Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri
Günlük hayatın koşturmacasında kendine vakit ayırmak bazen zor ama sağlıklı ve bakımlı hissetmek çok kolay. Kozmetik, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinde süper indirimler başladı. Kendini şımartmanın tam zamanı. Cilt bakımından saç ürünlerine, kozmetikten sağlık ürünlerine kadar kişisel bakımında fark yaratacak ne varsa hepsini senin için derledik. Üstelik hepsi cazip fiyatlarla. Hem kendine iyi bak hem de cebini yormadan güzelleş. Bu fırsatları kaçırma, güzellik ve sağlık bir arada!
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Bu içerik 24.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.
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Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Yüz ve Vücut Güneş Kremi
Vichy Liftactiv Collagen Specialist Göz Tedavisi
ZWILLING Paslanmaz Çelik Sabun
PANTENE Kepeğe Karşı Etkili 3'ü 1 Arada Şampuan
Chakra Çiçek Desenli Sabun
TEPE Interdental Fırça Easy Pick
Ipana 3D White Clinical Diş Macunu
Oral-B Braun Pro Health Elektrikli Diş Fırçası
Voesh Tone'd Body Firming Roller Krem
Steriball Çelik Dil Kazıyıcı
Bomb Cosmetics Deer Me Blaster
Jouis Dijital Akıllı Tartı
Apayrı Yaşam Yeşil Çay, Lavanta ve Ardıç Katranı Özlü Şampuan
Valkyrie Shiatsu Ayak Masaj Aleti
Çift Taraflı Cilt Temizleme Fırçası ve Yeşim Taşı Masaj Aleti
Clear Women Hyaluron Nem Terapisi Şampuan
Le Petit Marseillais Organik Argan ve Shea Yağlı Duş Jeli
Robeve Şarjlı Masaj Aleti
Jouis Dijital Akıllı Tartı
Gillette Labs Tıraş Seti
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