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23 Nisan'a Özel En Sevilen Çocuk Kitaplarında 2.’ye %50 İndirim!

etiket 23 Nisan'a Özel En Sevilen Çocuk Kitaplarında 2.’ye %50 İndirim!

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 14:18 Son Güncelleme: 22.04.2025 - 14:47

Minik okurlara büyük bir kitap fırsatı geldi! Anne ve babalar, çocuklarınız için rengârenk hikâyeler, eğlenceli bilgiler ve hayal gücünü geliştiren kitaplarda harika bir kampanya sizi bekliyor. Çocuk kitaplarından bir kitap alana ikinci kitap %50 indirimli!  Şimdi alışverişe başlayın, kitap kurdu miniklerin kitap sevgisini ikiye katlayın.

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Bu içerik 22.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Cesur Fırfır

Cesur Fırfır

Cesur Fırfır miniklerin kalbini fethedecek! Rengârenk çizimlerle dolu, her sayfası yeni bir keşif. Minik okurların hayal gücünü besleyecek bu eğlenceli hikâye, cesur olmak ve birlikte güçlü olmanın önemini gösteriyor. Hadi, Fırfır ile maceraya atılmaya hazır mısın?

Cesur Fırfır

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

Gofret ile Babası

Gofret ile Babası

Bu kitap küçük okurları sıcacık bir hikâyeye davet ediyor. Tatlı mı tatlı bir yavru köpek olan Gofret, babasıyla birlikte geçirdiği eğlenceli ve öğretici anlarla büyüyor. Miniklere güçlü bir bağın ne kadar değerli olduğunu anlatan bu kitap, her sayfasında gülümseme garantisi veriyor. Gofret ve babasıyla birlikte, keşif dolu bir dünyaya adım atmaya ne dersin?

Gofret ile Babası

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

Bavulumdaki Kırık Fincan

Bavulumdaki Kırık Fincan

Minik okurlar için hem eğlenceli hem de düşündürücü bir hikâye. Bu tatlı hikâye, geçmişin güzelliklerini ve bazen kırık olsa da değerini kaybetmeyen şeyleri keşfetmeye davet ediyor. Bavul açıldıkça, minik okurların hayal gücü de açığa çıkacak!

Bavulumdaki Kırık Fincan

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

Eğlenceli Bilim – Gündüz ve Gece

Eğlenceli Bilim – Gündüz ve Gece

Minik bilim insanlarına harika bir keşif yolculuğu sunuyor. Gündüzün parlayan güneşi, gecenin yıldızlı gökyüzü… Bu eğlenceli kitap, her iki zaman diliminin büyülü dünyasını keşfederken çocukların merakını uyandırıyor. Hadi, bilimle dolu bu serüvene katıl ve geceyi gündüze dönüştür.

Eğlenceli Bilim – Gündüz ve Gece

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

Mesleklere Ne Oldu?: Eğlenceli Ara-Bul Kitabı Meslekler

Mesleklere Ne Oldu?: Eğlenceli Ara-Bul Kitabı Meslekler

Kimi meslekler eski zamanlarda vardı, peki ya şimdi? İpuçlarını takip et, kaybolan meslekleri bul ve geleceğin en yaratıcı profesyonelini keşfet! Her sayfada yeni bir bulmaca ve sürprizlerle dolu bu kitap, çocukların merakını keşfetmeye davet ediyor.

Mesleklere Ne Oldu?: Eğlenceli Ara-Bul Kitabı Meslekler

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

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Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı

Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı

Minik okurlar için kahkahalarla dolu bir kitap! Bu kitapta, hayvanların en komik ve eğlenceli isimlerini bulacaksın. Kediler, köpekler, tavşanlar… Her birinin adı o kadar komik ki, okurken gülmekten kendinizi alamayacaksın :)

Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

Çekirdek İle Yumurta

Çekirdek İle Yumurta

Bu tatlı hikâye, bir çekirdek ile bir yumurtanın dostluğunu ve birlikte büyüyüp keşfettikleri dünyayı anlatıyor. Eğlenceli karakterler ve bolca dostluk dolu anlarla, çocuklar bu hikâyede hem eğlenecek hem de birlikte büyümenin gücünü keşfedecek.

Çekirdek İle Yumurta

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

Dünyayı Öğreniyorum - Uygarlık Macerası

Dünyayı Öğreniyorum - Uygarlık Macerası

Bu kitap, eski uygarlıkların izlerini sürerek, çocuklara tarih boyunca neler yaşandığını keşfetme fırsatı veriyor. Mısır piramitlerinden Roma İmparatorluğu'na kadar her sayfada yeni bir macera var! Eğlenceli bilgiler ve renkli çizimlerle dolu bu kitap, minik okurları tarihin büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Dünyayı Öğreniyorum - Uygarlık Macerası

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

Tren İstasyonunda Bir Gün: Bul, eğlen, öğren!

Tren İstasyonunda Bir Gün: Bul, eğlen, öğren!

Minikler, tren istasyonunun heyecanlı dünyasına adım atıyor! Bu kitap, çocukları eğlenceli bir keşfe çıkarırken, trenlerin, yolcuların ve istasyonun sırlarını öğrenmeye davet ediyor. Bulmacalar, eğlenceli sorular ve ilginç bilgilerle dolu bu macera, hem eğlendiriyor hem de öğretici oluyor. Tren istasyonunda bir gün geçirmeye ve yeni şeyler öğrenmeye hazır mısınız?

Tren İstasyonunda Bir Gün: Bul, eğlen, öğren!

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

KEDİ ÇOCUK ÇİZGİ ROMAN KULÜBÜ PERSPEKTİF

KEDİ ÇOCUK ÇİZGİ ROMAN KULÜBÜ PERSPEKTİF

Bu çizgi roman kulübü, kedilerin eğlenceli dünyasında kaybolurken, perspektif ve yaratıcılıkla ilgili harika dersler veriyor. Her sayfa, çizimlerin nasıl farklı açılardan göründüğünü ve çizim dünyasının renkli sırlarını keşfetmek için bir fırsat! Kedi karakterlerle dolu bu çizgi roman, hem okuma alışkanlığı kazandırıyor hem de sanatla tanıştırıyor.

KEDİ ÇOCUK ÇİZGİ ROMAN KULÜBÜ PERSPEKTİF

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

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Alevini Kaybeden Ejderha

Alevini Kaybeden Ejderha

Ejderhanın alevini yeniden bulmak için çıktığı bu macera, hem minik okurlara dostluğun gücünü hem de kendine inanmanın önemini öğretiyor. Eğlenceli karakterler ve sıcak bir hikâye ile dolu bu kitap, kalpten kalbe bir yolculuğa davet ediyor. Ejderhanın alevini geri bulması için sen de ona yardımcı olur musun?

Alevini Kaybeden Ejderha

İndirimli tüm çocuk kitaplarına buradan ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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Arwen

Dedemin bakkalı çok güzel. İçinizdeki çocuğu neşeye boğma garantili. 🎈