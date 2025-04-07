Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

Yemek yaparken kepçeyi nereye koyacağını bir türlü bilemeyenlerdenseniz size bu kaşıklık şart. Krem renkli bu kaşıklıkta siyah desenler var. Mermer benzeri kaşıklık her eve lazım!

Paketleme çok özenli, ürünüm beklediğim gibi teşekkür ederim.

210 TL olan kaşıklık Temu'da 292 TL.

Keramika Mermer Desen Kaşıklık

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