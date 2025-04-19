Kaliteli Ses, Uygun Fiyat! 2000 TL Altı Kulaklıklar

Hem şık hem işlevsel bir kulaklık arıyorsan, Yobola tam size göre! HiFi stereo ses kalitesiyle müziğin her detayını net ve canlı şekilde sunar. IPX5 su geçirmez yapısı sayesinde spor yaparken ya da yağmurlu havalarda kullanabilirsiniz.

yobola Kablosuz Kulaklık HiFi Stereo Ses