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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 17 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 17:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Herkesin heyecanla bir şeyler aldığı Temu'dan bile daha ucuz ürünleri biz bulduk. Amazon'daki ucuz ürünlerle Temu'da dolaşmanıza gerek kalmayacak. Hem işinize yarayacak hem de güzel birçok ürünü kolayca Amazon'dan almak istemez misiniz? Gelin bulduklarımıza beraber bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Etajer Cupcake Standı

Etajer Cupcake Standı

3 katlı bu stand paslanmaz çelik. Gümüş renkli standa kurabiye, cupcake ya da istediğiniz başka yiyecekleri koyabilirsiniz. Özellikle partiler için ideal bir stand bu ürün!

496 TL olan stand Temu'da 1.115 TL.

Etajer Cupcake Standı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Naspar Hasır Bardak Altlığı

Naspar Hasır Bardak Altlığı

Bardak altlıkları evlerde çok işe yarıyor. Koyduğunuz yerin temiz kalmasını sağlayacak bu altlıklar 6 tane geliyor. Hasır altlıklar hem şık hem çok kullanışlı. 12 cm'lik altlıklar bardak ve kupalara uygun.

200 TL olan altlık Temu'da 303 TL.

Naspar Hasır Bardak Altlığı

LAV Tokyo 295 Cam Bol Kase

LAV Tokyo 295 Cam Bol Kase

Kase 2600 cc kapasiteli. Salata ya da başka amaçlarla kullanabileceğiniz kase çok şık bir parça. Sofralarınızın yıldızı olacak kaseye herkes bayılacak. Klasik model kase yeterince büyük.

Güzel düşündüğüm gibi.

228 TL olan kase Temu'da çiçeklisi 756 TL.

LAV Tokyo 295 Cam Bol Kase

KAHEIGN Plastik Yemek Takımı

KAHEIGN Plastik Yemek Takımı

Plastik yemek takımlarını özellikle dışarıda piknik yaparken kullanmak mümkün. 4 kişilik bu takımda tabak, bardak, kase, çatal ve bıçak takımı bulunuyor. Tekrar kullanılabilir olduğu için çok işinize yarayacak. 

499 TL olan yemek takımı Temu'da 671 TL.

KAHEIGN Plastik Yemek Takımı

Valletta Indigo Bambu Silikon Spatula Seti

Valletta Indigo Bambu Silikon Spatula Seti

5 tane gelen silikon spatulalar çok kullanışlı. Her mutfakta olması gereken sette farklı model 5 spatula var. 26 cm olan spatulaların bambu sapları var. Rengarenk bu silikon spatulalar çok güzel!

Her parçası çok kullanışlı kolaylık sağlıyor hızlı güvenli kargo amazon farkı alkışşş.

116 TL olan spatula seti Temu'da 156 TL.

Valletta Indigo Bambu Silikon Spatula Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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EVLE Tuzluk Biberlik

EVLE Tuzluk Biberlik

Cam bu tuzluk ve biberlik evlere lazım. İçine karabiber ve tuz koyulan şişelerin üzerinde adları yazıyor. 

149 TL olan set Temu'da 251 TL.

EVLE Tuzluk Biberlik

English Home Ophelia Kayık Tabak

English Home Ophelia Kayık Tabak

Porselen bu tabağın renkleri çok güzel. Mavi-beyaz tabak sofralarınızı şenlendirecek. Kayık tabak özellikle mezeler için ideal. 

233 TL olan tabak Temu'da 433 TL.

English Home Ophelia Kayık Tabak

Porselen Diyarı Kase

Porselen Diyarı Kase

Mavi plastik bu meyvelik 28 cm. Özellikle meyve sunarken kullanabileceğiniz tabak oldukça şık bir model. Meyveler için ideal kaseyi kaçırmayın deriz!

159 TL olan kasenin benzeri Temu'da 177 TL.

Porselen Diyarı Kase

Mamajoo Kaşık&Çatal Seti

Mamajoo Kaşık&Çatal Seti

İnekli bu kaşık çatal takımı çocukların çok hoşuna gidecek cinsten. Üzerindeki şekle çocukların bayılacağı bu takımla çocuğunuz rahatlıkla kendi başına yemek yiyebilecek.

3-4 gün içinde geldi birde hediye gönderilmiş yanında çok teşekkür ederiz 🙂 çok sevimli tam minik ellere göre mamajoo kalitesinide bildiğim için tercihim bunda oldu

163 TL olan sete benzer bir set Temu'da 173 TL.

Mamajoo Kaşık&Çatal Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Setabianca Sunum Tabağı

Setabianca Sunum Tabağı

Ananas şeklindeki tabak çok güzel. Sunumlarınıza renk katacak sunum tabağı turkuaz renginde.

276 TL olan tabağın tost ekmeği şekillisi Temu'da 293 TL.

Setabianca Sunum Tabağı

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mulan
mulan
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