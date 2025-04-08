Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Polar bu ceketler çocuklar için ideal. Önden fermuarlı ceketin cepleri de var. Çift katmanlı ceketle çocuklar kışın üşümüyor. 2 ayrı rengi olan ceketin kapüşonu da var.

356 TL olan ceket Temu'da 382 TL.

ANIMQUE Çocuk Ceketi

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