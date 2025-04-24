onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?

etiket En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 13:41

Ünlülerin tarzları her zaman mercek altında, modanın nabzını tutan, hatta çoğu zaman yön veren isimler onlar. Giydikleri kıyafetlerden taktıkları aksesuarlara, saç stillerinden makyajlarına kadar her detay bir anda trend haline gelebiliyor. Biz de ses getiren bu görünümleri sizin için derledik. Kimi zaman 'Bu ne cesaret!' dedirten seçimler, kimi zaman da “Tam benlik!” dedirten zarif dokunuşlar... Peki bu stil yolculuğunda seni en çok etkileyen, “İşte bu!” dediğin ünlü hangisi?

Bu içerik 23.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendi tarzını yansıtan ve rahatlığından ödün vermeyen Sıla Türkoğlu, bu kombiniyle de tarzını konuşturuyor. Siz de bu tarzı beğendiyseniz, Türkoğlu'nun bu kombinini deneyebilirsiniz.

Kendi tarzını yansıtan ve rahatlığından ödün vermeyen Sıla Türkoğlu, bu kombiniyle de tarzını konuşturuyor. Siz de bu tarzı beğendiyseniz, Türkoğlu'nun bu kombinini deneyebilirsiniz.

Merve Boluğur yine tarzıyla sahnede, hem de siyahların asaletiyle! Uzun tırtmaç detaylı elbisesini, iddialı uzun çizmeleriyle tamamlamış. Tabii ki imzası haline gelen kırmızı ruju da eksik değil; adeta look'un final dokunuşu gibi parlıyor.

Merve Boluğur yine tarzıyla sahnede, hem de siyahların asaletiyle! Uzun tırtmaç detaylı elbisesini, iddialı uzun çizmeleriyle tamamlamış. Tabii ki imzası haline gelen kırmızı ruju da eksik değil; adeta look'un final dokunuşu gibi parlıyor.

Sibil Çetinkaya'nın tarzını beğendiniz mi?

Sibil Çetinkaya'nın tarzını beğendiniz mi?

Burcu Özberk, zarif yeşil pantolonuyla adeta bir yıldız gibi parlıyor. Deri ceketi ve ikonik çantasıyla birlikte, göz alıcı bir bütünlük oluşturmuş.

Burcu Özberk, zarif yeşil pantolonuyla adeta bir yıldız gibi parlıyor. Deri ceketi ve ikonik çantasıyla birlikte, göz alıcı bir bütünlük oluşturmuş.

Ünlü pop sanatçısı Demet Akalın'ın sahne kostümleri, her zaman dikkat çekmeyi başarıyor. Peki siz, Demet Akalın'ın sahne kombinlerini beğeniyor musunuz?

Ünlü pop sanatçısı Demet Akalın'ın sahne kostümleri, her zaman dikkat çekmeyi başarıyor. Peki siz, Demet Akalın'ın sahne kombinlerini beğeniyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarzını her zaman ön planda tutan Damla Altun, bu sefer de denim kombiniyle göz dolduruyor. Kombinini, altına giydiği şık spor ayakkabılarıyla tamamlamış.

Tarzını her zaman ön planda tutan Damla Altun, bu sefer de denim kombiniyle göz dolduruyor. Kombinini, altına giydiği şık spor ayakkabılarıyla tamamlamış.

Özge Yağız'ın elbisesini beğendiniz mi?

Özge Yağız'ın elbisesini beğendiniz mi?

Duygu Özaslan'ın zarafetini konuşturan boğazlı kazak ve kumaş şort kombinasyonu karşısında biz büyülendik. Peki, siz ne düşünüyorsunuz?

Duygu Özaslan'ın zarafetini konuşturan boğazlı kazak ve kumaş şort kombinasyonu karşısında biz büyülendik. Peki, siz ne düşünüyorsunuz?

Ayça Turan, kahverengi tonlarındaki zarif pantolonunu, aynı tonlardaki bir deri ceketle birleştirerek, hem rahat hem de şık bir görünüm elde etmiş.

Ayça Turan, kahverengi tonlarındaki zarif pantolonunu, aynı tonlardaki bir deri ceketle birleştirerek, hem rahat hem de şık bir görünüm elde etmiş.

Güzel oyuncu Handa Erçel'in bu takımını beğendiniz mi?

Güzel oyuncu Handa Erçel'in bu takımını beğendiniz mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fahriye Evcen, her zaman olduğu gibi zarif ve şık görünümüyle göz doldurmuş. Bu seçimiyle adından sıkça söz ettiren Evcen, siyahın asaletini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fahriye Evcen, her zaman olduğu gibi zarif ve şık görünümüyle göz doldurmuş. Bu seçimiyle adından sıkça söz ettiren Evcen, siyahın asaletini bir kez daha gözler önüne serdi.

Melisa Döngel, zarif beyaz peluş kürkü ve onun altına eşleştirdiği rahat pantolonuyla göz alıcı bir kombinasyon oluşturmuş.

Melisa Döngel, zarif beyaz peluş kürkü ve onun altına eşleştirdiği rahat pantolonuyla göz alıcı bir kombinasyon oluşturmuş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın