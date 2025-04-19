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Kaliteli Ses, Uygun Fiyat! 2000 TL Altı Kulaklıklar

etiket Kaliteli Ses, Uygun Fiyat! 2000 TL Altı Kulaklıklar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 17:31

Mükemmel ses deneyimini, uygun fiyatlarla elde etmek isteyenler için 2000 TL altında tercih edilebilecek en iyi kulaklıklar listemizde yer alıyor. Philips'in kablosuz kulaklıklarından, JBL'in oyun severlere özel tasarladığı gaming kulaklıklarına kadar birçok alternatif bulunuyor. 

Bu içerik 18.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips TAH5205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Philips TAH5205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Hem şık hem konforlu bir müzik deneyimi arıyorsan, Philips TAH5205 tam sana göre! Kablosuz yapısıyla hareket özgürlüğü sunarken, güçlü basları ve net ses kalitesiyle her tür müziği keyifle dinleyebilirsin.

Philips TAH5205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

2000 TL altı diğer kulaklıklara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

UGREEN HiTune H5 True Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

UGREEN HiTune H5 True Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

UGREEN HiTune H5, hem konfor hem performans arayanların favorisi olmaya aday. Gürültü engelleme özelliğiyle dış sesleri geride bırakıyor. Üstelik hızlı şarj desteği ve uzun pil ömrü sayesinde gün boyu sizinle! 

Kullanıcı yorumu;

Aşağı yukarı 2 haftadır kullanıyorum aldığımdan beri bir kere şarj ettim hala bitmedi şarjı, sesi de iyi çok bas beklemeyin sesi ince ve net açıkçası beğendim.

UGREEN HiTune H5 True Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

JBL JR320, Çocuk Kulaklığı

JBL JR320, Çocuk Kulaklığı

Minik müzikseverlere özel büyük bir ses kalitesi! JBL Junior 320, çocukları JBL’in efsanevi ses dünyasıyla tanıştırırken, onların sağlığını da ön planda tutar. Ses seviyesi 85 dB ile sınırlıdır, böylece kulaklar güvende, keyif ise sınırsız olur. 

JBL JR320, Çocuk Kulaklığı

2000 TL altı diğer kulaklıklara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Baseus Bowie M2 True Wireless Bluetooth Kulaklık Siyah

Baseus Bowie M2 True Wireless Bluetooth Kulaklık Siyah

Hem tarz sahibi hem teknolojik bir kulaklık mı arıyorsunuz? 

Baseus Bowie M2 tam sizlik! 

Siyahın asaletiyle tasarımı göz doldururken, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle sizi dış dünyadan izole edip sadece müziğe odaklanmanızı sağlıyor.

Baseus Bowie M2 True Wireless Bluetooth Kulaklık Siyah

JVC HA-Z330T-W - Kompakt Gerçek Kablosuz Kulaklık

JVC HA-Z330T-W - Kompakt Gerçek Kablosuz Kulaklık

JVC HA-Z330T-W, kompakt tasarımıyla kulağa tam oturur, düşük gecikme modu sayesinde de videolarda ve oyunlarda ses senkronu sorunsuz ilerler. Bluetooth 5.2 teknolojisi ve optimize edilmiş anten konumuyla bağlantı güçlü, deneyim kesintisiz!

JVC HA-Z330T-W - Kompakt Gerçek Kablosuz Kulaklık

2000 TL altı diğer kulaklıklara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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JBL Quantum 100N,NINTENDO Gaming Kulaklık

JBL Quantum 100N,NINTENDO Gaming Kulaklık

JBL'in QuantumSound Signature teknolojisiyle güçlendirilmiş 40 mm sürücüler, en ufak fısıltıyı bile net şekilde duyururken, patlamaları adeta sahnenin içindeymiş gibi yaşatır. Tüm bu etkileyici ses performansı, hafif ve sağlam bir tasarımla buluşmuş. 

Kullanıcı yorumu;

Müzik dinlerken çok iyi ses, konuşurken iyi anlaşılabilirlik, kafada iyi kullanım rahatlığı!

JBL Quantum 100N,NINTENDO Gaming Kulaklık

yobola Kablosuz Kulaklık HiFi Stereo Ses

yobola Kablosuz Kulaklık HiFi Stereo Ses

Hem şık hem işlevsel bir kulaklık arıyorsan, Yobola tam size göre! HiFi stereo ses kalitesiyle müziğin her detayını net ve canlı şekilde sunar. IPX5 su geçirmez yapısı sayesinde spor yaparken ya da yağmurlu havalarda kullanabilirsiniz.

yobola Kablosuz Kulaklık HiFi Stereo Ses

Panasonic RP-TCM115E-K Kulak İçi Kulaklık

Panasonic RP-TCM115E-K Kulak İçi Kulaklık

Kulak içine tam oturan ergonomik tasarımı sayesinde hem kaymaz hem de dış sesleri minimuma indirir. Bu sayede müziğin keyfini gürültüsüz ve net bir şekilde yaşayabilirsiniz. Günlük kullanımda konfor arayanlar için ideal bir seçenek.

Panasonic RP-TCM115E-K Kulak İçi Kulaklık

2000 TL altı diğer kulaklıklara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

FokCalgary Kemik İletimli Kulaklıklar

FokCalgary Kemik İletimli Kulaklıklar

Koşarken ya da bisiklet sürerken müzik dinlemek istiyor ama çevreden kopmak istemiyorsan, FokCalgary kemik iletimli kulaklıklar tam size göre! Geleneksel kulak içi kulaklıklardan farklı olarak sesi doğrudan elmacık kemiklerin üzerinden iletir, böylece kulakların tamamen açık kalır. 

FokCalgary Kemik İletimli Kulaklıklar

JBL Endurance Run2 Kablolu Kulaklık

JBL Endurance Run2 Kablolu Kulaklık

JBL Endurance Run2, TwistLock ve FlexSoft teknolojileri ile kulağınıza mükemmel bir uyum sağlar, böylece her hareketinizde güvenle kullanabilirsiniz. Hafif ve ergonomik tasarımı, egzersiz sırasında stabiliteyi artırır. 

JBL Endurance Run2 Kablolu Kulaklık

2000 TL altı diğer kulaklıklara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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