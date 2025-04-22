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Kontrol Edemediğiniz İnsani Durumlarda Size Yardımcı Olabilecek 15 Ürün

etiket Kontrol Edemediğiniz İnsani Durumlarda Size Yardımcı Olabilecek 15 Ürün

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 10:01

Bazen ne yaparsan yap bir türlü kontrol edemediğin durumlarla karşılaşabilirsin. Tam geçti derken geri gelen sivilceler, doğumdan sonra kalan çatlaklar, nedensizce dökülen saçlar ya da yaz-kış bitmeyen kuruluk… Bunların hepsi aslında çok insani, çok normal ama bir yandan da moral bozucu olabiliyor. İyi haber şu ki yalnız değilsin. Bu sorunları biraz olsun hafifletecek, düzenli kullanımla fark yaratabilecek ürünleri senin için bir araya getirdik. Belki hepsine ihtiyacın yok ama bir tanesi bile seni daha iyi hissettirebilir. Hazırsan başlayalım!

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Bu içerik 18.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Sağlık ürünlerini uzmana danışarak kullanın.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Bio-Oil Cilt Bakım Yağı 60 ml

Bio-Oil Cilt Bakım Yağı 60 ml

Bu minik ama etkili şişe hem hafif yapılı, hem mis gibi kokulu, hem de cildi besleyip yumuşacık yapan bir bakım yağı. Düzenli kullan, sabırlı ol, farkı gör. Belki sihirli değil ama bir nevi cilt büyücüsü :)

Bio-Oil Cilt Bakım Yağı 60 ml

GUGUG Cilt Temizleyici Yüz Spatulası

GUGUG Cilt Temizleyici Yüz Spatulası

Bu yüz spatulası, gözenek temizliği konusunda çıtayı resmen uzaya taşıyor. Buhardan sonra kullan, tıkalı gözenekleri minik minik yok et, sanki cildin ‘oh be’ diyecek! Siyah noktaları, fazla yağı ve ölü deriyi nazikçe uzaklaştırıyor. Hem eğlenceli, hem etkili, hem de cildinle barış imzalatan bir cihaz. Cilt bakım rutinine biraz teknolojik sihir katmaya ne dersin?

GUGUG Cilt Temizleyici Yüz Spatulası

HealthAndYoga Çelik Dil Temizleyici

HealthAndYoga Çelik Dil Temizleyici

Bu dil temizleyici, sabah rutinine eklenecek en etkili adımlardan biri. Ağız kokusunun gizli kaynağıyla vedalaşmak, daha ferah bir nefesle güne başlamak istiyorsan, bu minik dostu banyoya sabitle!

HealthAndYoga Çelik Dil Temizleyici

Thera Breath Deep Clean Fresh Mint Ağız Çalkalama Suyu

Thera Breath Deep Clean Fresh Mint Ağız Çalkalama Suyu

Sadece ferahlık değil; özgüven de veriyor. Derinlemesine temizlik yapan bu ağız çalkalama suyu, klasik naneli sular gibi ağzını yakmıyor ama etkisi çok daha uzun sürüyor. Özellikle sosyal kelebekler, kahve tutkunları ve “yakın mesafe insanları” için birebir! Taze nefes, temiz his, kocaman gülümseme.

Thera Breath Deep Clean Fresh Mint Ağız Çalkalama Suyu

Tamlien 2 Kancalı Sütyen Uzatıcı

Tamlien 2 Kancalı Sütyen Uzatıcı

Tamlien sütyen uzatıcı, tam da o “bugün biraz daha rahat olsam” dediğin günlerin kurtarıcısı. İki kancalı tasarımıyla, sütyenini bir beden rahatlatıyor. Regl döneminde, hamilelikte, kilo alıp verme dönemlerinde ya da sadece canın öyle istediği için... Rahatlık her zaman hakkın!

Tamlien 2 Kancalı Sütyen Uzatıcı

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Schick Hydro Silk Şık İpek Rötuş Çok Amaçlı Peeling & Dermaplaning Aleti

Schick Hydro Silk Şık İpek Rötuş Çok Amaçlı Peeling & Dermaplaning Aleti

Ciltteki tüyleri alırken aynı anda peeling etkisi yaratan şahane bir dokunuş sunuyor. Makyajın daha pürüzsüz dursun, cildin ışıldasın istiyorsan bu aletle tanışmalısın. Kaş altı, yüz kenarı, minik rötuşlar… Ne zaman ‘Bir tazelenmeye ihtiyacım var’ dersen, hemen eline al.

Schick Hydro Silk Şık İpek Rötuş Çok Amaçlı Peeling & Dermaplaning Aleti

Laneige Lip Sleeping Mask (Dudak Bakım Maskesi)

Laneige Lip Sleeping Mask (Dudak Bakım Maskesi)

Yumuşacık dudaklara giden yol buradan geçiyor! Kurumuş, çatlamış, küs dudaklara barış teklif ediyor. Gece boyunca nem bombası etkisiyle dudaklarını sarıp sarmalıyor, sabaha mis gibi yumuşacık bir hissiyat bırakıyor.

Laneige Lip Sleeping Mask (Dudak Bakım Maskesi)

Flawless Finishing Touch Yüz Epilasyon Aleti

Flawless Finishing Touch Yüz Epilasyon Aleti

Tüyleri kökünden almadan, acıtmadan, cildi tahriş etmeden yok ediyor. Dudak üstü, çene, yanak nerede ihtiyaç varsa saniyeler içinde pürüzsüzlük sağlıyor. Sessiz çalışıyor, çantaya atmalık boyutta ve görünümü de adeta ruj gibi . Kimse anlamaz bile. Hem pratik hem zarif... Tıpkı senin gibi!

Flawless Finishing Touch Yüz Epilasyon Aleti

Sea-Band Acupressure Bileklik

Sea-Band Acupressure Bileklik

Klasik bir bileklik gibi görünse de akupresür noktalarına baskı yaparak mide bulantısını azaltmaya yardımcı oluyor. Araç tutması mı? Uçak korkusu mu? Sabah bulantıları mı? Hepsiyle başa çıkmak için yanına bu bilekliği al. İlaçsız, pratik ve ‘cidden işe yaradı ya!’ dedirten türden.

Sea-Band Acupressure Bileklik

Poo Pourri Lavanta Vanilya Tuvalet Spreyi

Poo Pourri Lavanta Vanilya Tuvalet Spreyi

Kimse mükemmel değil ama ardında lavanta ve vanilya bırakan biriysen, saygımız sonsuz :) Misafirdeyken, ofisteyken, tatildeyken... Kısacası bu küçük şişe, sosyal hayatının gizli koruyucusu olabilir.

Poo Pourri Lavanta Vanilya Tuvalet Spreyi

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Rikans Ayak Törpüsü

Rikans Ayak Törpüsü

Kalınlaşmış, nasır tutmuş, kurumuş topuklara “hadi bakalım yumuşamaya” diye fısıldıyor. Duştan sonra kullan, sonrasında nemlendirici sür… O ayaklar yaza, terliğe, sevdiğin çoraplara hazır!

Rikans Ayak Törpüsü

O'Keeffe's Working Hands El Kremi

O'Keeffe's Working Hands El Kremi

Kurumuş, çatlamış, nasırlaşmış elleri nemlendiriyor, rahatlatıyor ve adeta “yeniden başlat” tuşuna basıyor. Özellikle suyla, temizlikle, soğukla çok haşır neşir olanların çantasında mutlaka olmalı. Çünkü sen çalışıyorsun ama bu krem de senin için çalışıyor!

O'Keeffe's Working Hands El Kremi

John Frieda Frizz Ease Kalın ve İnatçı Saçlar İçin Ekstra Güç Serum

John Frieda Frizz Ease Kalın ve İnatçı Saçlar İçin Ekstra Güç Serum

Özellikle kalın telli, kabaran ve elektriklenen saçlara ‘sakin ol şampiyon’ diyen bir serum. Islak saça birkaç damla al, uçtan diplere doğru uygula, sonra sadece parlayan ve yumuşacık saçlarının tadını çıkar. Düzleştiriciyle uğraşmadan düzgün saç günleri mi? Evet, mümkün! 

John Frieda Frizz Ease Kalın ve İnatçı Saçlar İçin Ekstra Güç Serum

CeraVe Normal ve Yağlı Ciltler için Seramid İçerikli Köpüren Temizleyici

CeraVe Normal ve Yağlı Ciltler için Seramid İçerikli Köpüren Temizleyici

CeraVe’nin seramid içerikli köpüren temizleyicisi, tam da cilt dostu bir kahraman gibi çalışıyor. Yağı dengeliyor, kiri nazikçe uzaklaştırıyor ama cilt bariyerini hiç bozmuyor. Günün sonunda yüzünü yıkayıp rahat bir nefes almak istersen, bu köpük seni çok iyi anlar. 

CeraVe Normal ve Yağlı Ciltler için Seramid İçerikli Köpüren Temizleyici

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Omuzlarına kar mı yağdı sandın? Hayır, o kepek... Ama geçmiş olsun çünkü çözüm burada! Saç derisini sakinleştiriyor, kepeği azaltıyor ve yeniden oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor. Üstelik ilk kullanımdan itibaren fark yarattığını söyleyen çok. Saçın temiz, ferah ve sağlıklı görünürken, sen de siyah giydiğinde bile kendinden emin dolaşırsın.

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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