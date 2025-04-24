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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 17:17

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Digithome One Click Akıllı Mop

Digithome One Click Akıllı Mop

Çok satanlarda 1. sırada yer alan mop ile evde temizlik yapmak çok kolaylaşıyor. Akıllı bu mopla eliniz hiç değmeden yerleri temizleyebileceksiniz. Geniş bu mopla temizlik çok kolaylaşıyor.

Denedim işe yarar işlevini yerine getiriyor bence çok pratik bir ürün sadece aşırı sağlam bir yapıda değil fazla bastırarak kullanmazsanız bir sorun olmaz bence

599 TL olan mop Temu'da 1.115 TL.

Digithome One Click Akıllı Mop

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

NiC IS COCNG Elektrikli Temizleme Fırçası

NiC IS COCNG Elektrikli Temizleme Fırçası

Daha kolay temizlik yapmak için almanız gereken ürün bu! Elektrikli bu temizleme fırçasının 4 başlığı var. Döner fırçayı evde, arabada, her yerde kullanmak mümkün.

413 TL olan fırçanın benzeri Temu'da 918 TL.

NiC IS COCNG Elektrikli Temizleme Fırçası

Paspas Süpürge Fırça Askısı

Paspas Süpürge Fırça Askısı

Fırçalarınızı asmak için bu ürünü kullanabilirsiniz. Pakette 2 tane gelen askılıklar sayesinde eviniz daha toplu duruyor. Size yerden tasarruf ettirecek askılara her şeyi tutturmak mümkün.

Duvara astım mop sapı aylardır takılı çok sağlam.

125 TL olan askılar Temu'da 144 TL.

Paspas Süpürge Fırça Askısı

BUFFER Pratik Cam Silme Aleti

BUFFER Pratik Cam Silme Aleti

Cam silerken ihtiyacınız olacak bu çekpas çok pratik. Uzun saplı olduğu için temizlik yapmayı kolaylaştırıyor. Teleskopik saplı silme aletinin ucunda sünger ve çekpas var. 

Camlar için çok pratik 2. Siparişim öncekinin miadı doldu süngeri çıktı ama camları silerken kurtarıcım diğer aparatları kullanamadım bunun süngerini kovaya batırıp elimle sıkıyorum çok iyi oluyor.

164 TL olan cam silme aleti Temu'da 342 TL.

BUFFER Pratik Cam Silme Aleti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

BUFFER Basmalı Pratik Sıvı Sabunluk

BUFFER Basmalı Pratik Sıvı Sabunluk

2'si 1 arada bu süngerlik çok güzel. İçine sıvı deterjan koyabileceğiniz bu sabunlukla artık süngere deterjan sıkmanıza gerek yok. Süngeri bastırdığınızda deterjan pratik şekilde sıkılıyor.

Fonksiyonel Kolay kullanım.

131 TL olan bu sabunluk Temu'da 188 TL.

BUFFER Basmalı Pratik Sıvı Sabunluk

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Buffer Biberon Temizleme Fırçası Seti

Buffer Biberon Temizleme Fırçası Seti

7 parçalık bu setle biberon temizlemek çok daha kolay. Biberon dışında başka şişeleri de temizlemenizi sağlayacak bu setle artık şişeleri temizlerken hiç zorlanmıyorsunuz. 

Güzel temizlik yaptı

145 TL olan set Temu'da 150 TL.

Buffer Biberon Temizleme Fırçası Seti

Orret Home Silikon Wc Fırçası

Orret Home Silikon Wc Fırçası

Duvara yapıştırılabilir yapısı sayesinde yer saklamayan fırça her yere girebiliyor. Tuvaletinizin her köşesini temizlemenize yardımcı olacak bu fırça beyaz renkli. Silikon fırça hem şık hem kullanışlı.

Fiyata göre iyi.

154 TL olan fırça Temu'da 203 TL.

Orret Home Silikon Wc Fırçası

l&j Mıknatıslı Pencere Temizleyici

l&j Mıknatıslı Pencere Temizleyici

Pencere temizlerken zorlananlar için bu alet ideal. Mıknatıslı olduğu için tek seferde hem iç hem dış camı temizleyebiliyorsunuz. Çift taraflı bu pencere sileceği ile cam temizlemek çok kolaylaşıyor. 3-8 mm kalınlıktaki camlar için uygun.

879 TL olan temizleyici Temu'da 1.208 TL.

l&j Mıknatıslı Pencere Temizleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Bovlen Katlanabilir Çamaşır Sepeti

Bovlen Katlanabilir Çamaşır Sepeti

Çamaşır sepetleri eskiden çok yer kaplıyordu. Ama artık bu dert son buluyor. İşiniz bittikten sonra katlayıp kenara kaldırabiliyorsunuz. İçine çamaşırlarınızı koyup istediğiniz yere taşıyabileceğiniz sepet 54,5x39x8 cm boyutlarında.

Uygun ve kullanışlı.

439 TL olan sepet Temu'da 577 TL.

Bovlen Katlanabilir Çamaşır Sepeti

SUPERWASH PLUS Zemin Fırçası

SUPERWASH PLUS Zemin Fırçası

Uzun saplı olduğu için kullanımı kolay bu fırça ile zeminleri tertemiz yapacaksınız. Sert kıllı olduğu için zeminlerde çok daha iyi temizlik yapabiliyorsunuz. 

329 TL olan fırça Temu'da 404 TL.

SUPERWASH PLUS Zemin Fırçası

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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