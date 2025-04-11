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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz 200 TL Altı Gıda Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz 200 TL Altı Gıda Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 21:46

Gıda ürünlerini almak toplu olunca daha avantajlı oluyor. Böyle toplu ya da tek 200 lira altı bazı gıda ürünlerini sizin için derledik. Gelin seçtiğimiz ürünler nelermiş birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Eti Puf

Eti Puf

Eti puf sevdalıları buna bayılacak. İçinde 48 tane olan bu ürün Hindistan cevizli. Eğer sevdiğiniz bir ürünse böyle toplu alarak avantaj sağlayabilirsiniz. Çok satanlarda 1. sırada yer alan eti puflar şu an %19 indirimde. İndirimli fiyatı ise 149 TL.

Piyasadan çok ucuz insan inanmıyor ama doğru fiyatlar çok iyi o yüzden Amazon hem müşteriye fiyat garantisi veriyor hem de ihtiyacını iyi hesaplıyor teşekkür ederim Amazon!

Eti Puf

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Fusetea Şeftali Aromalı

Fusetea Şeftali Aromalı

Her biri birer litrelik bu soğuk çay şeftalili. Soğuk çay seviyorsanız böyle toplu almak çok daha avantajlı! Fuse Tea çay sevenler bizce bu kampanayayı kaçırmasın!

Fırsat ürünü olan soğuk çaylar 140 TL.

Fusetea Şeftali Aromalı

makarna lütfen! Karışık Sebzeli Arpa Şehriye

makarna lütfen! Karışık Sebzeli Arpa Şehriye

Lezzetli arpa şehriye arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. 250 gramlık pakette gelen arpa şehriye hem lezzetli hem de koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Çorbada ya da pilav yaparken bu sebzeli arpa şehriyeyi kullanabilirsiniz. 

makarna lütfen! Karışık Sebzeli Arpa Şehriye

Freşa Extra Orman Meyve Gazlı İçecek

Freşa Extra Orman Meyve Gazlı İçecek

Meyveli içecek sevenler için bu ürün ideal. 24 tane gelen içeceklerin her biri 200 ml. Böyle toplu alarak avantaj sağlayabilirsiniz. Pancar şekeri içeren bu içeceğin başka aromalı olanları da var.

Süper sırma mor gibi.

175 TL olan gazlı içecekler evde olmalı!

Freşa Extra Orman Meyve Gazlı İçecek

Knorr Makarna Sosu

Knorr Makarna Sosu

Makarna sosu yaparken artık hiç zorlanmayacaksınız. Soslu makarnaları seviyorsanız bu serinin diğer ürünlerine de bakabilirsiniz. Kremalı mantarlı sosla makarnalarınız çok güzel olacak!

Lezzet kişiden kişiye değişir fakat kremalı mantarlı makarna sosları içinde en lezzetlisi.

Knorr Makarna Sosu

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Calvé Burger Sos

Calvé Burger Sos

Calve'nin sosları çok lezzetli oluyor. Özellikle patates kızartmalarına çok yakışan bu sos mutlaka evde olması gereken soslardan. Burger sosu hamburger yaparken kullanabilirsiniz.

47 TL olan burger sos çok lezzetli!

Calvé Burger Sos

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Altunsa Dermason Fasulye

Altunsa Dermason Fasulye

Dermason fasulye 900 gramlık pakette. Fasulye seviyorsanız bu ürünle en lezzetli fasulyeleri siz yapacaksınız. Yerli fasulyeler hem lezzetli hem faydalı.

117 TL olan fasulyeden birkaç kilo alabilirsiniz.

Altunsa Dermason Fasulye

Nesfit Nestlé Tam Tahıllı Bar

Nesfit Nestlé Tam Tahıllı Bar

Yüksek lif içeren tahıllı barların her biri 20 gram. Bal aromalı barlar hem faydalı hem lezzetli. Diyet yaparken de bu barlar uygun.

185 TL olan tahıllı barlar toplu alanlar için avantaj!

Nesfit Nestlé Tam Tahıllı Bar

Milka Choco Wafer Gofret

Milka Choco Wafer Gofret

Milka çikolata sevmeyen var mı? 150 gramlık bu çikolatanın lezzetine doyum olmuyor. Çikolata sevenler bu fırsatı kaçırmasın bizce!

%8 indirime giren gofret 178 TL'ye düşüyor.

Milka Choco Wafer Gofret

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Barilla Lazanya Makarna

Barilla Lazanya Makarna

Makarnanın en güzel hallerinden biri lazanya. 500 gramlık paketle yaptığınız leziz lazanyalarınıza herkes bayılacak. Bu yapraklar lezzetli olduğu için lazanyanız çok güzel oluyor. 

Fırsat ürünlerinden olan makarna 106 TL.

Barilla Lazanya Makarna

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Dondurularak Kurutulmuş Meyve

Dondurularak Kurutulmuş Meyve

Dondurularak kurutulmuş meyveler hem sağlıklı hem de lezzetli. İncir sevenler için bu atıştırmalıklar ideal. Şekersiz olduğu için çocuklara güzel bir atıştırmalık alternatifi oluyor. 

Doğal olduğu hemen anlaşılıyor. Hafif ve çok lezzetli. Tavsiye ederim.

Dondurularak Kurutulmuş Meyve

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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