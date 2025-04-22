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İndirim Kodu Geldi! Fırsatı Kaçırmadan Yakalayacağınız Günün İndirimli Marka Teklifleri

etiket İndirim Kodu Geldi! Fırsatı Kaçırmadan Yakalayacağınız Günün İndirimli Marka Teklifleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 17:29

Günün en cazip marka tekliflerini sizin için bir araya getirdik. Giyimden kozmetiğe, evinizin her türlü ihtiyacını karşılayabileceğiniz bu indirim fırsatlarını kaçırmayın. Üstelik yazımızın sonunda sizi bekleyen indirim koduyla alışverişinizi daha da ekonomik hale getirebilirsiniz.

İçeriğin sonunda sizi bekleyen indirim kodunu unutmayın, avantajlı alışverişin anahtarı orada!

Bu içerik 22.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Puma ürünlerinde sepette %50'ye varan indirim fırsatı!

Şıklığı ve sportif ruhu bir araya getiren Puma Anzarun Lite Erkek Spor Ayakkabı, modern tasarımıyla dikkat çekerken hafif yapısıyla gün boyu konfor sunuyor.

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Kiehl’sta %15 İndirim Başladı!

Kiehl’sta %15 İndirim Başladı!

Annelere Günü'ne Özel Güzellik Sırları Haftası başladı, tüm indirimlere ek 1500 TL'ye %15 İndirim'i kaçırma! 

Cilt Bakım rutinini tamamlayacak Serum setlerinde 500 TL'ye varan kuponlar!

Kiehl's Midnight Recovery Cildi Onaran ve Aydınlık Görünüm Veren Gece Serumu

Mango ürünlerinde sepette %50 ve %60 net indirim!

Mango ürünlerinde sepette %50 ve %60 net indirim!

Doğallığın zarafetle buluştuğu Mango Sırtı Açık Keten Elbise, sıcak yaz günlerinde stilinizi hafif ama etkileyici bir dokunuşla tamamlıyor. Nefes alan keten kumaşıyla ferahlık sunarken, sırt dekoltesiyle feminen ve özgür bir görünüm vadediyor.

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adidas sepete özel indirim fırsatları!

Her adımda konfor ve performans sunan adidas Runfalcon 5 W Kadın Koşu Ayakkabısı, hafif yapısı ve destekleyici tasarımıyla hem yeni başlayanlar hem de düzenli koşucular için ideal bir tercih. Nefes alabilen yapısıyla gün boyu ferahlık sağlarken, modern çizgileriyle spora stil katıyor.

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Solo ve Selpak kağıt ürünlerinde (SOLOSELPAK50) kodu ile 300 TL’ye 50 TL indirim + 700TL’ye %15 indirim fırsatı!

Solo ve Selpak kağıt ürünlerinde (SOLOSELPAK50) kodu ile 300 TL’ye 50 TL indirim + 700TL’ye %15 indirim fırsatı!

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı, bambu katkısı sayesinde ekstra dayanıklılık ve kaliteli temizlik sunar.

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 40’lı

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JUJU Mood ürünlerinde lansmana özel tüm ürünlerde %20 indirim fırsatı!

JUJU Mood ürünlerinde lansmana özel tüm ürünlerde %20 indirim fırsatı!

JUJU’nun taşlı bileklik koleksiyonu daha fazla ışıltı arayanlar için harika bir tercih olacak.

JUJU Mood Bronz Shining Bileklik

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LearningFun Oyuncak200 ile sepete özel indirimlere ek 200TL İndirim!

Learning Fun Jimnastik Merkezi Piyanolu Oyun Halısı, ışıklı ve müzikli yapısıyla bebeklerin duyusal gelişimini desteklerken, sevimli hayvan figürleriyle onların dikkatini çekiyor. 

Learning Fun Jimnastik Merkezi Piyanolu Oyun Halısı

Lancome’da İndirimlere Ek %15 Fırsatı!

Lancome’da İndirimlere Ek %15 Fırsatı!

Annelere Günü'ne Özel Güzellik Sırları Haftası başladı, tüm indirimlere ek 1500 TL'ye %15 indirim'i kaçırma!

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Lancome Hypnôse Drama Anında Dolgunluk Ve Hacim Etkili Maskara

Vichy'de 1000 TL üzerine 250 TL indirim!

Vichy'de 1000 TL üzerine 250 TL indirim!

Vichy Dercos Normal/Yağlı ve Kepekli Şampuan, kepek oluşumunu önlerken saç derinizi derinlemesine temizler ve dengeyi sağlar.

Vichy Dercos Şampuan Normal/Yağlı ve Kepekli

Cerave'de 1000 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı!

Cerave'de 1000 TL üzerine 250 TL indirim fırsatı!

CeraVe Köpüren Temizleyici, cildinizi nazikçe temizlerken aynı zamanda nem dengesini koruyor. 

CeraVe Köpüren Temizleyici 473 ml

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L’Oreal Pro’da sepette %15indirim!

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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