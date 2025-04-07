onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Nisan 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 16:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.04.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keramika Mermer Desen Kaşıklık

Keramika Mermer Desen Kaşıklık

Yemek yaparken kepçeyi nereye koyacağını bir türlü bilemeyenlerdenseniz size bu kaşıklık şart. Krem renkli bu kaşıklıkta siyah desenler var. Mermer benzeri kaşıklık her eve lazım!

Paketleme çok özenli, ürünüm beklediğim gibi teşekkür ederim.

210 TL olan kaşıklık Temu'da 292 TL.

Keramika Mermer Desen Kaşıklık

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Roellgs Süpürge Faraş Seti

Roellgs Süpürge Faraş Seti

Süpürge-faraş seti ile evde yere bir şey düştüğünde hemen temizleyebileceksiniz. Oldukça kaliteli bu set evi rahat temizlemek için gerekli bir ürün. 

Çok kullanışlı ve uzun.

484 TL olan set Temu'da 574 TL.

Roellgs Süpürge Faraş Seti

Orret Home Musluk Başlığı

Orret Home Musluk Başlığı

Esnek bu başlıkla musluğunuz çok daha kullanışlı oluyor. İstediğiniz şekilde döndürebileceğiniz başlıkla musluğunuz çok daha kullanışlı hale geliyor. 

Montajı kolay, performans ürünü tavsiye ederim.

149 TL olan başlığın benzeri Temu'da 181 TL.

Orret Home Musluk Başlığı

RIOVARM Yapışmaz Omlet Tavası

RIOVARM Yapışmaz Omlet Tavası

Yapışmaz tava ile lezzetli yemekler yapabileceksiniz. 4 bölmeli olduğu için aynı anda birçok şey pişirebiliyorsunuz. Mutfakta işleri kolaylaştıran tava ile hızlıca kahvaltı hazırlamak mümkün.

699 TL olan tava Temu'da 811 TL.

RIOVARM Yapışmaz Omlet Tavası

YUEMING Süzgeçli Demlik

YUEMING Süzgeçli Demlik

Süzgeçli bu demlik 550 ml. Şeffaf demlik çok şık. Pişirirken içindekileri görebileceğiniz demlikle lezzetli çaylar yapıp içebileceksiniz. Borosilikat camdan yapılan demlik oldukça kaliteli

370 TL olan demlik Temu'da 372 TL.

YUEMING Süzgeçli Demlik

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Porsima Papilla Tava Seti

Porsima Papilla Tava Seti

2 tane gelen tava setindeki tavalardan bir tanesi 20, diğeri 24 cm. Yanmaz ve yapışmaz tava seti tek kulplu. Kızartma ya da yumurta yaparken kullanabileceğiniz tavalar mutfakta çok işinize yarayacak!

334 TL olan tava seti Temu'da 473 TL.

Porsima Papilla Tava Seti

Koton Crop Kot Ceket

Koton Crop Kot Ceket

Crop model bu kot ceketin cepleri var. Gömlek yakalı ceket çok şık duruyor. Size de çok yakışacak bu ceket her kombine uyuyor. Kotlarla ya da başka pantolonlarla kombinleyebileceğiniz ceket gardırobunuzda olmalı!

Fırsat ürünü olan ceket 749 TL, Temu'da ise uzun modeli 769 TL.

Koton Crop Kot Ceket

Kahve Fincanı

Kahve Fincanı

Kahve içerken bu fincanı kullanabilirsiniz. 250 ml'lik fincanla içeceğiniz kahveler çok daha lezzetli olacak.

289 TL olan fincan Temu'da 290 TL.

Kahve Fincanı

Dolu Kum ve Su Yaratıcılık Masası

Dolu Kum ve Su Yaratıcılık Masası

Çocuklarınızın eğlenmesi için bu masayı alabilirsiniz. Hem kum hem su ile oynanabilecek masayla çocuklar uzun süreler oynayabilecek. Arkadaşlarıyla da beraber oynayacağı masa ile çocuğunuz çok eğlenecek.

750 TL olan masa Temu'da 860 TL.

Dolu Kum ve Su Yaratıcılık Masası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Mandala Çocuklar İçin Boyama Kitabı

Mandala Çocuklar İçin Boyama Kitabı

Çocuğunuz için alabileceğiniz bu boyama kitabı ona çok iyi gelecek. Çocuğunuzun dikkat süresini artıracak boyama kitabı hem eğlendiriyor hem de dinlendiriyor.

73 TL olan boyama kitabı Temu'da 122 TL.

Mandala Çocuklar İçin Boyama Kitabı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın