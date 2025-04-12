Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Oturma odası ya da yatak odası için uygun halının modeli çok güzel. Mavi rengiyle şık halıyı evinizin her yerine koyabilirsiniz. Geometrik desenli halı evinizin en güzel parçalarından biri olacak.

427 TL olan halı Temu'da benzeri 936 TL.

GUOCU Halı

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