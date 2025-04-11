BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz 200 TL Altı Gıda Ürünleri
Gıda ürünlerini almak toplu olunca daha avantajlı oluyor. Böyle toplu ya da tek 200 lira altı bazı gıda ürünlerini sizin için derledik. Gelin seçtiğimiz ürünler nelermiş birlikte bakalım...
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 11.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Eti Puf
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Fusetea Şeftali Aromalı
makarna lütfen! Karışık Sebzeli Arpa Şehriye
Freşa Extra Orman Meyve Gazlı İçecek
Knorr Makarna Sosu
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Calvé Burger Sos
Altunsa Dermason Fasulye
Nesfit Nestlé Tam Tahıllı Bar
Milka Choco Wafer Gofret
Barilla Lazanya Makarna
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Dondurularak Kurutulmuş Meyve
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