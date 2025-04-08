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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 11:09

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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ANIMQUE Çocuk Ceketi

ANIMQUE Çocuk Ceketi

Polar bu ceketler çocuklar için ideal. Önden fermuarlı ceketin cepleri de var. Çift katmanlı ceketle çocuklar kışın üşümüyor. 2 ayrı rengi olan ceketin kapüşonu da var.

356 TL olan ceket Temu'da 382 TL.

ANIMQUE Çocuk Ceketi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Kız Çocuk Kısa Tulum

DeFacto Kız Çocuk Kısa Tulum

Desenli tulumla çocuklarınız yazın rahat edecek. Askılı bu tulum kısa model. Yaz için ideal tulumla çocuklarınız hem şık olacak hem de rahat edecek. 

186 TL olan tulum Temu'da 245 TL.

DeFacto Kız Çocuk Kısa Tulum

DeFacto Kız Bebek Triko Tayt

DeFacto Kız Bebek Triko Tayt

Çok satanlarda 1. sırada yer alan tayt bebekleri rahat ettirecek. Çocukları sıcak tutan bu taytın farklı renkleri de var. Birkaç tane alıp farklı farklı kombinlerde kullanabilirsiniz.

İyi ki tam yaş almışım esnek olduğu için büyük alsam olmayacakmış.güzel şık bir triko tayt.teşekkürler.

123 TL olan tayt Temu'da 178 TL.

DeFacto Kız Bebek Triko Tayt

BABY KAIJU Bebek Bornoz

BABY KAIJU Bebek Bornoz

Bebekleriniz için alabileceğiniz bornozla banyodan sonra hiç üşümeyecekler. Müslin kumaştan üretilen bornoz %100 pamuk. Evde ya da sahilde kullanabileceğiniz bornoz çok rahat!

300 TL olan bornoz Temu'da 302 TL.

BABY KAIJU Bebek Bornoz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Chicco Erkek Bebek Çift Taraflı Şapka

Chicco Erkek Bebek Çift Taraflı Şapka

Renkli şapka çift taraflı. Bu sayede çok kullanışlı oluyor. %100 pamuk kumaştan üretilen şapka ile bebeğiniz güneşten korunuyor.

190 TL olan şapka Temu'da 204 TL.

Chicco Erkek Bebek Çift Taraflı Şapka

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Wity Baby Fitilli Çıtçıtlı Tulum

Wity Baby Fitilli Çıtçıtlı Tulum

Çıtçıtlı tulumu giyip çıkarmak çok kolay. Fitilli model tulumla bebeğiniz rahat edecek. 3 ayrı rengi olan tulumun her rengini alın deriz! Dışarıda ya da evde giyebilecekleri tulumun farklı aylar için bedeni var.

245 TL olan tulum Temu'da 267 TL.

Wity Baby Fitilli Çıtçıtlı Tulum

Chicco Kız Çocuk Ceket

Chicco Kız Çocuk Ceket

Çocuklarınıza alabileceğiniz ceket serin havalar için ideal. Lacivert-kırmızı renklerindeki ceketin içi pamuk. Bu sayede çocuğunuz hiç üşümeyecek. 

275 TL olan ceket Temu'da 363 TL.

Chicco Kız Çocuk Ceket

POLYMOOD Yazlık Çocuk Elbise

POLYMOOD Yazlık Çocuk Elbise

Yazlık elbise çocukların bayılacağı bir tarzda. Kısa kollu elbisenin üzerinde pul ve payetler var. Parlak bu elbiseyle çocuklar çok rahat edecek. 

200 TL olan elbise Temu'da 205 TL.

POLYMOOD Yazlık Çocuk Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Harika Kids Çocuk Salopet

Harika Kids Çocuk Salopet

Kız ve erkek için uygun salopet yeşil rengiyle çok kullanışlı. 3, 6 ve 9 aylık bebekler için alabileceğiniz salopet hem rahat hem şık bir parça.

295 TL olan salopet Temu'da 332 TL.

Harika Kids Çocuk Salopet

Çok Renkli Yağmurluk

Çok Renkli Yağmurluk

Çok renkli bu yağmurluk çok güzel. Çocuğunuz için alabileceğiniz tulum yağmurluğun içi pamuk. Bu sayede çocuğunuz üşümüyor. Kapüşonu da olan yağmurlukla çocuklar rahat edecek!

799 TL olan yağmurluk Temu'da 1.077 TL.

Çok Renkli Yağmurluk

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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