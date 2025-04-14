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Çocukların En Sevdiği Oyuncaklar 23 Nisan'a Özel İndirimde!

etiket Çocukların En Sevdiği Oyuncaklar 23 Nisan'a Özel İndirimde!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 16:55

23 Nisan'a özel olarak, çocuklarınız için seçebileceğiniz, her yaş grubuna uygun oyun ve oyuncakları sizler için bir araya getirdik. Bu özel günü daha da anlamlı kılacak, çocukların eğlencesine eğlence katacak bu oyuncakları kaçırmayın. Çocuklarınızın yüzündeki tebessümü görmek için bu fırsatı değerlendirin.

Bu içerik 14.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Hasbro Gaming Tabu XL Kutu Oyunu

Hasbro Gaming Tabu XL Kutu Oyunu

Hasbro Gaming Tabu XL Kutu Oyunu, 23 Nisan’da çocuğunuz için alabileceğiniz hem eğlenceli hem de öğretici bir hediye seçeneği olabilir. Klasik Tabu’nun bu XL versiyonu; dört farklı oyun tarzıyla hem çocukları hem de aileyi kahkahaya boğacak türden. 

Hasbro Gaming Tabu XL Kutu Oyunu

Çocuklara özel fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Barbie Seyahatte Bebeği ve Aksesuarları

Barbie Seyahatte Bebeği ve Aksesuarları

Barbie Seyahatte Bebeği ve Aksesuarları, küçük prensesinizin kalbini fethedecek türden bir oyuncak!

Kullanıcı yorumu;

Yeğenime aldım. Gerçekten kaliteli bir oyunca çakma ve ya dandirik değil kesinlikle kullanışlı ve güzel doyasıya oynadı yeğenim :)

Barbie Seyahatte Bebeği ve Aksesuarları

Playstation 5 Slim Digital Edition 1 Tb Oyun Konsolu 2. Dualsense

Playstation 5 Slim Digital Edition 1 Tb Oyun Konsolu 2. Dualsense

Özellikle oyun dünyasına meraklı minikler (ve tabii ki büyükler) için bu konsol, saatlerce süren keyifli anların kapısını aralıyor. Hem grafik kalitesiyle göz doldurur hem de arkadaşlarıyla birlikte oynayabileceği ikinci kumandasıyla sosyalleşmenin en eğlenceli hali olacak. 

Playstation 5 Slim Digital Edition 1 Tb Oyun Konsolu 2. Dualsense

Çocuklara özel fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

Hem eğlenceli hem de geliştirici bir hediye arayanlar için tam bir joker seçenek! Minik ellerin hayal gücüyle buluştuğu bu renkli hamurlar, çocuklara şekil verme becerisi kazandırırken aynı zamanda yaratıcılıklarını da doyasıya konuşturma fırsatı sunuyor. 

Play-Doh 4'Lü Çocuk Oyun Hamuru

Çocuklara özel fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Yarış Arabası

LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Yarış Arabası

Formula 1 heyecanını evin içine taşıyan bu set, detaylarıyla göz doldururken, çocukların el becerilerini ve odaklanma yeteneklerini de geliştirmeye yardımcı olur.

LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Yarış Arabası

Çocuklara özel fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 12 Renk

BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 12 Renk

12 canlı renk seçeneğiyle hayal dünyalarını kağıda dökerken, yıkanabilir özelliği sayesinde hem siz hem de minikler gönül rahatlığıyla boyayabilir. 23 Nisan’da renkli hayallerin peşinden gitmek isteyen çocuklar için hem eğlenceli hem de pratik bir sürpriz!

BIC Kids Kid Couleur Ultra Yıkanabilir Keçeli Boya Kalemi 12 Renk

Crocs 207005 Crocband Clog T Mavi Çocuk Terlik

Crocs 207005 Crocband Clog T Mavi Çocuk Terlik

Miniklerin hem konforunu hem de tarzını düşünen harika bir yaz hediyesi!

Kullanıcı yorumu;

Her yıl kızıma bi rengini alırım ve klasik modeller en uygun Amazon da olur. Sezonda çıkan özel modeller de gelse harika olur. Normal terlik numarasına göre 1 numara büyük alınabilir

Crocs 207005 Crocband Clog T Mavi Çocuk Terlik

Çocuklara özel fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Gabby's Dollhouse, 15 parça Purrfect Party oyuncak bebek evi oyun seti

Gabby's Dollhouse, 15 parça Purrfect Party oyuncak bebek evi oyun seti

Bebek Evi Oyun Seti, miniklerin hayal gücünü harekete geçirecek renkli ve interaktif bir oyun deneyimi sunuyor!  Bebek Evi Oyun Seti, miniklerin hayal gücünü harekete geçirecek renkli ve interaktif bir oyun deneyimi sunuyor!

Gabby's Dollhouse, 15 parça Purrfect Party oyuncak bebek evi oyun seti

Globber Primo Plus Işıklı Scooter

Globber Primo Plus Işıklı Scooter

Çocuğunuzun hem eğlenmesini hem de güvenle scooter kullanmayı öğrenmesini sağlayacak mükemmel bir hediye seçeneği! 4 farklı yükseklik ayarıyla, 3 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmıştır ve 9 yaşına kadar kullanılabilir.

Globber Primo Plus Işıklı Scooter

Çocuklara özel fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

LEGO ICONS Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti

LEGO ICONS Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti

Eğer çocuğunuz LEGO setlerine ilgi duyuyorsa, bu orkide seti hem eğlenceli hem de dekoratif bir hediye alternatifi olabilir. Yaratıcılığını geliştirecek ve odasında şık bir aksesuar olarak yerini alacak.

LEGO ICONS Orkide 10311

Çocuklara özel fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
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