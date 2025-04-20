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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 11:45

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Temu Türkiye satışı var mı? diye soruyorsanız cevabı evet. Tabii herkes Temu güvenilir bir site mi diye soruyor. Aslında gerekli araştırmayı yaparsanız Temu oldukça güvenilir site. Ama bu kadar ucuz olması biraz kafa karıştırıcı. Temu neden ucuz? Aslında bunun cevabı basit. Ürünler satıcıdan direkt üreticiye ulaştığı için bu kadar ucuz olabiliyor. Burada vergiden de bahsetmek gerek. Temu Türkiye gümrük vergisi ne kadar diye sorabilirsiniz. Türkiye Temu'ya %60 oranında vergi uyguluyor. 

Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Ownant Balon Kemeri

Ownant Balon Kemeri

Balon kemeri partilerin vazgeçilmezi. 100 cm olan halkayı istediğiniz şekilde balonla süsleyebilirsiniz. Doğum günü ya da nişan gibi partiler için uygun kemer çok güzel duruyor. Bu kemer tam fotoğraf çekmelik!

717 TL olan kemer Temu'da 1.062 TL.

Ownant Balon Kemeri

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

SUQ Işıklı Harf

SUQ Işıklı Harf

LED aydınlatmalı harfler partiler için çok iyi oluyor. Pille çalışan harflerle istediğinizi yazabiliyorsunuz. Partinizin dekoru için gerekli bu harfler oldukça kaliteli.

599 TL olan harf Temu'da 1.041 TL.

SUQ Işıklı Harf

KAHEIGN Parti Yemek Takımı Seti

KAHEIGN Parti Yemek Takımı Seti

Parti planlıyorsanız plastik setler şart. 24 misafir için ideal bu sette 146 parça var. Hem şık hem kaliteli plastik setle misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayacaksınız. İçinde tabak, bardak, pipet ve peçete olan set partinize renk katacak.

399 TL olan takım Temu'da 475 TL.

KAHEIGN Parti Yemek Takımı Seti

LATERN Plastik Şampanya Kupası

LATERN Plastik Şampanya Kupası

60 tane gelen plastik bardaklar içecek içmek için ideal. Ama sadece içecek için kullanılmıyor bu bardaklar. Puding gibi tatlıları sunmak için de kullanılabilen kupalar 120 ml'lik. 11x8,2 cm olan kupalar partilerde çok kullanışlı oluyor.

399 TL olan kupalar Temu'da 25 tanesi 294 TL.

LATERN Plastik Şampanya Kupası

CYBERNOVA Saçak Perde

CYBERNOVA Saçak Perde

2 saçak gelen perdeler partide fotoğraf köşesi oluşturmak için gerekli. Siyah kalpli perdeler 1x2 metre boyutlarında. Saçak bu perdeler güzel bir dekorasyon ürünü. Partide arka plana ihtiyacınız varsa bu ürüne bakabilirsiniz. Bu perdenin sarı, kırmızı, mavi, mor gibi başka renkleri de var.

352 TL olan perdenin başka modeli Temu'da 424 TL.

CYBERNOVA Saçak Perde

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NICROLANDEE Ponpon

NICROLANDEE Ponpon

Parti dekorasyonu için alınabilecek bu ponponlar çok güzel. Yeşil tonlarındaki ponponlar 12 tane geliyor. Partinizin dekoruna katkı sağlayacak ponponlar kağıttan yapılmış.

450 TL olan ponponlar Temu'da 480 TL.

NICROLANDEE Ponpon

Dvaorc Çiçekli Masa Örtüsü

Dvaorc Çiçekli Masa Örtüsü

Bu masa örtüsü çiçekli. Pakette 4 tane olan bu masa örtüleri 140x216 cm. Tek kullanımlık bu masa örtüleri partileriniz için oldukça kullanışlı. Farklı modelleri de olan masa örtüleri çok da şık!

459 TL olan masa örtüsünün Temu'da şeffaf ve uçları dantel olanı 913 TL.

Dvaorc Çiçekli Masa Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Ceqiny Doğum Günü Seti

Ceqiny Doğum Günü Seti

Doğum günü partisinde takılmaya uygun bu kuşak ve taç çok şık. Rose gold rengindeki kuşak ve taçla doğum günü partinizde en güzel siz olacaksınız! 40 yaş doğum günü için bu set ideal!

Bu set 228 TL, Temu'da ise taç 240 TL.

Ceqiny Doğum Günü Seti

Festiva Patlamış Mısır Kutusu

Festiva Patlamış Mısır Kutusu

Partiler için popcorn şart diyebiliriz. O yüzden bu patlamış mısır kutularını alabilirsiniz. 50 tane gelen kutularla partide herkes rahatça patlamış mısır yiyebilecek.

Mısır kutuları 150 TL, Temu'da 48 tanesi 280 TL.

Festiva Patlamış Mısır Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Benim Marifetlerim Renkli Balon

Benim Marifetlerim Renkli Balon

Balonsuz parti olmaz elbette. 15 tane olan balonlar rengarenk. Metalik karışık renkli balonlarla partiniz tam parti olacak!

144 TL olan balonların Temu'da kalplisi 148 TL.

Benim Marifetlerim Renkli Balon

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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