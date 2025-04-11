BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz 200 TL Altı Gıda Ürünleri

Gıda ürünlerini almak toplu olunca daha avantajlı oluyor. Böyle toplu ya da tek 200 lira altı bazı gıda ürünlerini sizin için derledik. Gelin seçtiğimiz ürünler nelermiş birlikte bakalım...

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'Bu içerik 11.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'