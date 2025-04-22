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Patili Dosta Sahip Olanlar İçin Salı İndirimleri Kataloğu

etiket Patili Dosta Sahip Olanlar İçin Salı İndirimleri Kataloğu

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 19:55

Minik patili dostlarımızın ihtiyaçları hiç bitmiyor ama endişelenme, bu kampanya tam sana göre. Üstelik severek tükettikleri kedi maması ve köpek maması seçenekleri, oyuncak, bakım ürünleri ve çok daha fazlasında harika indirimler 22 Nisan 2025 tarihine özel Salı İndirim Kataloğunda seni bekliyor. Online alışverişin keyfini çıkarırken evcil dostunu mutlu etmeyi de unutma. Hem senin cebin rahat etsin hem de minik dostun şımarsın. Kampanya süresince fırsatları kaçırma, minik dostun için hemen keşfet!

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Bu içerik 22.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Felix Sensation Sığır & Domatesli Kedi Yaş Maması

Felix Sensation Sığır & Domatesli Kedi Yaş Maması

Tam bir gurme kedilerin favorisi! Kap açıldığı an koşarak gelen o patilerden anlayacaksın ne kadar sevdiğini. Hem lezzet dolu hem de dengeli besleyici içeriğiyle gönlün rahat, kedin mutlu.

Felix Sensation Sığır & Domatesli Kedi Yaş Maması

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Purina Cat Chow Hindili&Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Purina Cat Chow Hindili&Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Hindi ve tavuk aromasıyla tam bir protein şöleni, üstelik sindirimi destekleyen özel içeriğiyle de tam bir sağlık dostu. Her gün severek yiyecek, her mırlama “tekrar isterim!” diyecek.

Purina Cat Chow Hindili&Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Haustier Kameralı Akıllı Mama Kabı

Haustier Kameralı Akıllı Mama Kabı

Haustier Kameralı Akıllı Mama Kabı, sen evde yokken bile patili dostunu yalnız bırakmıyor. 6 litrelik geniş haznesiyle günlerce mama derdi yok. Onu uzaktan kontrol edebilir, kamerasıyla ne zaman istersen izleyebilir, için hep rahat kalır. Minik dostunu uzaktan bile sevgiyle besle!

Haustier Kameralı Akıllı Mama Kabı

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

8in1 Tasties Calcium Bones Tavuk Sargılı Köpek Ödülü

8in1 Tasties Calcium Bones Tavuk Sargılı Köpek Ödülü

Lezzetli mi lezzetli bir aferin zamanı! Tavukla sarılmış kemik formuyla tam bir ödül klasiği. Hem ağızda şenlik yaratıyor hem de içeriğindeki kalsiyum sayesinde kemik gelişimini destekliyor. Köpeğin sen her “aferin” dediğinde gözlerini parlatacak bu ödüle bayılacak.

8in1 Tasties Calcium Bones Tavuk Sargılı Köpek Ödülü

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Pro Plan Puppy Sensitive Digeston Kuzu Etli Yavru Köpek Maması

Pro Plan Puppy Sensitive Digeston Kuzu Etli Yavru Köpek Maması

Yavru dostlarımızın hassas mide yapısına özel olarak geliştirilmiş, kuzu etli enfes bir mama. Hem kolay sindirilir, hem de gelişim döneminde ihtiyaç duyduğu tüm besinleri eksiksiz karşılıyor. Lezzetiyle minik patileri mest ederken, senin de içini rahatlatıyor. Sağlıklı bir başlangıç için ilk lokmadan itibaren doğru tercih!

Pro Plan Puppy Sensitive Digeston Kuzu Etli Yavru Köpek Maması

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Xenon Smart Otomatik Su Sebili

Xenon Smart Otomatik Su Sebili

Minik dostuna her yudumda ferahlık sunuyor. Hareket sensörü sayesinde sadece ihtiyacı olduğunda çalışıyor, hem su tasarrufu sağlıyor hem de ilgisini canlı tutuyor. Ultra sessiz tasarımıyla geceleri bile huzur dolu. Tazecik su, mutlu patiler!

Xenon Smart Otomatik Su Sebili

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Flexi New Classic XS Şerit Tasma

Flexi New Classic XS Şerit Tasma

Minik patililerin konforlu gezintileri için birebir. 3 metrelik uzunluğu sayesinde özgürce dolaşabiliyor, ama kontrol hep sende kalıyor. Küçük ırklar için büyük bir konfor!

Flexi New Classic XS Şerit Tasma

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Haustier Otomatik Su Sebili

Haustier Otomatik Su Sebili

Geniş haznesiyle gün boyu taze su keyfi sunuyor. Ultra sessiz çalıştığı için minik dostun su içerken sen de evinde sessizliğin tadını çıkarırsın. Zarif tasarımıyla evinin her köşesine yakışıyor, kedin ya da köpeğin için adeta küçük bir spa.

Haustier Otomatik Su Sebili

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Mp Bergamo Wojer Bracco Travel8

Mp Bergamo Wojer Bracco Travel8

Minik dostunla çıktığın her yolculukta en güvenilir yoldaşın olacak. Veteriner yolculukları ya da tatil kaçamakları… Neresi olursa olsun, onun konforu artık çantanda!

Mp Bergamo Wojer Bracco Travel8

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Trixie Lucano XXL Kedi Kulesi

Trixie Lucano XXL Kedi Kulesi

Patili dostuna lüks bir yaşam alanı. Kedinin oyun ve dinlenme ihtiyacını tek bir harika alanda birleştiriyor. Sadece bir kedi ağacı değil, aynı zamanda bir cennet!

Trixie Lucano XXL Kedi Kulesi

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Chuckit! CH31931 Nefes Alabilir Toplar

Chuckit! CH31931 Nefes Alabilir Toplar

Minik dostunun enerjisini en eğlenceli şekilde harcaması için mükemmel bir seçenek. Nefes alabilir yapısıyla hem rahatça oynar hem de daha uzun süre dayanır. Hem güvenli hem de sağlam; hem senin hem de patili arkadaşın için harika bir eğlence kaynağı!

Chuckit! CH31931 Nefes Alabilir Toplar

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

HUNTER Bugrino Kemer Çantası

HUNTER Bugrino Kemer Çantası

Eğitim ve antrenman sırasında ihtiyacın olan her şeyi yanında taşımanı sağlıyor. Pratik tasarımı sayesinde ödülleri kolayca ulaşabileceğin şekilde organize edebilirsin. Büyük kapasitesiyle uzun yürüyüşlerde de sizi zorlamıyor. Hem sen hem de dostun için mükemmel bir antrenman arkadaşı!

HUNTER Bugrino Kemer Çantası

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

JOTUT 4in1 Tımar Makinesi

JOTUT 4in1 Tımar Makinesi

Küçük dostlarınız için sessiz, konforlu ve pratik bir bakım sunuyor. Tırnak düzeltmeden tüy kesimine kadar her şeyi tek cihazla halletmek mümkün. Kablosuz ve düşük gürültülü tasarımı sayesinde patili arkadaşınız ürkmeden, huzurla bakımını yaptırabiliyor. Minik dostunun güzellik rutini artık evde!

JOTUT 4in1 Tımar Makinesi

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Trixie Köpek Oyunceğı Peluş Elk

Trixie Köpek Oyunceğı Peluş Elk

Köpeğinin hem oyun hem de sarılma arkadaşı olacak. Yumuşacık dokusuyla çiğnemesi keyifli, sevimli tasarımıyla gönülleri fethediyor. İster yalnız kalınca arkadaş olsun, ister oyun saatlerinde neşe katsın. Bu oyuncak, patili dostunuzun favorisi olmaya aday.

Trixie Köpek Oyunceğı Peluş Elk

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Yavaş Besleyici Kedi Kasesi

Yavaş Besleyici Kedi Kasesi

Hızlı yemeye son diyor, sindirimi kolaylaştırıp tıkanmaları önlüyor. Vantuzlu silikon tabanı sayesinde mama zamanı artık devrilme, kayma derdi olmadan keyifli geçiyor. Eğlenceli tasarımıyla kedinin dikkatini çekerken, yeme hızını doğal olarak yavaşlatıyor. Hem eğlence hem sağlık bir arada.

Yavaş Besleyici Kedi Kasesi

İndirimli tüm evcil hayvan ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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