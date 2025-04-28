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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 10:40

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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YUEMING Süzgeçli Demlik

YUEMING Süzgeçli Demlik

550 ml'lik bu demliğin kendi içinde süzgeci var. Paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar kullanmak mümkün. Farklı tasarımlı bu süzgeçle lezzetli çaylar hazırlayabileceksiniz. 

370 TL olan bu demliğin benzeri Temu'da 391 TL.

YUEMING Süzgeçli Demlik

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

PALTO TASARIM Beyaz Venüs Kupa

PALTO TASARIM Beyaz Venüs Kupa

Kahve içmek için bu kupayı alabilirsiniz. Üzerinde 'Kahve bana iyi gelecek, yaralarımı saracak' yazan kupa beyaz rengiyle çok güzel. Seramik kupayı hediye olarak da düşünebilirsiniz.

169 TL olan kupanın farklı tasarımlısı Temu'da 224 TL.

PALTO TASARIM Beyaz Venüs Kupa

btmhome Cam Bardak

btmhome Cam Bardak

600 ml kapasiteli bardağın kapağı var. Kapaklı olduğu için hiç toz gelmiyor. Bu bardağın pipeti de var. Cam bardağı soğuk kahveler için düşünebilirsiniz. Su ya da limonata için de kullanabileceğiniz bardaktan birkaç tane alıp set yapabilirsiniz. 

149 TL olan bardak Temu'da 310 TL.

btmhome Cam Bardak

ARVALE Borosilikat Bardak

ARVALE Borosilikat Bardak

Bu bardaklarla çok güzel kahve sunumları yapacağınız kesin. 200 ml'lik kupalar ısıya dayanıklı. İster soğuk ister sıcak içecek içerken kullanabileceğiniz bardaklara herkes bayılacak.

6 aydir sorunsuz kullaniyorum. Cok şık bir bardak takimi.

149 TL olan bardakların Temu'da 4'lüsü 524 TL.

ARVALE Borosilikat Bardak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Süt Köpürtme Sürahisi

Süt Köpürtme Sürahisi

Süt dökerken kullanabileceğiniz sürahi ile kahvelerinize lezzetli dokunuşlar yapabileceksiniz. Paslanmaz çelik bu sürahi kolayca temizlenebiliyor.

208 TL olan süt sürahisi Temu'da 253 TL.

Süt Köpürtme Sürahisi

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Boncuk Şekilli Bardak

Boncuk Şekilli Bardak

Son zamanlarda bu boncuk bardaklar çok moda. Balon balon bardaklarla özellikle kahve sunumları çok iyi oluyor. Yuvarlak desenli bardak ısıya dayanıklı. Yani hem soğuk hem sıcak kahve sunumları yapabileceksiniz.

Tavsiye ederim.

89 TL olan bardakların Temu'da 4'lüsü 372 TL.

Boncuk Şekilli Bardak

Karaca Jungle Kahve Fincan Seti

Karaca Jungle Kahve Fincan Seti

Bu kahve fincanları çok güzel. Orman temalı fincanlarla kahve bir başka güzel oluyor. 6 kişilik bu kahve seti renkleriyle herkesin hoşuna gidebilecek bir set. İster kendi evinize ister sevdiğiniz birine hediye alabileceğiniz fincan setine herkes hayran olacak!

Çok beğendiğim için kendime ve 3 arkadaşıma aldım herkes çok beğendi tşkler kargım hızlı geldi özenle paketlenmişti

859 TL olan sete benzer başka bir fincan seti Temu'da 974 TL.

Karaca Jungle Kahve Fincan Seti

Lalafancy Kahve Termosu

Lalafancy Kahve Termosu

Yalıtımlı kahve termosu ile dışarıda istediğiniz gibi kahve içebileceksiniz. 350 ml kapasiteli termosla sadece kahve değil, başka şeyler de içebilirsiniz. Seyahatteyken bu kupa sizin yoldaşınız olacak.

Süper.

251 TL olan termosun benzeri Temu'da 480 TL.

Lalafancy Kahve Termosu

Paşabahçe Aware Mantar Kapaklı Şişe

Paşabahçe Aware Mantar Kapaklı Şişe

Cam şişeler evde en kullanışlılardan. 1180 cc kapasiteli şişenin mantar kapağı var. Kapaklı olduğu için oldukça kullanışlı. Su ya da içecek için kullanabileceğiniz şişe çok şık.

Arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak almıştım. Çok tatlı. Küçük değil; aşırı büyük de değil. Ele oturuyor da hem. Çok tatlı duruyor.

223 TL olan şişe Temu'da 368 TL.

Paşabahçe Aware Mantar Kapaklı Şişe

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

LAV Tokyo Meşrubat Bardağı

LAV Tokyo Meşrubat Bardağı

6 tane gelen bu bardaklar içecekler için ideal. Şeffaf cam bardaklar sofralarınızın en güzel parçalarından olacak. Dayanıklı ve şık bardaklarla müthiş sofralar hazırlayacaksınız.

Yaklaşık 3 ay önce işyerime aldım, müthiş derecede dayanıklı ve şık bir bardak. Fiyat performans 10/10

282 TL olan bardaklar Temu'da 700 TL.

LAV Tokyo Meşrubat Bardağı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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