımcı olur hem de ihtiyaç duyduğu bakımı sunarak canlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Gliss Oil Nutritive Sıvı Saç Bakım Kremi 200 ml

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Fa Freshly Free Greyfurt & Liçi Kadın Roll-On 1 Adet

Fa Freshly Free Greyfurt & Liçi Kadın Roll-On 1 Adet

Greyfurt ve liçi meyvesinden gelen ferahlatıcı koku sayesinde uzun süre kalıcı tazelik hissi sunar. Alüminyum tuzu ve alkol içermeyen formülü, özellikle hassas ciltler için daha nazik bir bakım alternatifi! 

Fa Freshly Free Greyfurt & Liçi Kadın Roll-On

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Gliss Blonde Perfector Turunculaşma Karşıtı Onarıcı Şampuan

Gliss Blonde Perfector Turunculaşma Karşıtı Onarıcı Şampuan

Gliss Blonde Perfector, sarı ve açık tonlardaki saçlarda  istenmeyen turuncu yansımaları azaltmak isteyenler için birebir. İçeriğindeki peptit ve yaban mersini özü sayesinde hem saçlara canlılık kazandırır hem de yıpranmış telleri onarmaya destek olur.

Gliss Blonde Perfector Turunculaşma Karşıtı Onarıcı Şampuan

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Le Petit Marseillais Vanilya Sütü Duş Jeli

Le Petit Marseillais Vanilya Sütü Duş Jeli

Le Petit Marseillais Vanilya Sütü Duş Jeli, %92 oranında doğal kaynaklı ve organik içeriklerle formüle edilmiş bir bakım sunar. Cildi nazikçe temizlerken vanilya sütünün yumuşak dokunuşunu hissettirir. 

Le Petit Marseillais Vanilya Sütü Duş Jeli

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Fa Freshly Free Greyfurt & Liçi Deosprey 150 ml Kadın

Fa Freshly Free Greyfurt & Liçi Deosprey 150 ml Kadın

Meyvemsi ve ferah kokusuyla favoriler arasına girmeye aday. Ter kokusuna karşı etkili koruma sağlarken, hafif ve enerjik notalarıyla gün boyu tazelik hissi sunar. 

Kullanıcı yorumu;

Tahminimden çok daha iyi. Kokusu güzel. Kaliteli bir ürün.

Fa Freshly Free Greyfurt & Liçi Deosprey 150 ml Kadın

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BİOXCİN Forte Şampuan 300Ml

BİOXCİN Forte Şampuan 300Ml

Bioxcin Forte Şampuan, bitkisel içeriklerle zenginleştirilmiş yoğun formülü sayesinde saç dökülmesine karşı etkili bir destek sunar. Özellikle yoğun saç dökülmesi yaşayan ya da saçlarını koruma altına almak isteyenler için geliştirilmiş bir bakım ürünü.

BİOXCİN Forte Şampuan

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Güçlü formülüyle gün boyu etkili koruma sağlar. Erkekler için özel olarak geliştirilmiş bu deodorant, terlemeyi önlerken aynı zamanda ferah ve kalıcı bir koku bırakır. Deniz esintisi ve baharatlı notaların harmanlandığı kokusu, her an taze ve özgür hissetmenizi sağlar.

Old Spice Captain Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

BLENDAX Anında Parlaklık ve Yumuşaklık Kiraz Çiçeği Özlü Şampuan

BLENDAX Anında Parlaklık ve Yumuşaklık Kiraz Çiçeği Özlü Şampuan

Kiraz çiçeği özünün ferahlatıcı kokusu eşliğinde saçlarını beslerken, her kullanımdan sonra daha canlı ve pırıl pırıl görünmesini sağlar. Saçlarınız hem yumuşacık hem de sağlıklı bir ışıltıya kavuşacak!

BLENDAX Kiraz Çiçeği Özlü Şampuan

Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant Active Fresh Ter Kokusuna Karşı Koruma

Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant Active Fresh Ter Kokusuna Karşı Koruma

Yoğun tempolu günlerde ter kokusuna karşı ekstra güçlü bir koruma arayanlar için birebir. Klinik seviyede koruma sağlayan formülü sayesinde, yoğun terleme problemine karşı etkili bir çözüm sunarken, stick formuyla da pratik bir kullanım deneyimi yaşatır.

Kullanıcı yorumu;

Allah rızası için şu ürünü kullanın kullandırın. Özellikle toplu taşıma kullanan insanlara zorunlu kılınsın.

Rexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant

CeraVe Moisturising Cream - Nemlendirici Bakım Kremi

CeraVe Moisturising Cream - Nemlendirici Bakım Kremi

3 temel seramid ve hyalüronik asit içeren güçlü formülüyle cildin doğal koruyucu bariyerini destekler. Kuru ve hassas ciltler için geliştirilmiş bu krem, cildi derinlemesine nemlendirirken uzun süre kalıcı bir bakım sunar.

CeraVe Moisturising Cream

Fırsat ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın