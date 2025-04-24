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Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri

etiket Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin İndirimli Sağlık ve Kozmetik Ürünleri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 13:40

Günlük hayatın koşturmacasında kendine vakit ayırmak bazen zor ama sağlıklı ve bakımlı hissetmek çok kolay. Kozmetik, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinde süper indirimler başladı. Kendini şımartmanın tam zamanı. Cilt bakımından saç ürünlerine, kozmetikten sağlık ürünlerine kadar kişisel bakımında fark yaratacak ne varsa hepsini senin için derledik. Üstelik hepsi cazip fiyatlarla. Hem kendine iyi bak hem de cebini yormadan güzelleş. Bu fırsatları kaçırma, güzellik ve sağlık bir arada!

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Bu içerik 24.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Yüz ve Vücut Güneş Kremi

Güneş var ama lekelere geçit yok. İster plajda ol ister şehirde koştur, yüz ve vücut için tek bir dokunuş yeter. Cildin hem korunmayı hem de şefkati hak ediyor; bu kremle ikisi bir arada!

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Yüz ve Vücut Güneş Kremi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Göz Tedavisi

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Göz Tedavisi

%5 Pro-kolajen kompleksiyle göz çevrene adeta spa etkisi yaşatıyor. İnce çizgiler mi? Morluklar mı? Şişlikler mi? Hepsiyle tek tek vedalaşmaya hazır ol! Minik ama etkili bu tüp, sabah aynaya baktığında seni daha enerjik, daha canlı ve daha “ben buradayım” diyen bir bakışla karşılıyor. Çünkü güzel bakışlar, iyi bakımla başlar.

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Göz Tedavisi

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

ZWILLING Paslanmaz Çelik Sabun

ZWILLING Paslanmaz Çelik Sabun

ZWILLING’in bu paslanmaz çelik sabunu, klasik sabun gibi köpürmüyor ama mucize gibi kokuları yok ediyor. Soğan, sarımsak, balık… Ne pişirirsen pişir, mutfağın yıldızı sen ol, ellerin mis kalsın. Koku değil, sadece tarif iz bırakmalı!

ZWILLING Paslanmaz Çelik Sabun

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

PANTENE Kepeğe Karşı Etkili 3'ü 1 Arada Şampuan

PANTENE Kepeğe Karşı Etkili 3'ü 1 Arada Şampuan

Şampuan, saç kremi ve bakım bir arada, saçlarına hak ettiği bakımı sunuyor. Saç diplerin ferah, uçların canlı, sen de ışıl ışıl! Saçlarını seviyorsan, bu şampuanla tanışmalısın.

PANTENE Kepeğe Karşı Etkili 3'ü 1 Arada Şampuan

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Chakra Çiçek Desenli Sabun

Chakra Çiçek Desenli Sabun

Eline aldığın an mis gibi çiçek kokusu yayılıyor, banyonu küçük bir spa köşesine çeviriyor. Hem göze hitap ediyor hem de cilde dost. Adeta minik bir mutluluk seremonisi.

Chakra Çiçek Desenli Sabun

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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TEPE Interdental Fırça Easy Pick

TEPE Interdental Fırça Easy Pick

Ağız bakımında fark yaratan bu minik kahramanla ferah bir nefes ve sağlıklı bir gülüş artık çok daha kolay. Ne zorlar ne can yakar… Üstelik pratik tasarımıyla çantaya at, dışarıda bile kullan. Dişlerin arasında kalanlara elveda deme zamanı.

TEPE Interdental Fırça Easy Pick

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Ipana 3D White Clinical Diş Macunu

Ipana 3D White Clinical Diş Macunu

Zorlu lekeler mi var? Endişelenme! Bu macun, her fırçalama ile dişlerini derinlemesine temizliyor, gülüşünü pırıl pırıl yapıyor. Gülümsemeni parlatmaya hazır ol.

Ipana 3D White Clinical Diş Macunu

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Oral-B Braun Pro Health Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B Braun Pro Health Elektrikli Diş Fırçası

Manuel fırçalamaya veda etmenin en keyifli yolu. Sabahları uykulu uykulu fırçalamak artık çok daha kolay ve çok daha etkili. Titreşim gücüyle etkili temizlik sağlarken, senin tek yapman gereken şey gülümsemek.

Oral-B Braun Pro Health Elektrikli Diş Fırçası

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Voesh Tone'd Body Firming Roller Krem

Voesh Tone'd Body Firming Roller Krem

Hem krem hem masaj aleti gibi! Özel rulo başlığı sayesinde kolayca uygulanıyor, masaj etkisiyle cildin sıkılaşmasına destek oluyor. Uğraştırmıyor, yapış yapış his bırakmıyor, sadece “Oh be!” dedirtiyor.

Voesh Tone'd Body Firming Roller Krem

Steriball Çelik Dil Kazıyıcı

Steriball Çelik Dil Kazıyıcı

Sadece diş temizliği değil, ağız sağlığının her detayına önem verenler için. Dilindeki bakteri ve toksinleri kolayca uzaklaştırıyor, nefesini taze tutuyor. Her sabah, her akşam, dilini temizle ve yepyeni bir güne ferah bir başlangıç yap.

Steriball Çelik Dil Kazıyıcı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Bomb Cosmetics Deer Me Blaster

Bomb Cosmetics Deer Me Blaster

Sadece bir banyo bombası değil, tam bir mutluluk patlaması! İçeriğindeki doğal yağlarla cildini yumuşatırken, göz alıcı köpükler ve tatlı kokular ruhunu şımartıyor. Stresi unutturuyor, banyonu minik bir masal sahnesine çeviriyor. Bir patlat, tüm günün yorgunluğunu suya bırak.

Bomb Cosmetics Deer Me Blaster

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jouis Dijital Akıllı Tartı

Jouis Dijital Akıllı Tartı

Sadece kilonu değil; yağ oranından kas kütlene, su miktarından vücut analizine kadar her şeyi bir çırpıda gösteriyor. Bluetooth ile telefonuna bağlan, vücudunu tanı, gelişimini takip et. Sağlıklı yaşama akıllı bir dokunuş katmak isteyenler için birebir!

Jouis Dijital Akıllı Tartı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Apayrı Yaşam Yeşil Çay, Lavanta ve Ardıç Katranı Özlü Şampuan

Apayrı Yaşam Yeşil Çay, Lavanta ve Ardıç Katranı Özlü Şampuan

Doğallık sevenlere mis gibi bir seçenek geldi. Her yıkamada doğayla buluşmuş gibi hissettiriyor. Hem saçların mutlu olur hem sen!

Apayrı Yaşam Yeşil Çay, Lavanta ve Ardıç Katranı Özlü Şampuan

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Valkyrie Shiatsu Ayak Masaj Aleti

Valkyrie Shiatsu Ayak Masaj Aleti

Günün tüm yorgunluğunu silip süpürüyor. Isı, hava basıncı ve zaman ayarıyla masajı tamamen sana göre özelleştiriyor. Dizi izlerken, kitap okurken ya da sadece keyif yaparken ayakların hak ettiği konfora kavuşsun. Çünkü ayaklar da şımartılmak ister!

Valkyrie Shiatsu Ayak Masaj Aleti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Çift Taraflı Cilt Temizleme Fırçası ve Yeşim Taşı Masaj Aleti

Çift Taraflı Cilt Temizleme Fırçası ve Yeşim Taşı Masaj Aleti

Yumuşacık fırça tarafıyla gözeneklerini derinlemesine temizlerken, yeşim taşlı masaj aletiyle yüz kaslarını rahatlatıyor, kan dolaşımını destekliyor. Sabahları şişkinliği al, akşamları stresi bırak…Evde minik bir spa köşesi yaratmak isteyenler için birebir.

Çift Taraflı Cilt Temizleme Fırçası ve Yeşim Taşı Masaj Aleti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Clear Women Hyaluron Nem Terapisi Şampuan

Clear Women Hyaluron Nem Terapisi Şampuan

Kuruluk, matlık, cansızlık? Unut gitsin! Her yıkamada saçlarına “iyi ki varsın” dedirten bir bakım. Çünkü sağlıklı saç, mutlu saçtır!

Clear Women Hyaluron Nem Terapisi Şampuan

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Le Petit Marseillais Organik Argan ve Shea Yağlı Duş Jeli

Le Petit Marseillais Organik Argan ve Shea Yağlı Duş Jeli

Cildine adeta besleyici bir kucaklama sunuyor. Köpürdükçe kokusu sarıyor, yıkandıkça cildin nemleniyor. Duşta geçen o birkaç dakikayı minik bir kaçamağa dönüştürüyor. Kuruluk mu? O buraya uğramaz! Cildin de sen de bu lüks dokunuşu çok seveceksin.

Le Petit Marseillais Organik Argan ve Shea Yağlı Duş Jeli

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Robeve Şarjlı Masaj Aleti

Robeve Şarjlı Masaj Aleti

Masaj keyfini dilediğin her an yaşa! Boyundan sırtına, bacaklardan tüm vücuduna kadar rahatlama garantili. Hangi bölgen ağrıyorsa, bu alet sana yardımcı olur. Uğraştırmıyor, sadece rahatlatıyor.

Robeve Şarjlı Masaj Aleti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Jouis Dijital Akıllı Tartı

Jouis Dijital Akıllı Tartı

Vücut yağı, kas oranı, su yüzdesi ve daha fazlasını analiz ederek sana tam bir sağlık panoraması sunuyor. Spor yapıyorsan motivasyon, başlamayı düşünüyorsan süper bir rehber. Çünkü iyi hissetmek, rakamlarla başlar!

Jouis Dijital Akıllı Tartı

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Gillette Labs Tıraş Seti

Gillette Labs Tıraş Seti

Peeling çubuğu sayesinde tıraş öncesi cildini arındırıyor, tıraş bıçağının kayışını mükemmelleştiriyor. Hem pratik hem de konforlu… Tıraş olurken kendini adeta spa’da gibi hissetmeye hazır mısın?

Gillette Labs Tıraş Seti

İndirimdeki tüm sağlık ve kişisel bakım ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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