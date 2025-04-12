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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 16:50

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Seramik Vazo

Seramik Vazo

Beyaz vazo evinizin dekoru için çok güzel bir parça. İçine ister canlı ister yapay çiçekler koyabileceğiniz vazo 20 cm. Pampas otu da koyabileceğiniz vazo evinize çok yakışacak.

705 TL olan vazo Temu'da 750 TL.

Seramik Vazo

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Yeşil Tek Gözlü Bez Kalemlik

Yeşil Tek Gözlü Bez Kalemlik

Kalemlerinizi koyabileceğiniz bu kalem kutusu modeliyle çok güzel. Yeşil renki kalem kutunun başka renkleri de var. Yıkanabilir kalemlik, tek gözlü. Bez bu kalemliğe çok kalem sığıyor.

135 TL olan kalemliğin benzeri Temu'da 165 TL.

Yeşil Tek Gözlü Bez Kalemlik

GUOCU Halı

GUOCU Halı

Oturma odası ya da yatak odası için uygun halının modeli çok güzel. Mavi rengiyle şık halıyı evinizin her yerine koyabilirsiniz. Geometrik desenli halı evinizin en güzel parçalarından biri olacak. 

427 TL olan halı Temu'da benzeri 936 TL.

GUOCU Halı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Ritnice Kadın Calm Basic Triko Hırka

Ritnice Kadın Calm Basic Triko Hırka

Antrasit renkli hırka çok basic bir model. Triko hırka kışın ya da sonbaharda giyilebilir. Önden düğmeli hırka ile şık kombinler yapabileceksiniz. Hem pantolonlarla hem eteklerle yakışan hırka çok güzel!

Bu şık hırka 549 TL. Bu hırkaya benzer başka bir hırka Temu'da 564 TL.

Ritnice Kadın Calm Basic Triko Hırka

Hasır Dokuma El Çantası

Hasır Dokuma El Çantası

12 cm'lik bu çanta hasırdan. Yuvarlak hasır el çantasının üzerinde çiçek deseni var. Küçük ama kullanışlı çanta kombinlerinize çok yakışacak. Günlük için ideal çanta fermuarlı.

499 TL olan çantanın benzeri bir yuvarlak çanta Temu'da 570 TL.

Hasır Dokuma El Çantası

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Orret Home Döküm Limon Sıkacağı

Orret Home Döküm Limon Sıkacağı

Limon sıkmak bazen zor olabiliyor. İşte bu limon sıkacağı ile artık limon sıkma derdi bitiyor. 24 cm'lik sıkacak büyük boy. Döküm olduğu için de oldukça dayanıklı.

Tam beklediğim gibi geldi; hem sağlam hem de işini gayet güzel yapıyor. Limon, portakal sıkmak için çok vakit harcamak istemiyorsanız bu aletle pratik bir şekilde hızlıca sonuç alabilirsiniz.

234 TL olan sıkacak Temu'da 292 TL.

Orret Home Döküm Limon Sıkacağı

Feronya Standlı Patates Soğan Kovaları

Feronya Standlı Patates Soğan Kovaları

2 katlı bu stand patates ve soğan için ideal. Çelikten olduğu için oldukça kullanışlı. Patates ve soğanlarınızı düzenli şekilde saklamak için bu kovaları alabilirsiniz.

Gorundugu gibi, kaliteli.

649 TL olan kovaların benzeri Temu'da 1.200 TL.

Feronya Standlı Patates Soğan Kovaları

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Mantar Kapaklı Cam Kavanoz

Mantar Kapaklı Cam Kavanoz

Mantar kapaklı bu kavanozlar 3 tane geliyor. Cam oldukları için hem sağlıklı hem şık duruyor. Bu seti alarak erzaklarınızı düzenleyebilirsiniz. 2600 ml olan kavanozlar baharatlık olarak da kullanılabiliyor. 

ürün görseldeki ile aynı geldi. Kargo hızlı ve özenliydi sağlam şekilde teslim aldım en uygun satan yer amazon oluyor her zaman çok seviyorum iyi ki var.

469 TL olan kavanoz seti Temu'da 611 TL.

Mantar Kapaklı Cam Kavanoz

Sas Haus Duş Rafı

Sas Haus Duş Rafı

Yapışkanlı yapısı olan raf banyonuza çok yakışacak. Krom bu duş rafı oldukça kaliteli. 3 katlı olduğu için banyonunun düzenini çok güzel sağlıyor. Duş jeli, şampuan, sabun ve diğer eşyalarınız artık çok daha derli toplu duracak.

349 TL olan rafın teklisi Temu'da 332 TL.

Sas Haus Duş Rafı

Eawfgtuw Ahşap Bitki Standı

Eawfgtuw Ahşap Bitki Standı

Bitkilerinizi koymak için alabileceğiniz bu stant çok şık. Ahşap stantla evinize renk gelecek. Bitkinizi saksıyla yerleştirebileceğiniz stand evinizi güzelleştirecek bizce!

316 TL olan stant Temu'da 350 TL.

Eawfgtuw Ahşap Bitki Standı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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