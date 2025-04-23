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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 13:10

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Home Treats Duvara Monte Ahşap Raf

Home Treats Duvara Monte Ahşap Raf

Duvarlarda raflar çok güzel durmuyor mu? Hem yer açan hem de dekoratif ürünlerden olan bu raflar 3 tane geliyor. Oturma odası, mutfak ya da ofis için uygun raflar ahşap.

652 TL olan raflar Temu'da 930 TL.

Home Treats Duvara Monte Ahşap Raf

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Coverzone Dekoratif Saat

Coverzone Dekoratif Saat

Dijital bu saatin alarmı var. Hem şık hem de kullanışlı ürünlerden olan bu saat 13x4.5x7.5 cm boyutlarında. Masaya koyup şık bir ortam oluşturabileceğiniz saat komodin için de uygun.

Tam bir fiyat performans ürünü.

315 TL olan saat Temu'da 351 TL.

Coverzone Dekoratif Saat

Herdekora Yapay Starliçe

Herdekora Yapay Starliçe

15 yapraklı bu bitki yapay. Eğer gerçek bitki bakmakta zorlanıyorsanız o zaman bu yapay bitki tam sizlik. 63 cm olan bitki evinizin dekoruna güzel bir dokunuş olacak. 

1.108 TL olan starliçe Temu'da 1.208 TL.

Herdekora Yapay Starliçe

NUPTIO Konik Mumluklar

NUPTIO Konik Mumluklar

Vintage model bu mumluklar pirinç. Gold renkli mumluklar 3 parça geliyor. Evinizin şık olmasını sağlayacak bu mumluklar o kadar güzel duruyor ki herkes bayılacak. Hediyelik olarak da düşünebileceğiniz mumluklar yemek masasına çok yakışacak!

404 TL olan mumlukların benzeri Temu'da 557 TL.

NUPTIO Konik Mumluklar

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Ahşap Kayık Tütsülük

Ahşap Kayık Tütsülük

Tütsülülük sayesinde eviniz çok daha güzel kokuyor. Aldığınız çeşit çeşit tütsülükleri bu kayık tütsülüğü kullanarak yakabilirsiniz. Bu ürün ahşap.

81 TL olan tütsülük Temu'da 103 TL.

Ahşap Kayık Tütsülük

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OBEV Dekor Lambası

OBEV Dekor Lambası

10 metrelik bu lambalar çok güzel. Etrafı aydınlatan LED lambalar dekor için kullanılabiliyor. Yılbaşı ağacı için de uygun olan ışıkları her yerde kullanabilirsiniz. 

Güzel. Vaad edildiği gibi bir ürün. Bitiş ucunda dişi fiş var. Aynısından bir kaç tane alıp kolayca ekleme yapabiliyorsunuz.

189 TL olan lambalar Temu'da 209 TL.

OBEV Dekor Lambası

Impatiena Yapay Asma Eğrelti Otu Bitkisi

Impatiena Yapay Asma Eğrelti Otu Bitkisi

Bakım gerektirmeyen bu yapay bitkiler 2 tane geliyor. Asma bitkileri seviyorsanız bu bitkiler tam sizlik. Eğrelti otu bitkisi evinize çok yakışacak. 

179 TL olan bitkiler Temu'da 186 TL.

Impatiena Yapay Asma Eğrelti Otu Bitkisi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Hediyesepeti Retro Plak Bardak Altlığı

Hediyesepeti Retro Plak Bardak Altlığı

6 tane gelen bardak altlıkları çok güzel. Plak şeklindeki bardak altlıkları retro model. Evde bardaklarınızın altına koymak için bu ürünler çok kullanışlı. Bu ürün çok satanlarda 1. sırada yer alıyor.

Beklediğimden daha güzel..şık.

Fırsat ürünü olan altlıklar 169 TL, Temu'da ise farklı modeli 275 TL.

Hediyesepeti Retro Plak Bardak Altlığı

Ozcanlar Çerçeve

Ozcanlar Çerçeve

Çerçeveler evlerin en güzel parçaları. 15x21 cm boyutlarındaki çerçeveye sevdiklerinizin fotoğraflarını koyabilirsiniz. Bu çerçeveyi hediye olarak da düşünebilirsiniz.

Ürün sağlam. Fiyatına göre iyi.

114 TL olan çerçeve Temu'da 156 TL.

Ozcanlar Çerçeve

Alyones Pampas Otu

Alyones Pampas Otu

Pampas otları son zamanlarda çok moda. 10 tane gelen otlar 100 cm boyutunda. Vazoya çok yakışacak bu otlar eviniz için çok güzel dekor ürünleri. 

Düşünmeden alın. Evde güzel bir vazo ile çok şık gözüküyor.

169 TL olan pampas otu Temu'da 191 TL.

Alyones Pampas Otu

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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