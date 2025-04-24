En Güçlü Stile Sahip Olan Ünlü İsim Hangisi?
Ünlülerin tarzları her zaman mercek altında, modanın nabzını tutan, hatta çoğu zaman yön veren isimler onlar. Giydikleri kıyafetlerden taktıkları aksesuarlara, saç stillerinden makyajlarına kadar her detay bir anda trend haline gelebiliyor. Biz de ses getiren bu görünümleri sizin için derledik. Kimi zaman 'Bu ne cesaret!' dedirten seçimler, kimi zaman da “Tam benlik!” dedirten zarif dokunuşlar... Peki bu stil yolculuğunda seni en çok etkileyen, “İşte bu!” dediğin ünlü hangisi?
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Kendi tarzını yansıtan ve rahatlığından ödün vermeyen Sıla Türkoğlu, bu kombiniyle de tarzını konuşturuyor. Siz de bu tarzı beğendiyseniz, Türkoğlu'nun bu kombinini deneyebilirsiniz.
Merve Boluğur yine tarzıyla sahnede, hem de siyahların asaletiyle! Uzun tırtmaç detaylı elbisesini, iddialı uzun çizmeleriyle tamamlamış. Tabii ki imzası haline gelen kırmızı ruju da eksik değil; adeta look'un final dokunuşu gibi parlıyor.
Sibil Çetinkaya'nın tarzını beğendiniz mi?
Burcu Özberk, zarif yeşil pantolonuyla adeta bir yıldız gibi parlıyor. Deri ceketi ve ikonik çantasıyla birlikte, göz alıcı bir bütünlük oluşturmuş.
Ünlü pop sanatçısı Demet Akalın'ın sahne kostümleri, her zaman dikkat çekmeyi başarıyor. Peki siz, Demet Akalın'ın sahne kombinlerini beğeniyor musunuz?
Tarzını her zaman ön planda tutan Damla Altun, bu sefer de denim kombiniyle göz dolduruyor. Kombinini, altına giydiği şık spor ayakkabılarıyla tamamlamış.
Özge Yağız'ın elbisesini beğendiniz mi?
Duygu Özaslan'ın zarafetini konuşturan boğazlı kazak ve kumaş şort kombinasyonu karşısında biz büyülendik. Peki, siz ne düşünüyorsunuz?
Ayça Turan, kahverengi tonlarındaki zarif pantolonunu, aynı tonlardaki bir deri ceketle birleştirerek, hem rahat hem de şık bir görünüm elde etmiş.
Güzel oyuncu Handa Erçel'in bu takımını beğendiniz mi?
Fahriye Evcen, her zaman olduğu gibi zarif ve şık görünümüyle göz doldurmuş. Bu seçimiyle adından sıkça söz ettiren Evcen, siyahın asaletini bir kez daha gözler önüne serdi.
Melisa Döngel, zarif beyaz peluş kürkü ve onun altına eşleştirdiği rahat pantolonuyla göz alıcı bir kombinasyon oluşturmuş.
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